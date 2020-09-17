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الاتحاد الأوروبي يسمح بحضور الجماهير .. في كأس السوبر

يجمع بايرن ميونخ الألماني وإشبيلية الإسباني

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقب اجتماعه، اليوم الخميس، السماح للجماهير بحضور مباراة كأس السوبر الأوروبي الأسبوع المقبل، رغم أن هيئة مكافحة الأمراض المعدية في ألمانيا صنفت مدينة بودابست التي تستضيف المباراة، بأنها منطقة خطيرة فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد.
ومن المقرر أن تكون مباراة كأس السوبر، الخميس المقبل، هي الأولى على أجندة بطولات اليويفا، التي تشهد حضور الجماهير منذ بداية أزمة جائحة كورونا.
ويلتقي بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا مع إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي في كأس السوبر، حيث تم السماح لكل فريق بحضور ثلاثة آلاف مشجع سيتم توزيعهم على ثلثي مساحة الملعب الذي تبلغ سعته 67 ألف مشجع.
وأصدر معهد "روبرت كوخ" الألماني، وهو هيئة فيدرالية مختصة بمكافحة الأمراض المعدية أمس الأربعاء تحذيراً من السفر إلى المجر في ظل ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا.


الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الاتحاد الأوروبي يسمح بحضور الجماهير .. في كأس السوبر
سبق

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقب اجتماعه، اليوم الخميس، السماح للجماهير بحضور مباراة كأس السوبر الأوروبي الأسبوع المقبل، رغم أن هيئة مكافحة الأمراض المعدية في ألمانيا صنفت مدينة بودابست التي تستضيف المباراة، بأنها منطقة خطيرة فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد.
ومن المقرر أن تكون مباراة كأس السوبر، الخميس المقبل، هي الأولى على أجندة بطولات اليويفا، التي تشهد حضور الجماهير منذ بداية أزمة جائحة كورونا.
ويلتقي بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا مع إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي في كأس السوبر، حيث تم السماح لكل فريق بحضور ثلاثة آلاف مشجع سيتم توزيعهم على ثلثي مساحة الملعب الذي تبلغ سعته 67 ألف مشجع.
وأصدر معهد "روبرت كوخ" الألماني، وهو هيئة فيدرالية مختصة بمكافحة الأمراض المعدية أمس الأربعاء تحذيراً من السفر إلى المجر في ظل ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا.


17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
07:57 PM

الاتحاد الأوروبي يسمح بحضور الجماهير .. في كأس السوبر

يجمع بايرن ميونخ الألماني وإشبيلية الإسباني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقب اجتماعه، اليوم الخميس، السماح للجماهير بحضور مباراة كأس السوبر الأوروبي الأسبوع المقبل، رغم أن هيئة مكافحة الأمراض المعدية في ألمانيا صنفت مدينة بودابست التي تستضيف المباراة، بأنها منطقة خطيرة فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد.
ومن المقرر أن تكون مباراة كأس السوبر، الخميس المقبل، هي الأولى على أجندة بطولات اليويفا، التي تشهد حضور الجماهير منذ بداية أزمة جائحة كورونا.
ويلتقي بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا مع إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي في كأس السوبر، حيث تم السماح لكل فريق بحضور ثلاثة آلاف مشجع سيتم توزيعهم على ثلثي مساحة الملعب الذي تبلغ سعته 67 ألف مشجع.
وأصدر معهد "روبرت كوخ" الألماني، وهو هيئة فيدرالية مختصة بمكافحة الأمراض المعدية أمس الأربعاء تحذيراً من السفر إلى المجر في ظل ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا.


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