على طريقتها الخاصة .. هكذا احتفت ابتدائية بضباء بـزيارة الملك المرتقبة لتبوك

عند دفتر حضور اليوم كانت البداية وبكلمات الطالبات والمعلمات اكتملت الصورة

رحبت مدرسة ابتدائية بضباء، على طريقتها الخاصة، بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المرتقبة إلى منطقة تبوك؛ حيث سطرت ابتدائية المويلح للبنات ترحيباً على دفتر حضور وانصراف اليوم، بالقلم الأخضر الذي يعبّر عن العَلم السعودي بعبارة "بكل فخر واعتزاز نرحب بك يا مليكنا".

وعبّرت الطالبات والمعلمات عن فرحتهن بكتابة عبارات الترحيب على السبورة المدرسية احتفاءً بهذه الزيارة التاريخية التي تعد سادس زيارة لملوك السعودية منذ التأسيس والتي من المنتظر أن يدشّن ويضع فيها حجر أساس عدد من المشاريع التنموية في المنطقة.