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مجلس البنوك الإسلامية يعقد اجتماعاته السنوية

شهدت جلسة حوارية لرواد التدريب في المالية الإسلامية

بدأت أعمال الاجتماعات السنوية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لعام 2021 اليوم على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأعضاء والشركاء الاستراتيجيين وأصحاب المصلحة في منصات حوارية متنوعة تناقش آخر تطورات الصناعة والأسواق العالمية.

وناقشت الاجتماعات، في يومها الأول، المبادرات الحالية وإبداء الرأي والتوصية على خطة عمل الربع الثالث والرابع من العام الجاري لثلاثة اجتماعات مغلقة لمجموعات عمل المجلس العام، تمثلت في الاجتماع الـ 16 للهيئة العلمية للاعتماد، والاجتماع التاسع للمجموعة الاستشارية للأعضاء، والاجتماع الثالث لمجموعة عمل الاستدامة.

وشهدت الاجتماعات جلسة حوارية ضمت نخبة من رواد التدريب في المالية الإسلامية، سُلّط الضوء خلالها على أحدث التطورات في مجال التدريب وطرح الفرص والتحديات الرئيسة في تبنّي الحلول التكنولوجية الحديثة للتعليم والتدريب المهني، فيما عرض المتحدثون تجاربهم الناجحة في المنصات الإلكترونية والاختبارات واعتماد برامج المجلس العام التدريبية.

وتندرج هذه المبادرة تحت مخرجات الهدف الاستراتيجي الثالث الخاص بالتأهيل والتمكين المهني، الذي من خلاله يسعى المجلس العام لتطوير القدرات المهنية وتأهيل الكوادر البشرية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، بهدف توفير منصات مهنية رفيعة المستوى تدعم نمو وتطور الموارد البشرية، وتجمع المتخصصين لإثراء الحوار وتعزيز تبادل المعرفة حول المسائل المهمة في الصناعة المالية الإسلامية.

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مجلس البنوك الإسلامية يعقد اجتماعاته السنوية
سبق

بدأت أعمال الاجتماعات السنوية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لعام 2021 اليوم على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأعضاء والشركاء الاستراتيجيين وأصحاب المصلحة في منصات حوارية متنوعة تناقش آخر تطورات الصناعة والأسواق العالمية.

وناقشت الاجتماعات، في يومها الأول، المبادرات الحالية وإبداء الرأي والتوصية على خطة عمل الربع الثالث والرابع من العام الجاري لثلاثة اجتماعات مغلقة لمجموعات عمل المجلس العام، تمثلت في الاجتماع الـ 16 للهيئة العلمية للاعتماد، والاجتماع التاسع للمجموعة الاستشارية للأعضاء، والاجتماع الثالث لمجموعة عمل الاستدامة.

وشهدت الاجتماعات جلسة حوارية ضمت نخبة من رواد التدريب في المالية الإسلامية، سُلّط الضوء خلالها على أحدث التطورات في مجال التدريب وطرح الفرص والتحديات الرئيسة في تبنّي الحلول التكنولوجية الحديثة للتعليم والتدريب المهني، فيما عرض المتحدثون تجاربهم الناجحة في المنصات الإلكترونية والاختبارات واعتماد برامج المجلس العام التدريبية.

وتندرج هذه المبادرة تحت مخرجات الهدف الاستراتيجي الثالث الخاص بالتأهيل والتمكين المهني، الذي من خلاله يسعى المجلس العام لتطوير القدرات المهنية وتأهيل الكوادر البشرية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، بهدف توفير منصات مهنية رفيعة المستوى تدعم نمو وتطور الموارد البشرية، وتجمع المتخصصين لإثراء الحوار وتعزيز تبادل المعرفة حول المسائل المهمة في الصناعة المالية الإسلامية.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
05:59 PM

مجلس البنوك الإسلامية يعقد اجتماعاته السنوية

شهدت جلسة حوارية لرواد التدريب في المالية الإسلامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدأت أعمال الاجتماعات السنوية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لعام 2021 اليوم على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأعضاء والشركاء الاستراتيجيين وأصحاب المصلحة في منصات حوارية متنوعة تناقش آخر تطورات الصناعة والأسواق العالمية.

وناقشت الاجتماعات، في يومها الأول، المبادرات الحالية وإبداء الرأي والتوصية على خطة عمل الربع الثالث والرابع من العام الجاري لثلاثة اجتماعات مغلقة لمجموعات عمل المجلس العام، تمثلت في الاجتماع الـ 16 للهيئة العلمية للاعتماد، والاجتماع التاسع للمجموعة الاستشارية للأعضاء، والاجتماع الثالث لمجموعة عمل الاستدامة.

وشهدت الاجتماعات جلسة حوارية ضمت نخبة من رواد التدريب في المالية الإسلامية، سُلّط الضوء خلالها على أحدث التطورات في مجال التدريب وطرح الفرص والتحديات الرئيسة في تبنّي الحلول التكنولوجية الحديثة للتعليم والتدريب المهني، فيما عرض المتحدثون تجاربهم الناجحة في المنصات الإلكترونية والاختبارات واعتماد برامج المجلس العام التدريبية.

وتندرج هذه المبادرة تحت مخرجات الهدف الاستراتيجي الثالث الخاص بالتأهيل والتمكين المهني، الذي من خلاله يسعى المجلس العام لتطوير القدرات المهنية وتأهيل الكوادر البشرية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، بهدف توفير منصات مهنية رفيعة المستوى تدعم نمو وتطور الموارد البشرية، وتجمع المتخصصين لإثراء الحوار وتعزيز تبادل المعرفة حول المسائل المهمة في الصناعة المالية الإسلامية.

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