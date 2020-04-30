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7099.. روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية وتتخطى الـ100 ألف

أعلنت عن تسجيل 101 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي لـ1073

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 101 حالة وفاة و7099 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الفيروس في البلاد.

ويرتفع بذلك العدد الكلي للمصابين في روسيا إلى 106 آلاف و498 مصابًا، وعدد الوفيات إلى 1073 حالة منذ بدء تفشي الفيروس، وتماثل للشفاء حتى الآن 11619 شخصًا.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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7099.. روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية وتتخطى الـ100 ألف
سبق

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 101 حالة وفاة و7099 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الفيروس في البلاد.

ويرتفع بذلك العدد الكلي للمصابين في روسيا إلى 106 آلاف و498 مصابًا، وعدد الوفيات إلى 1073 حالة منذ بدء تفشي الفيروس، وتماثل للشفاء حتى الآن 11619 شخصًا.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
11:05 AM

7099.. روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية وتتخطى الـ100 ألف

أعلنت عن تسجيل 101 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي لـ1073

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 101 حالة وفاة و7099 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الفيروس في البلاد.

ويرتفع بذلك العدد الكلي للمصابين في روسيا إلى 106 آلاف و498 مصابًا، وعدد الوفيات إلى 1073 حالة منذ بدء تفشي الفيروس، وتماثل للشفاء حتى الآن 11619 شخصًا.

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