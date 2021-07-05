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"الصحة": تسجيل 1247 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1429 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 1247 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1429 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 5 يوليو 2021، تسجيل 1247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 494032 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1429 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 474368 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7891 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11773 والحالات الحرجة 1350 حالة.

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"الصحة": تسجيل 1247 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1429 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 5 يوليو 2021، تسجيل 1247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 494032 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1429 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 474368 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7891 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11773 والحالات الحرجة 1350 حالة.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
03:39 PM
اخر تعديل
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
06:24 PM

"الصحة": تسجيل 1247 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1429 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
7,409

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 5 يوليو 2021، تسجيل 1247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 494032 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1429 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 474368 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7891 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11773 والحالات الحرجة 1350 حالة.

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201,250 سيارة ..

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