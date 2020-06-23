النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وصفه بـ"القرار الحكيم".. مجلس مسلمي مدغشقر يرحب بتقليل عدد الحجاج

أكد أن المسلمين لا يجدون حرجًا منه وإنما يرونه موافقًا للشريعة والسنة

أعرب المجلس الأعلى للمسلمين في مدغشقر عن تأييده وترحيبه بقرار المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجدين داخل المملكة.

ووصف المجلس في بيان له هذا القرار بالحكيم والصائب، كونه يهدف إلى حفظ الأمن الصحي العالمي خاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جل دول العالم.

وشدد البيان على أن هذا الأمر ليس بغريب على المملكة التي يحكم فيها بشرع الله واتباع السنة النبوية، مشيراً إلى أن المسلمين لا يجدون أي حرج من هذا القرار بل يرونه موافقًا للشريعة والسنة .

فريضة الحج

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
وصفه بـ"القرار الحكيم".. مجلس مسلمي مدغشقر يرحب بتقليل عدد الحجاج
سبق

أعرب المجلس الأعلى للمسلمين في مدغشقر عن تأييده وترحيبه بقرار المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجدين داخل المملكة.

ووصف المجلس في بيان له هذا القرار بالحكيم والصائب، كونه يهدف إلى حفظ الأمن الصحي العالمي خاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جل دول العالم.

وشدد البيان على أن هذا الأمر ليس بغريب على المملكة التي يحكم فيها بشرع الله واتباع السنة النبوية، مشيراً إلى أن المسلمين لا يجدون أي حرج من هذا القرار بل يرونه موافقًا للشريعة والسنة .

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
02:11 PM

وصفه بـ"القرار الحكيم".. مجلس مسلمي مدغشقر يرحب بتقليل عدد الحجاج

أكد أن المسلمين لا يجدون حرجًا منه وإنما يرونه موافقًا للشريعة والسنة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
190

أعرب المجلس الأعلى للمسلمين في مدغشقر عن تأييده وترحيبه بقرار المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجدين داخل المملكة.

ووصف المجلس في بيان له هذا القرار بالحكيم والصائب، كونه يهدف إلى حفظ الأمن الصحي العالمي خاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جل دول العالم.

وشدد البيان على أن هذا الأمر ليس بغريب على المملكة التي يحكم فيها بشرع الله واتباع السنة النبوية، مشيراً إلى أن المسلمين لا يجدون أي حرج من هذا القرار بل يرونه موافقًا للشريعة والسنة .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,327
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,226
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,108
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,485

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة