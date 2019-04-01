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"أمانة العاصمة المقدسة" تغلق 160 بلاغًا ميدانيًّا للمواقع الخطرة

أزالت 14 مطبًّا عشوائيًّا في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية

أغلقت وحدة المعالجة الميدانية التابعة لخدمة العملاء بأمانة العاصمة المقدسة 160 بلاغًا ميدانيًّا للمواقع الخطرة، والتي تشكّل خطورة على المارة ومرتادي الطرق خلال النصف الأول من العام الهجري 1440هـ.

وتقوم وحدة المعالجة الميدانية بخدمة العملاء بمباشرة مواقع تنفيذ المشاريع على مدار الساعة؛ حيث إن من ضمن مهامها وضعُ الحواجز البلاستيكية والأقماع والأشرطة والإضاءات التحذيرية لسلامة المشاة ولتأمين المواقع والطرق وتنفيذ إجراءات السلامة، إلى أن يتم مباشرة البلاغ وإنهاؤه من قِبَل الجهات المختصة بالأمانة.

من جهة أخرى، أزالت بلدية العزيزية الفرعية 14 مطبًّا عشوائيًّا في عدد من المواقع، ضمن نطاق البلدية، وأهابت بلدية العزيزية بالمواطنين، الالتزامَ بعدم إنشاء مطبات اصطناعية عشوائية في الطرقات والمواقع، ما لم يكن هناك أي ضرورة لإيجاد تلك المطبات؛ وذلك بالتنسيق مع جهة الاختصاص في الأمانة.

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"أمانة العاصمة المقدسة" تغلق 160 بلاغًا ميدانيًّا للمواقع الخطرة
سبق

أغلقت وحدة المعالجة الميدانية التابعة لخدمة العملاء بأمانة العاصمة المقدسة 160 بلاغًا ميدانيًّا للمواقع الخطرة، والتي تشكّل خطورة على المارة ومرتادي الطرق خلال النصف الأول من العام الهجري 1440هـ.

وتقوم وحدة المعالجة الميدانية بخدمة العملاء بمباشرة مواقع تنفيذ المشاريع على مدار الساعة؛ حيث إن من ضمن مهامها وضعُ الحواجز البلاستيكية والأقماع والأشرطة والإضاءات التحذيرية لسلامة المشاة ولتأمين المواقع والطرق وتنفيذ إجراءات السلامة، إلى أن يتم مباشرة البلاغ وإنهاؤه من قِبَل الجهات المختصة بالأمانة.

من جهة أخرى، أزالت بلدية العزيزية الفرعية 14 مطبًّا عشوائيًّا في عدد من المواقع، ضمن نطاق البلدية، وأهابت بلدية العزيزية بالمواطنين، الالتزامَ بعدم إنشاء مطبات اصطناعية عشوائية في الطرقات والمواقع، ما لم يكن هناك أي ضرورة لإيجاد تلك المطبات؛ وذلك بالتنسيق مع جهة الاختصاص في الأمانة.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
09:35 AM

"أمانة العاصمة المقدسة" تغلق 160 بلاغًا ميدانيًّا للمواقع الخطرة

أزالت 14 مطبًّا عشوائيًّا في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أغلقت وحدة المعالجة الميدانية التابعة لخدمة العملاء بأمانة العاصمة المقدسة 160 بلاغًا ميدانيًّا للمواقع الخطرة، والتي تشكّل خطورة على المارة ومرتادي الطرق خلال النصف الأول من العام الهجري 1440هـ.

وتقوم وحدة المعالجة الميدانية بخدمة العملاء بمباشرة مواقع تنفيذ المشاريع على مدار الساعة؛ حيث إن من ضمن مهامها وضعُ الحواجز البلاستيكية والأقماع والأشرطة والإضاءات التحذيرية لسلامة المشاة ولتأمين المواقع والطرق وتنفيذ إجراءات السلامة، إلى أن يتم مباشرة البلاغ وإنهاؤه من قِبَل الجهات المختصة بالأمانة.

من جهة أخرى، أزالت بلدية العزيزية الفرعية 14 مطبًّا عشوائيًّا في عدد من المواقع، ضمن نطاق البلدية، وأهابت بلدية العزيزية بالمواطنين، الالتزامَ بعدم إنشاء مطبات اصطناعية عشوائية في الطرقات والمواقع، ما لم يكن هناك أي ضرورة لإيجاد تلك المطبات؛ وذلك بالتنسيق مع جهة الاختصاص في الأمانة.

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