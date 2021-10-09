قطر تدين بشدة محاولة استهداف مطار الملك عبدالله في جازان

جددت موقفها الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف مطار الملك عبدالله بجازان .

وعدّت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية عملاً تخريبياً ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب، كما عبّرت عن تمنيات دولة قطر للمصابين بالشفاء العاجل.