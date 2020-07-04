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الأردن: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 1.150

عدد حالات الشفاء بلغ 902

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1150 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود، أحدهم أردني، واثنان أجنبيان.

وأشارت إلى تسجيل 6 حالات شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 902 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الأردن: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 1.150
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1150 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود، أحدهم أردني، واثنان أجنبيان.

وأشارت إلى تسجيل 6 حالات شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 902 حالة.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
09:29 PM

الأردن: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 1.150

عدد حالات الشفاء بلغ 902

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1150 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود، أحدهم أردني، واثنان أجنبيان.

وأشارت إلى تسجيل 6 حالات شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 902 حالة.

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