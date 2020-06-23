أعرب المجلس الأعلى للمسلمين في مدغشقر عن تأييده وترحيبه بقرار المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجدين داخل المملكة. ووصف المجلس في بيان له هذا القرار بالحكيم والصائب، كونه يهدف إلى حفظ الأمن الصحي العالمي خاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جل دول العالم. وشدد البيان على أن هذا الأمر ليس بغريب على المملكة التي يحكم فيها بشرع الله واتباع السنة النبوية، مشيراً إلى أن المسلمين لا يجدون أي حرج من هذا القرار بل يرونه موافقًا للشريعة والسنة .

وصفه بـ"القرار الحكيم".. مجلس مسلمي مدغشقر يرحب بتقليل عدد الحجاج وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-23 أعرب المجلس الأعلى للمسلمين في مدغشقر عن تأييده وترحيبه بقرار المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجدين داخل المملكة.



ووصف المجلس في بيان له هذا القرار بالحكيم والصائب، كونه يهدف إلى حفظ الأمن الصحي العالمي خاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جل دول العالم.



وشدد البيان على أن هذا الأمر ليس بغريب على المملكة التي يحكم فيها بشرع الله واتباع السنة النبوية، مشيراً إلى أن المسلمين لا يجدون أي حرج من هذا القرار بل يرونه موافقًا للشريعة والسنة .

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441 02:11 PM

وصفه بـ"القرار الحكيم".. مجلس مسلمي مدغشقر يرحب بتقليل عدد الحجاج أكد أن المسلمين لا يجدون حرجًا منه وإنما يرونه موافقًا للشريعة والسنة





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أعرب المجلس الأعلى للمسلمين في مدغشقر عن تأييده وترحيبه بقرار المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجدين داخل المملكة.



ووصف المجلس في بيان له هذا القرار بالحكيم والصائب، كونه يهدف إلى حفظ الأمن الصحي العالمي خاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جل دول العالم.



وشدد البيان على أن هذا الأمر ليس بغريب على المملكة التي يحكم فيها بشرع الله واتباع السنة النبوية، مشيراً إلى أن المسلمين لا يجدون أي حرج من هذا القرار بل يرونه موافقًا للشريعة والسنة .