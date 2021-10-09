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"الإسلامية": أسبوع كامل ولم نغلق أي مسجد.. لم نرصد إصابات للمصلين بكورونا

أشادت فيه بتطبيق المرتادين للإجراءات ودعتهم إلى الاستمرار بالالتزام بالتعليمات

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن عدم إغلاق أي مسجد خلال الأسبوع الماضي في مختلف مناطق المملكة لعدم رصد أي حالة إصابة ⁧‫#كورونا‬⁩ بين صفوف المصلين، في إطار المتابعة اليومية للفرق الرقابية في فروعها بمختلف مناطق المملكة.

‏جاء ذلك في بيان صحفي لوزارة الشؤون الإسلامية اليوم السبت، أشادت فيه بتطبيق مرتادي المساجد للإجراءات المتخذة التي تهدف إلى سلامتهم، كما دعتهم إلى الاستمرار بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

وبيّنت الوزارة في ختام بيانها أنها نفذت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 21,700 جولة رقابية لمتابعة التزام المصلين ومنسوبي المساجد بتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة بمتابعة الحالة الوبائية لفيروس كورونا، شارك فيها أكثر من 4000 مراقب ومراقبة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإسلامية": أسبوع كامل ولم نغلق أي مسجد.. لم نرصد إصابات للمصلين بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن عدم إغلاق أي مسجد خلال الأسبوع الماضي في مختلف مناطق المملكة لعدم رصد أي حالة إصابة ⁧‫#كورونا‬⁩ بين صفوف المصلين، في إطار المتابعة اليومية للفرق الرقابية في فروعها بمختلف مناطق المملكة.

‏جاء ذلك في بيان صحفي لوزارة الشؤون الإسلامية اليوم السبت، أشادت فيه بتطبيق مرتادي المساجد للإجراءات المتخذة التي تهدف إلى سلامتهم، كما دعتهم إلى الاستمرار بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

وبيّنت الوزارة في ختام بيانها أنها نفذت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 21,700 جولة رقابية لمتابعة التزام المصلين ومنسوبي المساجد بتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة بمتابعة الحالة الوبائية لفيروس كورونا، شارك فيها أكثر من 4000 مراقب ومراقبة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
01:52 PM
اخر تعديل
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
02:28 AM

"الإسلامية": أسبوع كامل ولم نغلق أي مسجد.. لم نرصد إصابات للمصلين بكورونا

أشادت فيه بتطبيق المرتادين للإجراءات ودعتهم إلى الاستمرار بالالتزام بالتعليمات

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
3
2,138

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن عدم إغلاق أي مسجد خلال الأسبوع الماضي في مختلف مناطق المملكة لعدم رصد أي حالة إصابة ⁧‫#كورونا‬⁩ بين صفوف المصلين، في إطار المتابعة اليومية للفرق الرقابية في فروعها بمختلف مناطق المملكة.

‏جاء ذلك في بيان صحفي لوزارة الشؤون الإسلامية اليوم السبت، أشادت فيه بتطبيق مرتادي المساجد للإجراءات المتخذة التي تهدف إلى سلامتهم، كما دعتهم إلى الاستمرار بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

وبيّنت الوزارة في ختام بيانها أنها نفذت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 21,700 جولة رقابية لمتابعة التزام المصلين ومنسوبي المساجد بتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة بمتابعة الحالة الوبائية لفيروس كورونا، شارك فيها أكثر من 4000 مراقب ومراقبة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

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