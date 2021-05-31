إقبال متزايد على مركز لقاحات "كورونا" في مستشفى رعاية الرياض

في ظلّ إجراءات سهلة.. تشمل التسجيل عبر "صحتي" وإحضار الهوية

شهد مركز اللقاحات في مستشفى رعاية الرياض إقبالاً كبيراً من فئات المجتمع لتحصين أنفسهم والمجتمع من الفيروس.

يأتي ذلك ضمن إجراءات سهلة تتمثل بالتسجيل من خلال تطبيق "صحتي" وإحضار الهوية، والالتزام بنصائح الأطباء بالحصول على الجرعة الثانية في الوقت المحدد، وذلك للوصول إلى الفعالية الجيدة للقاح، فضلاً عن الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية.

وبالنسبة للمرضى الذين سبق لهم الإصابة بـ"كورونا"؛ يفضل إجراء اختبار فحص الأجسام المضادة بالدم، لتحديد فيما إذا كان لديهم المناعة الكافية، ومن ثمّ عدم حاجتهم للتطعيم.

ويتم نصح من يتلقى اللقاح، بالإبلاغ الفوري عن أي مضاعفات أو أعراض جانبية قد تصيبه.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، الأسبوع الماضي ان وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" إلى ما يقارب 13.7 مليون جرعة، وذلك وفق آخر إحصائية مسجلة في المملكة حتى الآن.

ويأتي توفير اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، في إطار توجيهات القيادة، بتوفير كل العناصر التي تكفل للمجتمع صحته وسلامته في مواجهة الوباء الذي اجتاح العالم على مدار الشهور الماضية، وتسريع تطبيق الإجراءات اللازمة، في هذا الصدد.