وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد قالت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الباحة، عسير وجازان، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتَي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاءٍ من منطقة تبوك.

ونشر المسند خريطة للهطولات معلقاً بقوله: الأمطار المتوقعة خلال الساعتين القادمتين من 06:10 إلى 8:10 .. هذا والله أعلم.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": متوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة على (أجزاءٍ) من مناطق #الرياض #القصيم #حائل #الجوف #الحدود_الشمالية #جازان #عسير #الباحة #مكة.

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة المطرية الثالثة في يومها السادس.

"المطرية" الـ 3 تتواصل في يومها الـ 6 والمسند يتوقع خريطة هطولات الأربعاء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-13 توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة المطرية الثالثة في يومها السادس. وأضاف عبر حسابه في "تويتر": متوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة على (أجزاءٍ) من مناطق #الرياض #القصيم #حائل #الجوف #الحدود_الشمالية #جازان #عسير #الباحة #مكة. ونشر المسند خريطة للهطولات معلقاً بقوله: الأمطار المتوقعة خلال الساعتين القادمتين من 06:10 إلى 8:10 .. هذا والله أعلم. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد قالت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الباحة، عسير وجازان، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتَي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاءٍ من منطقة تبوك.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441 08:29 AM

"المطرية" الـ 3 تتواصل في يومها الـ 6 والمسند يتوقع خريطة هطولات الأربعاء قال: متفرقة وتشمل أجزاءً من مناطق الرياض والقصيم وجازان ومكة المكرّمة





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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة المطرية الثالثة في يومها السادس.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": متوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة على (أجزاءٍ) من مناطق #الرياض #القصيم #حائل #الجوف #الحدود_الشمالية #جازان #عسير #الباحة #مكة.

ونشر المسند خريطة للهطولات معلقاً بقوله: الأمطار المتوقعة خلال الساعتين القادمتين من 06:10 إلى 8:10 .. هذا والله أعلم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد قالت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الباحة، عسير وجازان، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتَي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاءٍ من منطقة تبوك.