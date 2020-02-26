النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وغادر اللواء "منصور التركي".. عسكري قاتَلَ بسلاح الكلمة في أوج الأذرع الإرهابية والكيانات المزعزعة

لم يمارس العمل الإعلامي لكن أتقن مَهمته بإجاباتٍ دقيقة وشفافة فبنى جسورًا للعلاقة الوثيقة مع الإعلاميين

نشر سناب وزارة الداخلية حديثاً للواء المهندس منصور التركي؛ بعد إحالته إلى التقاعد عقب أن قضى قرابة ٤٠ عاماً في العمل الأمني؛ تنقل خلالها بين أكثر من موقع؛ منها أكثر من ١٥ عاماً كأول متحدث لوزارة الداخلية، موصياً زملاءه بالمحافظة على الإنجازات الأمنية.

وعلى الرغم من أن اللواء "التركي" لم يخض غمار التجربة الصحافية من قبل ولم يمارس العمل الإعلامي إلا أنه أتقن هذه المهمة باقتدار، وكان له حضور جيد في المؤتمرات الصحافية متحدثاً عسكرياً لا يهاب المايكروفون ولا الكاميرات، ويتصدّى لأسئلة الصحافيين بهدوئه وحنكته العسكرية وإجاباته المقنعة، فقدّم درساً مهنياً في كيفية إدارة المؤتمرات الصحافية.

وفي غمرة وأوج الأذرع الإرهابية والكيانات المزعزعة للأمن كان هاتفه الشخصي يتلقى سيلاً من الاستفسارات من الصحافيين، فكل صحيفة تسعى أن تنال نصيبها من المعلومات لتضعها على صدر صفحاتها الأولى، فكان يرد ويوضح حتى في الأوقات المتأخرة والحرجة إيماناً منه بأهمية الصحافة ودورها.

ورغم حساسية ما يستوضحه الصحافيون، خاصة ما يرتبط بالعمليات الأمنية، إلا أنه كان يعطي إجاباتٍ دقيقة وشفافة، واستطاع أن يبني جسوراً للعلاقة الوثيقة بين المؤسسات الإعلامية ووزارة الداخلية، ولم يقتصر ظهوره في الجوانب الأمنية؛ بل كان يشارك في المؤتمر الصحافي للحج خدمة لضيوف الرحمن.

وزارة الداخلية اللواء منصور التركي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وغادر اللواء "منصور التركي".. عسكري قاتَلَ بسلاح الكلمة في أوج الأذرع الإرهابية والكيانات المزعزعة
سبق

نشر سناب وزارة الداخلية حديثاً للواء المهندس منصور التركي؛ بعد إحالته إلى التقاعد عقب أن قضى قرابة ٤٠ عاماً في العمل الأمني؛ تنقل خلالها بين أكثر من موقع؛ منها أكثر من ١٥ عاماً كأول متحدث لوزارة الداخلية، موصياً زملاءه بالمحافظة على الإنجازات الأمنية.

وعلى الرغم من أن اللواء "التركي" لم يخض غمار التجربة الصحافية من قبل ولم يمارس العمل الإعلامي إلا أنه أتقن هذه المهمة باقتدار، وكان له حضور جيد في المؤتمرات الصحافية متحدثاً عسكرياً لا يهاب المايكروفون ولا الكاميرات، ويتصدّى لأسئلة الصحافيين بهدوئه وحنكته العسكرية وإجاباته المقنعة، فقدّم درساً مهنياً في كيفية إدارة المؤتمرات الصحافية.

وفي غمرة وأوج الأذرع الإرهابية والكيانات المزعزعة للأمن كان هاتفه الشخصي يتلقى سيلاً من الاستفسارات من الصحافيين، فكل صحيفة تسعى أن تنال نصيبها من المعلومات لتضعها على صدر صفحاتها الأولى، فكان يرد ويوضح حتى في الأوقات المتأخرة والحرجة إيماناً منه بأهمية الصحافة ودورها.

ورغم حساسية ما يستوضحه الصحافيون، خاصة ما يرتبط بالعمليات الأمنية، إلا أنه كان يعطي إجاباتٍ دقيقة وشفافة، واستطاع أن يبني جسوراً للعلاقة الوثيقة بين المؤسسات الإعلامية ووزارة الداخلية، ولم يقتصر ظهوره في الجوانب الأمنية؛ بل كان يشارك في المؤتمر الصحافي للحج خدمة لضيوف الرحمن.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
09:29 AM

وغادر اللواء "منصور التركي".. عسكري قاتَلَ بسلاح الكلمة في أوج الأذرع الإرهابية والكيانات المزعزعة

لم يمارس العمل الإعلامي لكن أتقن مَهمته بإجاباتٍ دقيقة وشفافة فبنى جسورًا للعلاقة الوثيقة مع الإعلاميين

A A A
بدر العتيبي - الرياض
23
33,131

نشر سناب وزارة الداخلية حديثاً للواء المهندس منصور التركي؛ بعد إحالته إلى التقاعد عقب أن قضى قرابة ٤٠ عاماً في العمل الأمني؛ تنقل خلالها بين أكثر من موقع؛ منها أكثر من ١٥ عاماً كأول متحدث لوزارة الداخلية، موصياً زملاءه بالمحافظة على الإنجازات الأمنية.

وعلى الرغم من أن اللواء "التركي" لم يخض غمار التجربة الصحافية من قبل ولم يمارس العمل الإعلامي إلا أنه أتقن هذه المهمة باقتدار، وكان له حضور جيد في المؤتمرات الصحافية متحدثاً عسكرياً لا يهاب المايكروفون ولا الكاميرات، ويتصدّى لأسئلة الصحافيين بهدوئه وحنكته العسكرية وإجاباته المقنعة، فقدّم درساً مهنياً في كيفية إدارة المؤتمرات الصحافية.

وفي غمرة وأوج الأذرع الإرهابية والكيانات المزعزعة للأمن كان هاتفه الشخصي يتلقى سيلاً من الاستفسارات من الصحافيين، فكل صحيفة تسعى أن تنال نصيبها من المعلومات لتضعها على صدر صفحاتها الأولى، فكان يرد ويوضح حتى في الأوقات المتأخرة والحرجة إيماناً منه بأهمية الصحافة ودورها.

ورغم حساسية ما يستوضحه الصحافيون، خاصة ما يرتبط بالعمليات الأمنية، إلا أنه كان يعطي إجاباتٍ دقيقة وشفافة، واستطاع أن يبني جسوراً للعلاقة الوثيقة بين المؤسسات الإعلامية ووزارة الداخلية، ولم يقتصر ظهوره في الجوانب الأمنية؛ بل كان يشارك في المؤتمر الصحافي للحج خدمة لضيوف الرحمن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,826
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,279
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,660
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,955

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة