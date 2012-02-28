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وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره التونسي

بحثا مسارات التنسيق والتعاون المشترك

بحث وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مع وزير الداخلية في جمهورية تونس لطفي براهم؛ مسارات التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها وزير الداخلية في مكتبه بديوان الوزارة اليوم؛ حيث جرت خلال الجلسة مناقشة آخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر جلسة المباحثات: رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.

فيما حضرها من الجانب التونسي: سفير تونس لدى المملكة لطفي بن قايد، ومدير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي رضا بن رابح، وعدد من المسؤولين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره التونسي
سبق

بحث وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مع وزير الداخلية في جمهورية تونس لطفي براهم؛ مسارات التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها وزير الداخلية في مكتبه بديوان الوزارة اليوم؛ حيث جرت خلال الجلسة مناقشة آخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر جلسة المباحثات: رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.

فيما حضرها من الجانب التونسي: سفير تونس لدى المملكة لطفي بن قايد، ومدير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي رضا بن رابح، وعدد من المسؤولين.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
07:06 PM

وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره التونسي

بحثا مسارات التنسيق والتعاون المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بحث وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مع وزير الداخلية في جمهورية تونس لطفي براهم؛ مسارات التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها وزير الداخلية في مكتبه بديوان الوزارة اليوم؛ حيث جرت خلال الجلسة مناقشة آخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر جلسة المباحثات: رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.

فيما حضرها من الجانب التونسي: سفير تونس لدى المملكة لطفي بن قايد، ومدير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي رضا بن رابح، وعدد من المسؤولين.

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