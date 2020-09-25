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صدور الموافقة على تنظيم آلية طلبات العلاج في الخارج

أعلنت وزارة الصحة صدور الموافقة على الآلية الخاصة بالمرضى الذين يستلزم علاجهم السفر إلى خارج المملكة ومرافقيهم.

وأوضحت أنه يُشترط للسماح لطالبي السفر بالعلاج على حسابهم الخاص ما يلي: "وجود قبول لعلاج الحالة الصحية من مستشفى أو مركز متخصص في بلد متقدم طبياً.. وأن تكون ‏‫من الحالات التي تستدعي العلاج في الخارج والتي لا يتوافر لها علاج في الداخل بناءً على تقرير طبي حديث مصادق عليه من وزارة الصحة.. وأن تكون من الحالات المرضية التي توصي الهيئة الطبية العليا بعلاجها في الخارج".

وأبانت أنه يُشترط للسماح لطالبي السفر للعلاج على حساب الدولة، أن يكون قد صدر له أمر ملكي أو سامٍ أو قرار من الهيئة الطبية العليا بالعلاج في الخارج.

ولفتت إلى أنه يُسمح لمَن صدرت الموافقة له بالسفر للخارج، وفقاً للشروط الآنف ذكرها، بأن يرافقه اثنان -بحد أعلى- لكل مريض أو ما تراه الهيئة الطبية العليا.

وأضافت "الصحة" أنه بموجب الموافقة، فإنها ستتولى دراسة الطلبات، وبعدها تتم إحالة ما تم قبوله منها إلكترونياً إلى وزارة الداخلية "المديرية العامة للجوازات"؛ لاستكمال إصدار التصاريح اللازمة، علماً أن التقديم سيكون إلكترونياً عبر منصة "أبشر".

وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صدور الموافقة على تنظيم آلية طلبات العلاج في الخارج
سبق

أعلنت وزارة الصحة صدور الموافقة على الآلية الخاصة بالمرضى الذين يستلزم علاجهم السفر إلى خارج المملكة ومرافقيهم.

وأوضحت أنه يُشترط للسماح لطالبي السفر بالعلاج على حسابهم الخاص ما يلي: "وجود قبول لعلاج الحالة الصحية من مستشفى أو مركز متخصص في بلد متقدم طبياً.. وأن تكون ‏‫من الحالات التي تستدعي العلاج في الخارج والتي لا يتوافر لها علاج في الداخل بناءً على تقرير طبي حديث مصادق عليه من وزارة الصحة.. وأن تكون من الحالات المرضية التي توصي الهيئة الطبية العليا بعلاجها في الخارج".

وأبانت أنه يُشترط للسماح لطالبي السفر للعلاج على حساب الدولة، أن يكون قد صدر له أمر ملكي أو سامٍ أو قرار من الهيئة الطبية العليا بالعلاج في الخارج.

ولفتت إلى أنه يُسمح لمَن صدرت الموافقة له بالسفر للخارج، وفقاً للشروط الآنف ذكرها، بأن يرافقه اثنان -بحد أعلى- لكل مريض أو ما تراه الهيئة الطبية العليا.

وأضافت "الصحة" أنه بموجب الموافقة، فإنها ستتولى دراسة الطلبات، وبعدها تتم إحالة ما تم قبوله منها إلكترونياً إلى وزارة الداخلية "المديرية العامة للجوازات"؛ لاستكمال إصدار التصاريح اللازمة، علماً أن التقديم سيكون إلكترونياً عبر منصة "أبشر".

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
02:39 PM

صدور الموافقة على تنظيم آلية طلبات العلاج في الخارج

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
5,917

أعلنت وزارة الصحة صدور الموافقة على الآلية الخاصة بالمرضى الذين يستلزم علاجهم السفر إلى خارج المملكة ومرافقيهم.

وأوضحت أنه يُشترط للسماح لطالبي السفر بالعلاج على حسابهم الخاص ما يلي: "وجود قبول لعلاج الحالة الصحية من مستشفى أو مركز متخصص في بلد متقدم طبياً.. وأن تكون ‏‫من الحالات التي تستدعي العلاج في الخارج والتي لا يتوافر لها علاج في الداخل بناءً على تقرير طبي حديث مصادق عليه من وزارة الصحة.. وأن تكون من الحالات المرضية التي توصي الهيئة الطبية العليا بعلاجها في الخارج".

وأبانت أنه يُشترط للسماح لطالبي السفر للعلاج على حساب الدولة، أن يكون قد صدر له أمر ملكي أو سامٍ أو قرار من الهيئة الطبية العليا بالعلاج في الخارج.

ولفتت إلى أنه يُسمح لمَن صدرت الموافقة له بالسفر للخارج، وفقاً للشروط الآنف ذكرها، بأن يرافقه اثنان -بحد أعلى- لكل مريض أو ما تراه الهيئة الطبية العليا.

وأضافت "الصحة" أنه بموجب الموافقة، فإنها ستتولى دراسة الطلبات، وبعدها تتم إحالة ما تم قبوله منها إلكترونياً إلى وزارة الداخلية "المديرية العامة للجوازات"؛ لاستكمال إصدار التصاريح اللازمة، علماً أن التقديم سيكون إلكترونياً عبر منصة "أبشر".

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