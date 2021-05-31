النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إقبال متزايد على مركز لقاحات "كورونا" في مستشفى رعاية الرياض

في ظلّ إجراءات سهلة.. تشمل التسجيل عبر "صحتي" وإحضار الهوية

شهد مركز اللقاحات في مستشفى رعاية الرياض إقبالاً كبيراً من فئات المجتمع لتحصين أنفسهم والمجتمع من الفيروس.

يأتي ذلك ضمن إجراءات سهلة تتمثل بالتسجيل من خلال تطبيق "صحتي" وإحضار الهوية، والالتزام بنصائح الأطباء بالحصول على الجرعة الثانية في الوقت المحدد، وذلك للوصول إلى الفعالية الجيدة للقاح، فضلاً عن الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية.

وبالنسبة للمرضى الذين سبق لهم الإصابة بـ"كورونا"؛ يفضل إجراء اختبار فحص الأجسام المضادة بالدم، لتحديد فيما إذا كان لديهم المناعة الكافية، ومن ثمّ عدم حاجتهم للتطعيم.

ويتم نصح من يتلقى اللقاح، بالإبلاغ الفوري عن أي مضاعفات أو أعراض جانبية قد تصيبه.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، الأسبوع الماضي ان وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" إلى ما يقارب 13.7 مليون جرعة، وذلك وفق آخر إحصائية مسجلة في المملكة حتى الآن.

ويأتي توفير اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، في إطار توجيهات القيادة، بتوفير كل العناصر التي تكفل للمجتمع صحته وسلامته في مواجهة الوباء الذي اجتاح العالم على مدار الشهور الماضية، وتسريع تطبيق الإجراءات اللازمة، في هذا الصدد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إقبال متزايد على مركز لقاحات "كورونا" في مستشفى رعاية الرياض
سبق

شهد مركز اللقاحات في مستشفى رعاية الرياض إقبالاً كبيراً من فئات المجتمع لتحصين أنفسهم والمجتمع من الفيروس.

يأتي ذلك ضمن إجراءات سهلة تتمثل بالتسجيل من خلال تطبيق "صحتي" وإحضار الهوية، والالتزام بنصائح الأطباء بالحصول على الجرعة الثانية في الوقت المحدد، وذلك للوصول إلى الفعالية الجيدة للقاح، فضلاً عن الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية.

وبالنسبة للمرضى الذين سبق لهم الإصابة بـ"كورونا"؛ يفضل إجراء اختبار فحص الأجسام المضادة بالدم، لتحديد فيما إذا كان لديهم المناعة الكافية، ومن ثمّ عدم حاجتهم للتطعيم.

ويتم نصح من يتلقى اللقاح، بالإبلاغ الفوري عن أي مضاعفات أو أعراض جانبية قد تصيبه.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، الأسبوع الماضي ان وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" إلى ما يقارب 13.7 مليون جرعة، وذلك وفق آخر إحصائية مسجلة في المملكة حتى الآن.

ويأتي توفير اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، في إطار توجيهات القيادة، بتوفير كل العناصر التي تكفل للمجتمع صحته وسلامته في مواجهة الوباء الذي اجتاح العالم على مدار الشهور الماضية، وتسريع تطبيق الإجراءات اللازمة، في هذا الصدد.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
05:47 PM

إقبال متزايد على مركز لقاحات "كورونا" في مستشفى رعاية الرياض

في ظلّ إجراءات سهلة.. تشمل التسجيل عبر "صحتي" وإحضار الهوية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,430

شهد مركز اللقاحات في مستشفى رعاية الرياض إقبالاً كبيراً من فئات المجتمع لتحصين أنفسهم والمجتمع من الفيروس.

يأتي ذلك ضمن إجراءات سهلة تتمثل بالتسجيل من خلال تطبيق "صحتي" وإحضار الهوية، والالتزام بنصائح الأطباء بالحصول على الجرعة الثانية في الوقت المحدد، وذلك للوصول إلى الفعالية الجيدة للقاح، فضلاً عن الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية.

وبالنسبة للمرضى الذين سبق لهم الإصابة بـ"كورونا"؛ يفضل إجراء اختبار فحص الأجسام المضادة بالدم، لتحديد فيما إذا كان لديهم المناعة الكافية، ومن ثمّ عدم حاجتهم للتطعيم.

ويتم نصح من يتلقى اللقاح، بالإبلاغ الفوري عن أي مضاعفات أو أعراض جانبية قد تصيبه.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، الأسبوع الماضي ان وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" إلى ما يقارب 13.7 مليون جرعة، وذلك وفق آخر إحصائية مسجلة في المملكة حتى الآن.

ويأتي توفير اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، في إطار توجيهات القيادة، بتوفير كل العناصر التي تكفل للمجتمع صحته وسلامته في مواجهة الوباء الذي اجتاح العالم على مدار الشهور الماضية، وتسريع تطبيق الإجراءات اللازمة، في هذا الصدد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,208
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,839
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,764
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,450

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة