ووفق "سكاي نيوز" ذكرت مصادر أن التفجير الانتحاري استهدف سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة، الذي يضم عددًا من المؤسسات، ويتميز باكتظاظه؛ فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بُعد 100 متر من السفارة الفرنسية.

أفادت وسائل إعلام تونسية، الخميس، بوقوع تفجير انتحاري في أحد الشوارع الشهيرة والمزدحمة بوسط العاصمة.

تونس.. تفجير انتحاري في قلب العاصمة وأنباء عن إصابات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-27 أفادت وسائل إعلام تونسية، الخميس، بوقوع تفجير انتحاري في أحد الشوارع الشهيرة والمزدحمة بوسط العاصمة. ووفق "سكاي نيوز" ذكرت مصادر أن التفجير الانتحاري استهدف سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة، الذي يضم عددًا من المؤسسات، ويتميز باكتظاظه؛ فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بُعد 100 متر من السفارة الفرنسية. وكشفت المعلومات الأولية، إصابة 4 أشخاص في التفجير الانتحاري.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440 01:31 PM

تونس.. تفجير انتحاري في قلب العاصمة وأنباء عن إصابات على بُعد 100 متر من السفارة الفرنسية استهدف سيارة شرطة





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أفادت وسائل إعلام تونسية، الخميس، بوقوع تفجير انتحاري في أحد الشوارع الشهيرة والمزدحمة بوسط العاصمة.

ووفق "سكاي نيوز" ذكرت مصادر أن التفجير الانتحاري استهدف سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة، الذي يضم عددًا من المؤسسات، ويتميز باكتظاظه؛ فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بُعد 100 متر من السفارة الفرنسية.

وكشفت المعلومات الأولية، إصابة 4 أشخاص في التفجير الانتحاري.