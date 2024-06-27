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تونس.. تفجير انتحاري في قلب العاصمة وأنباء عن إصابات

على بُعد 100 متر من السفارة الفرنسية استهدف سيارة شرطة

أفادت وسائل إعلام تونسية، الخميس، بوقوع تفجير انتحاري في أحد الشوارع الشهيرة والمزدحمة بوسط العاصمة.

ووفق "سكاي نيوز" ذكرت مصادر أن التفجير الانتحاري استهدف سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة، الذي يضم عددًا من المؤسسات، ويتميز باكتظاظه؛ فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بُعد 100 متر من السفارة الفرنسية.

وكشفت المعلومات الأولية، إصابة 4 أشخاص في التفجير الانتحاري.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تونس.. تفجير انتحاري في قلب العاصمة وأنباء عن إصابات
سبق

أفادت وسائل إعلام تونسية، الخميس، بوقوع تفجير انتحاري في أحد الشوارع الشهيرة والمزدحمة بوسط العاصمة.

ووفق "سكاي نيوز" ذكرت مصادر أن التفجير الانتحاري استهدف سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة، الذي يضم عددًا من المؤسسات، ويتميز باكتظاظه؛ فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بُعد 100 متر من السفارة الفرنسية.

وكشفت المعلومات الأولية، إصابة 4 أشخاص في التفجير الانتحاري.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
01:31 PM

تونس.. تفجير انتحاري في قلب العاصمة وأنباء عن إصابات

على بُعد 100 متر من السفارة الفرنسية استهدف سيارة شرطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وسائل إعلام تونسية، الخميس، بوقوع تفجير انتحاري في أحد الشوارع الشهيرة والمزدحمة بوسط العاصمة.

ووفق "سكاي نيوز" ذكرت مصادر أن التفجير الانتحاري استهدف سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة، الذي يضم عددًا من المؤسسات، ويتميز باكتظاظه؛ فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بُعد 100 متر من السفارة الفرنسية.

وكشفت المعلومات الأولية، إصابة 4 أشخاص في التفجير الانتحاري.

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