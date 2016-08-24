وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بتنظيم العمل الإداري واعتماد التقنية لتسريع وتيرة العمل

قال: الملك وولي العهد يؤكدان على مراعاة حقوق الناس وإنصاف المظلوم وعدم تجاوز النظام

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتنظيم العمل الإداري واعتماد أحدث وسائل التقنية في جميع الأعمال المقدمة حتى تحقق التطور المنشود وتسريع وتيرة العمل، وكذلك تحفيز ومتابعة شؤون المساجد والقائمين عليها من الأئمة والمؤذنين والمراقبين والمراقبات وحثهم على العمل والاجتهاد والإخلاص فيما يقدمونه من أعمال منوطة بهم.

جاء ذلك خلال قيامه اليوم، بزيارة مفاجئة لفرع الوزارة بمنطقة الرياض؛ للوقوف على احتياجات الفرع، وأبرز المشاريع الجاري تنفيذها في خطة الوزارة في تطوير الفروع.. حيث التقى معاليه ــ خلال الزيارة ــ بمدير عام الفرع الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي، ومديري الإدارات والأقسام.

وأشار الوزير ال الشيخ إلى حرص القيادة الرشيدة على إحقاق الحق وعدم تجاوز النظام.. مبيناً أن هذا زمن الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اللذين يؤكدان على مراعاة حقوق الناس، وإنصاف المظلوم، وعدم تجاوز النظام.

وأكد آل الشيخ أن فرع الوزارة بمنطقة الرياض من أكبر فروع المملكة، ويقوم بأدوار مهمة لتحقيق رسالة الوزارة في رعاية بيوت الله، والحرص على صيانتها وسلامتها، وتحقيق الإرشادات والتوعية التي تؤكد عليها الجهات الصحية من أجل الوقاية من فيروس كورونا ــ بإذن الله ــ، مشددًا على أن يكون منسوبوه قدوة في العدالة وإعطاء الناس حقوقهم، وأن يكونوا على قدر الثقة التي أوكلت إليهم، والحرص على الأمانة والخوف من الله والعلم بأن الله رقيب على ما يقومون به في كافة أعمالهم.

وخلال الزيارة، قام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجولة تفقدية على أقسام الفرع، واطلع على سير العمل.. حيث تأتي هذه الزيارة في إطار التوجيهات السامية الكريمة للوزراء وكبار المسؤولين بالدولة بالقيام بزيارات تفقدية لمقار الجهات التابعة لهم في مختلف مناطق المملكة للاطلاع على سير العمل، وتطويره، والنهوض به بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة وأهداف ورؤية المملكة 2030.