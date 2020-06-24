وفاة زوجة عوض بن سودان

انتقلت إلى رحمة الله تعالى، زوجة عوض بن عبدالله آل سودان أحد أعيان جماعة آل يزيد بقبيلة بني مغيد بمنطقة عسير، وتم دفنها والصلاة عليها أمس بمدينة أبها.

نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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