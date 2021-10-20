7 أيام بمكة.. أحكام بحق "مشعلي النار" وغضب من "الحشد" ورواج للمصلى المعلق

فيما جرى إقرار توصيات عمل المقاهي والمطاعم وتعيين 4 من الأهالي بـ"هيئة التطوير"

تستعرض "سبق" أبرز الأحداث التي شهدتها أطهر البقاع خلال هذا الأسبوع؛ حيث بدأت بالكشف عن تفاصيل المشروع الذي حظي برواج واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو إنشاء أعلى مصلى معلق في العالم بإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة، إلى جانب تعيين عدد من الأئمة والخطباء للمسجد الحرام، وإسدال الستار على قضية شغلت الرأي العام انتهت بإصدار أحكام نهائية بحق مشعلي النار في سيارة مواطنة بمكة المكرمة بشكل متعمّد العام ما قبل الماضي.



المصلى المعلّق

وكانت قد تكشّفت معلومات عن مشروع أعلى مصلى معلّق في العالم، تحتضنه مكة المكرمة، ويقع بإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة، وينتظر التشطيبات النهائية تمهيداً لأخذ التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ليكون جاهزاً.



وبُني المصلى المعلق على ارتفاع 161 متراً، ويطلّ على الكعبة المشرفة، وتبلغ مساحته أكثر من 400 متر مربع، ويتسع لأكثر من 200 مصلٍ.



وقد انتهت المرحلة الأولى من تنفيذه وتشييده ورفعه بين برجيْن توأمين، في المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف، ويتبقى فقط عملية التشطيب والفرش وأخذ التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.



وقال المهندس الاستشاري، ورئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة، أنس صالح صيرفي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": إن "المصلى المعلّق يمتاز بإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة، واتصال سمعي وبصري مع جماعة المسجد الحرام، وذلك ضمن برج جبل عمر، وهو على محور المشاة الرئيس المؤدي إلى محطة قطار الحرمين عبر مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي وينتهي بساحة الحرم الشريف.



خطيبان وإما

وأعلن الحساب الرسمي للرئاسة العامة بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبر موقع "تويتر"، عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تعيين عددٍ من الأئمة والخطباء في الحرمين الشريفين.



وبحسب القرار، فقد تم تعيين الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، والدكتور عبدالله بن عواد الجهني، خطيبين للمسجد الحرام؛ كما شمل القرار تعيين الدكتور ياسر بن راشد الدوسري إماماً للمسجد الحرام.



تطوير المنطقة

وصدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على تعيين أربعة من أهالي منطقة مكة المكرمة أعضاء بمجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة؛ جاء ذلك بناء على ما رفعه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتعيين كلٍ من طارق بن عبد الرحمن فقيه، والدكتور راشد بن بخيت الغامدي، والدكتور هاشم بن بكر حريري، ومحمد بن عبد الصمد القرشي؛ أعضاء في مجلس الهيئة من أهالي المنطقة لمدة ثلاث سنوات.



واشتملت لائحة تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن في مادتها الخامسة على تعيين أربعة من أهالي المنطقة بترشيح من رئيس مجلس إدارة الهيئة، تتمثل مهامهم في مساعدة أعضاء المجلس في وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها.



سرطان الثدي

ودشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، الحملة التوعوية عن سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر بالحجاز مول، تحت شعار "لا تنتظري الأعراض.. افحصي الآن".





ونظمت الحملة التوعوية إدارة الصحة العامة ممثلة في البرنامج الوطني للكشف المبكر لسرطان الثدي بصحة مكة، بالتعاون مع إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بصحة مكة، وتضمنت الحملة إقامة معرض توعوي للسيدات والعائلات في الحجاز مول بمكة لمدة يومين من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً.



واحتوى المعرض على مشاركة لركن قصة شفاء؛ وهو ركن مُخصص للعديد من المتعافيات من مرض سرطان الثدي، وذلك بهدف شرح تجاربهن مع المرض ونجاحهن –بفضل الله تعالى– في التغلب عليه، إضافة إلى سرد تجارب رائعة، وبطولات حقيقية، وقصص عن مراحل العلاج حتى الشفاء.



مطاعم ومقاهٍ

وأقر المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، التوصيات الخاصة بعمل مجمعات مطاعم ومقاهٍ على أطراف مدينة مكة المكرمة، وذلك خلال جلسته الاعتيادية التاسعة والأربعين التي عقدها الثلاثاء الماضي، برئاسة رئيس المجلس وحضور الأعضاء.



وفي التفاصيل: طالبت لجنة الصحة العامة والبيئة بالمجلس البلدي بمكة المكرمة، عبر حساب المجلس البلدي على "تويتر"؛ أمانة العاصمة المقدسة بطرح مواقع استثمارية لإنشائها مجمعات للمطاعم والكافيهات خارج حد الحرم، وفق ما نصّت عليه اللائحة الخاصة بتقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.



9 برامج

وأعلن المعهد الثانوي الصناعي بمكة المكرمة عن انطلاق المرحلة الخامسة من برنامج الخدمة المجتمعية "أتقن"؛ حيث ينطلق البرنامج في 28/ 2/ 1441هـ، ويستمر لمدة 4 أسابيع، ويشمل تسعة مجالات: الكهرباء، والتمديدات المنزلية، والتبريد، والتكييف، وصيانة السيارات، وشبكة الحاسب السلكية واللاسلكية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي، والدعم الفني، ومقدمة عن ميكروسوفت الفيس، وصيانة الجوال، وإدارة الفعاليات والمناسبات، وأساسيات مونتاج وتحرير الفيديو.



حشد الطلاب

وأوقف مدير تعليم مكة المكرمة الدكتور أحمد الزايدي، العمل بتعميم أصدره حثّ فيه منسوبي المدارس من معلمين وطلاب إلى حضور مباراة ناديي "الوحدة والاتحاد"، التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، اليوم.



وجاء قرار إيقاف العمل بالتعميم بعد موجة غضب بين متداولي التعميم، وصدر التعميم الإلحاقي عن مدير تعليم مكة المكرمة الدكتور أحمد الزايدي، اليوم، متضمنًا أنه تقرر اعتماد إيقاف العمل بالتعميم المشار إليه.



وقال التعميم الإلحاقي: بالإشارة إلى التعميم السابق المتضمن دعوة نادي الوحدة لحضور مباراة في كرة القدم وفقاً للشراكة مع النادي التي تتناول كافة المناشط الرياضية التي تخدم الطالب والمعلم على حد سواء؛ ونظراً لأن ما ورد في التعميم قد فُهم على غير مراده؛ حيث كان القصد تأكيد تلك الشراكة خدمة للرياضة المدرسية والرياضة في مكة المكرمة دون التدخل في الميول الرياضية، والتعصب المرفوض؛ إذ إننا نقف على مسافة واحدة من كافة أندية الوطن الغالي.



"مشعلَو النار":

وصادقت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، على الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية بمكة، بحق مرتكبي إشعال النار في سيارة المواطنة "سلمى البركاتي" بقرية الصمْد بمحافظة الجموم بشكل متعمّد العام ما قبل الماضي.



أوضح ذلك لـ"سبق" محامي المواطنة، مشيراً إلى أن الأحكام تنوعت ما بين الجلد والسجن، والغرامات المالية، والتعويض بالحق الخاص.



وقال كمال الشريف: أخذ الحكم القطعية هذا الأسبوع، وتمت إدانة المتهمَيْن بما نُسِب إليهما في هذه الدعوى من مخالفة نظام جرائم المعلوماتية والاعتداء على المدعية وإحراق سيارتها وتصوير الجريمة ونشرها، والاعتراض على تعليمات ولي الأمر، وحيازة أحد المتهمين للمسكر بقصد الشرب، ومعاقبته على ذلك بما يلي:



أولاً: سجن المتهم الأول لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ الإيقاف، وتغريمه مبلغاً قدره خمسة آلاف ريال، ومصادرة جوالاته المستخدمة في الجريمة.



ثانياً: سجن المدعى عليهما الاثنين لمدة أربعة أشهر، وجلد كل واحد منهما مائة جلدة على دفعتين.



ثالثاً: سجن المدعى عليه الأول لمدة شهرين؛ لقاء حيازته للمسكر بقصد الشرب، وجلده أربعين جلدة.



رابعاً: إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ قدره خمسون ألف ريال مناصفة بينهما للمدعية بالحق الخاص كتعويض.





"الحارثي" يودّع التعليم

وترجّل مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة سابقًا محمد بن مهدي الحارثي، عن إدارة تعليم المنطقة، بعد صدور قرار تقاعده المبكر بناء على رغبته.



وقال "الحارثي" لمكة ومعلميها: "جزاكم الله خيرًا، وتقبل الله تلك الأعمال والمنجزات، وأسأل الله أن يوفق زملاءنا في تعليم مكة المكرمة معلمين وقادة ومشرفين وإداريين إلى ما نَصْبو إليه من تميز وتفوق، وبما يحقق تطلعات ولاة أمرنا حفظهم الله.



وأضاف: "أنتم أيها الزملاء الأفاضل شركاء النجاح، وأنتم مَن حقق التميز وصنع التفوق، وشرُفْتُ بالعمل معكم مُعينًا ومساندًا وداعمًا، وأكبر مكسب لي هو معرفة أمثالكم وخدمة من يقوم على تعليم مكة المكرمة، بوركت جهودكم، وإلى مزيد من الإنجاز والتفوق".





وكان مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزايدي، قد أصدر قرارًا بإحالة مدير التعليم السابق لمنطقة مكة المكرمة محمد مهدي الحارثي للتقاعد، بناء على طلبه، بعد أن قضى قرابة 27 عامًا في سلك التعليم.