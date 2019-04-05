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الصلاة على "مفقود الطائف" الجمعة بعد العثور عليه متوفى

بعد خمسة أيام من فقدانه

يؤدي المصلون بعد صلاة الجمعة بجامع الدعوة بالحوية بمحافظة الطائف صلاة الميت على المفقود "لافي بن هليل العصيمي" الذي عثر عليه صباح يوم أمس فريق ساعد للبحث والإنقاذ متوفى بعد أن كان قد فُقد منذ يوم السبت الماضي إثر خروجه من منزله بالحوية وعلوق سيارته بوادي قرن.

وأكد أحد أقاربه أن الصلاة على المرحوم -بإذن الله- "لافي بن هليل العصيمي" ستكون اليوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في جامع الدعوة مخطط بن باين مقابل الأستاد الرياضي، والدفن في مقبرة مثملة.

يشار إلى أنه عثر على المفقود العصيمي بعد خمسة أيام من البحث من قبل الجهات المعنية وفريق ساعد للبحث والإنقاذ والعديد من المواطنين، حيث تمكن فريق "ساعد" من العثور على المفقود متوفى بوادي قرن، بعد أن كانت سيارته قد علقت في الوادي وعثر عليها مع أول يوم لفقدانه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصلاة على "مفقود الطائف" الجمعة بعد العثور عليه متوفى
سبق

يؤدي المصلون بعد صلاة الجمعة بجامع الدعوة بالحوية بمحافظة الطائف صلاة الميت على المفقود "لافي بن هليل العصيمي" الذي عثر عليه صباح يوم أمس فريق ساعد للبحث والإنقاذ متوفى بعد أن كان قد فُقد منذ يوم السبت الماضي إثر خروجه من منزله بالحوية وعلوق سيارته بوادي قرن.

وأكد أحد أقاربه أن الصلاة على المرحوم -بإذن الله- "لافي بن هليل العصيمي" ستكون اليوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في جامع الدعوة مخطط بن باين مقابل الأستاد الرياضي، والدفن في مقبرة مثملة.

يشار إلى أنه عثر على المفقود العصيمي بعد خمسة أيام من البحث من قبل الجهات المعنية وفريق ساعد للبحث والإنقاذ والعديد من المواطنين، حيث تمكن فريق "ساعد" من العثور على المفقود متوفى بوادي قرن، بعد أن كانت سيارته قد علقت في الوادي وعثر عليها مع أول يوم لفقدانه.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
01:56 AM

الصلاة على "مفقود الطائف" الجمعة بعد العثور عليه متوفى

بعد خمسة أيام من فقدانه

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سعود الدعجاني - الطائف
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يؤدي المصلون بعد صلاة الجمعة بجامع الدعوة بالحوية بمحافظة الطائف صلاة الميت على المفقود "لافي بن هليل العصيمي" الذي عثر عليه صباح يوم أمس فريق ساعد للبحث والإنقاذ متوفى بعد أن كان قد فُقد منذ يوم السبت الماضي إثر خروجه من منزله بالحوية وعلوق سيارته بوادي قرن.

وأكد أحد أقاربه أن الصلاة على المرحوم -بإذن الله- "لافي بن هليل العصيمي" ستكون اليوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في جامع الدعوة مخطط بن باين مقابل الأستاد الرياضي، والدفن في مقبرة مثملة.

يشار إلى أنه عثر على المفقود العصيمي بعد خمسة أيام من البحث من قبل الجهات المعنية وفريق ساعد للبحث والإنقاذ والعديد من المواطنين، حيث تمكن فريق "ساعد" من العثور على المفقود متوفى بوادي قرن، بعد أن كانت سيارته قد علقت في الوادي وعثر عليها مع أول يوم لفقدانه.

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