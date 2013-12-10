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"فيصل بن سلمان" يدشن مبادرة "باب المدينة" ويطلق 14 شركة ريادية ناشئة

إحدى مبادرات الجامعة الإسلامية وبحضور عدد من المسؤولين

دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مسرعة وحاضنة "باب المدينة"، بحضور عدد من المسؤولين.

كما شهد أمير المنطقة إطلاق ١٤ شركة ناشئة تخرجت من مسرعة وحاضنة (باب المدينة)، إحدى مبادرات الجامعة الإسلامية لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ الهادفة إلى تمكين ودعم رواد ورائدات الأعمال بالجامعة ومجتمع المدينة المنورة وتحويل الجامعة إلى جامعة ابتكارية.

وأوضح مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي أن العمل في "باب المدينة" بدأ منذ مطلق الفصل الدراسي الحالي ببرنامج المسرعة والذي استمر لمدة ١٠ أسابيع تم استقبال أكثر من ١٠٠ فكرة مشروع، تم قبول ٢٠ مشروعًا منها للانضمام للبرنامج بعد اجتياز معايير القبول والمقابلة الشخصية.

وأضاف الدكتور العتيبي أنه تم خلال 10 أسابيع عمل العديد من الدورات وورش العمل المكثفة وإجراء العديد من الجلسات الإرشادية وعمل لقاءات مع رواد أعمال لهم نجاحات سابقة، بجانب عقد العديد من اللقاءات والورشة المفتوحة لمجتمع المدينة والطلاب بالجامعة لتعريفهم بالمبادرة ونشر ثقافة ريادة الأعمال بينهم.

وأشار العتيبي إلى أن المشاريع المتخرجة ستنتقل من برنامج المسرعة لتنضم إلى برنامج الحاضنة، والذي يبدأ مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني ويمتد لمدة ٦ أشهر، يتم خلالها تقديم الدعم للمشاريع لتطوير شركاتهم ومنتجاتهم وربطهم بالمستثمرين والجهات التمويلية مما يحقق لهم الاستدامة ويمكنهم من توليد وظائف تعود بالأثر الإيجابي على المجتمع وتوظيف الشباب والشابات، وتمكينهم من المشاركة في تنمية الاقتصاد المحلي.

أمير منطقة المدينة المنورة باب المدينة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن سلمان" يدشن مبادرة "باب المدينة" ويطلق 14 شركة ريادية ناشئة
سبق

دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مسرعة وحاضنة "باب المدينة"، بحضور عدد من المسؤولين.

كما شهد أمير المنطقة إطلاق ١٤ شركة ناشئة تخرجت من مسرعة وحاضنة (باب المدينة)، إحدى مبادرات الجامعة الإسلامية لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ الهادفة إلى تمكين ودعم رواد ورائدات الأعمال بالجامعة ومجتمع المدينة المنورة وتحويل الجامعة إلى جامعة ابتكارية.

وأوضح مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي أن العمل في "باب المدينة" بدأ منذ مطلق الفصل الدراسي الحالي ببرنامج المسرعة والذي استمر لمدة ١٠ أسابيع تم استقبال أكثر من ١٠٠ فكرة مشروع، تم قبول ٢٠ مشروعًا منها للانضمام للبرنامج بعد اجتياز معايير القبول والمقابلة الشخصية.

وأضاف الدكتور العتيبي أنه تم خلال 10 أسابيع عمل العديد من الدورات وورش العمل المكثفة وإجراء العديد من الجلسات الإرشادية وعمل لقاءات مع رواد أعمال لهم نجاحات سابقة، بجانب عقد العديد من اللقاءات والورشة المفتوحة لمجتمع المدينة والطلاب بالجامعة لتعريفهم بالمبادرة ونشر ثقافة ريادة الأعمال بينهم.

وأشار العتيبي إلى أن المشاريع المتخرجة ستنتقل من برنامج المسرعة لتنضم إلى برنامج الحاضنة، والذي يبدأ مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني ويمتد لمدة ٦ أشهر، يتم خلالها تقديم الدعم للمشاريع لتطوير شركاتهم ومنتجاتهم وربطهم بالمستثمرين والجهات التمويلية مما يحقق لهم الاستدامة ويمكنهم من توليد وظائف تعود بالأثر الإيجابي على المجتمع وتوظيف الشباب والشابات، وتمكينهم من المشاركة في تنمية الاقتصاد المحلي.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
04:42 PM

"فيصل بن سلمان" يدشن مبادرة "باب المدينة" ويطلق 14 شركة ريادية ناشئة

إحدى مبادرات الجامعة الإسلامية وبحضور عدد من المسؤولين

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مسرعة وحاضنة "باب المدينة"، بحضور عدد من المسؤولين.

كما شهد أمير المنطقة إطلاق ١٤ شركة ناشئة تخرجت من مسرعة وحاضنة (باب المدينة)، إحدى مبادرات الجامعة الإسلامية لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ الهادفة إلى تمكين ودعم رواد ورائدات الأعمال بالجامعة ومجتمع المدينة المنورة وتحويل الجامعة إلى جامعة ابتكارية.

وأوضح مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي أن العمل في "باب المدينة" بدأ منذ مطلق الفصل الدراسي الحالي ببرنامج المسرعة والذي استمر لمدة ١٠ أسابيع تم استقبال أكثر من ١٠٠ فكرة مشروع، تم قبول ٢٠ مشروعًا منها للانضمام للبرنامج بعد اجتياز معايير القبول والمقابلة الشخصية.

وأضاف الدكتور العتيبي أنه تم خلال 10 أسابيع عمل العديد من الدورات وورش العمل المكثفة وإجراء العديد من الجلسات الإرشادية وعمل لقاءات مع رواد أعمال لهم نجاحات سابقة، بجانب عقد العديد من اللقاءات والورشة المفتوحة لمجتمع المدينة والطلاب بالجامعة لتعريفهم بالمبادرة ونشر ثقافة ريادة الأعمال بينهم.

وأشار العتيبي إلى أن المشاريع المتخرجة ستنتقل من برنامج المسرعة لتنضم إلى برنامج الحاضنة، والذي يبدأ مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني ويمتد لمدة ٦ أشهر، يتم خلالها تقديم الدعم للمشاريع لتطوير شركاتهم ومنتجاتهم وربطهم بالمستثمرين والجهات التمويلية مما يحقق لهم الاستدامة ويمكنهم من توليد وظائف تعود بالأثر الإيجابي على المجتمع وتوظيف الشباب والشابات، وتمكينهم من المشاركة في تنمية الاقتصاد المحلي.

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