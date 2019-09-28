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صحة الطفل في مؤتمر طبي لـ"كن يقظاً".. بالطائف

تضمن عدداً من المحاضرات وورشة عمل

نظّم فريق "كن يقظاً" (Be Focused) مؤتمراً طبّياً فريداً من نوعه حول "صحة الطفل بمراكز الرعاية الصحيّة الأوّلية" تحت مظلّة جمعية طب الأسرة والمجتمع بالطائف الذي عُقِد يوم أمس الأول، بمقر قاعة النادي الاجتماعي التابعة لإسكان للحرس الوطني بالطائف.

وافتُتِح المؤتمر رئيس اللجنة الإعلامية الدكتور محمد السفياني بكلمةٍ ترحيبية عبّر بها عن امتنانه لوطننا الغالي بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانين لتوحيد مملكتنا الحبيبة، ثم بدأ المؤتمر بآيات من القرآن الكريم، كانت بعدها انطلاقة المحاضرات الطبيّة التي تناولت أبرز الأمراض الشائعة لدى الأطفال.

وقدم استشاري طب الأسرة الدكتور سلطان المالكي المحاضرة تحت عنوان "صحة الطفل في مراكز الرعاية الصحية الأولية"، تلتها محاضرة عن مرض السكري من النوع الأول، ألقاها استشاري طب الأسرة والسكري الدكتور أحمد أمان الله، كما قدمت استشارية طب الأسرة الدكتورة نورة المالكي، محاضرة عن أبرز المواضيع الجلدية الشائعة لدى الأطفال.

وتناول استشاري طب الأسرة الدكتور خالد أبوسبعة موضوع اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة، تبعه محاضرة لاستشاري الحساسية والمناعة لدى الأطفال الدكتور أحمد الزهراني بعنوان "حساسية الطعام لدى الأطفال"، ثم محاضرة لاستشاري الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال الدكتور عبدالعزيز التويم، والتي تحدث خلالها عن موضوعي: خمول الغدة الدرقية، وأيضاً كيفيّة علاج الحماض الكيتوني السّكري عند الأطفال، وتخللت المؤتمر ورشة عمل كانت مسك الختام أقامها استشاري طب الأطفال والغدد الصماء الدكتور عبدالمعين الآغا، عن قصر القامة عند الأطفال، ثم اختتم بتكريم المحاضرين والضيوف والرعاة القائمين على نجاح هذا الحدث المتميّز.

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صحة الطفل في مؤتمر طبي لـ"كن يقظاً".. بالطائف
سبق

نظّم فريق "كن يقظاً" (Be Focused) مؤتمراً طبّياً فريداً من نوعه حول "صحة الطفل بمراكز الرعاية الصحيّة الأوّلية" تحت مظلّة جمعية طب الأسرة والمجتمع بالطائف الذي عُقِد يوم أمس الأول، بمقر قاعة النادي الاجتماعي التابعة لإسكان للحرس الوطني بالطائف.

وافتُتِح المؤتمر رئيس اللجنة الإعلامية الدكتور محمد السفياني بكلمةٍ ترحيبية عبّر بها عن امتنانه لوطننا الغالي بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانين لتوحيد مملكتنا الحبيبة، ثم بدأ المؤتمر بآيات من القرآن الكريم، كانت بعدها انطلاقة المحاضرات الطبيّة التي تناولت أبرز الأمراض الشائعة لدى الأطفال.

وقدم استشاري طب الأسرة الدكتور سلطان المالكي المحاضرة تحت عنوان "صحة الطفل في مراكز الرعاية الصحية الأولية"، تلتها محاضرة عن مرض السكري من النوع الأول، ألقاها استشاري طب الأسرة والسكري الدكتور أحمد أمان الله، كما قدمت استشارية طب الأسرة الدكتورة نورة المالكي، محاضرة عن أبرز المواضيع الجلدية الشائعة لدى الأطفال.

وتناول استشاري طب الأسرة الدكتور خالد أبوسبعة موضوع اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة، تبعه محاضرة لاستشاري الحساسية والمناعة لدى الأطفال الدكتور أحمد الزهراني بعنوان "حساسية الطعام لدى الأطفال"، ثم محاضرة لاستشاري الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال الدكتور عبدالعزيز التويم، والتي تحدث خلالها عن موضوعي: خمول الغدة الدرقية، وأيضاً كيفيّة علاج الحماض الكيتوني السّكري عند الأطفال، وتخللت المؤتمر ورشة عمل كانت مسك الختام أقامها استشاري طب الأطفال والغدد الصماء الدكتور عبدالمعين الآغا، عن قصر القامة عند الأطفال، ثم اختتم بتكريم المحاضرين والضيوف والرعاة القائمين على نجاح هذا الحدث المتميّز.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
04:46 PM

صحة الطفل في مؤتمر طبي لـ"كن يقظاً".. بالطائف

تضمن عدداً من المحاضرات وورشة عمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نظّم فريق "كن يقظاً" (Be Focused) مؤتمراً طبّياً فريداً من نوعه حول "صحة الطفل بمراكز الرعاية الصحيّة الأوّلية" تحت مظلّة جمعية طب الأسرة والمجتمع بالطائف الذي عُقِد يوم أمس الأول، بمقر قاعة النادي الاجتماعي التابعة لإسكان للحرس الوطني بالطائف.

وافتُتِح المؤتمر رئيس اللجنة الإعلامية الدكتور محمد السفياني بكلمةٍ ترحيبية عبّر بها عن امتنانه لوطننا الغالي بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانين لتوحيد مملكتنا الحبيبة، ثم بدأ المؤتمر بآيات من القرآن الكريم، كانت بعدها انطلاقة المحاضرات الطبيّة التي تناولت أبرز الأمراض الشائعة لدى الأطفال.

وقدم استشاري طب الأسرة الدكتور سلطان المالكي المحاضرة تحت عنوان "صحة الطفل في مراكز الرعاية الصحية الأولية"، تلتها محاضرة عن مرض السكري من النوع الأول، ألقاها استشاري طب الأسرة والسكري الدكتور أحمد أمان الله، كما قدمت استشارية طب الأسرة الدكتورة نورة المالكي، محاضرة عن أبرز المواضيع الجلدية الشائعة لدى الأطفال.

وتناول استشاري طب الأسرة الدكتور خالد أبوسبعة موضوع اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة، تبعه محاضرة لاستشاري الحساسية والمناعة لدى الأطفال الدكتور أحمد الزهراني بعنوان "حساسية الطعام لدى الأطفال"، ثم محاضرة لاستشاري الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال الدكتور عبدالعزيز التويم، والتي تحدث خلالها عن موضوعي: خمول الغدة الدرقية، وأيضاً كيفيّة علاج الحماض الكيتوني السّكري عند الأطفال، وتخللت المؤتمر ورشة عمل كانت مسك الختام أقامها استشاري طب الأطفال والغدد الصماء الدكتور عبدالمعين الآغا، عن قصر القامة عند الأطفال، ثم اختتم بتكريم المحاضرين والضيوف والرعاة القائمين على نجاح هذا الحدث المتميّز.

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