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فيديو.. "معلم" يستثمر مواهب طلابه لمساعدة  زملائهم المستثنين من الحضور

المبادرة ساهمت في تحفيز الطلاب على القراءة واكتساب المعرفة وزادت تفاعلهم

أشرَك محمد مكي المعلم في ابتدائية طارق بن زياد بمكتب تعليم غرب الرياض طلابه في الصف الخامس الابتدائي في إنتاج عدد من"الفيديوهات التعليمية" الخاصة بمادة العلوم، في مبادرة تربوية، هدفت إلى مواهبهم وقدراتهم لمساعدة الطلاب الذين لديهم مشاكل صحية تمنعهم من الحضور للمدرسة بسبب كوفيد 19، فضلاً عن الحرص على تحفيز الطلاب على القراءة واكتساب المعرفة وزيادة تفاعلهم وحماسهم.

وأشاد مدير ابتدائية طارق بن زياد مهدي الشهري، بما بذله المعلم مكي، مؤكدًا أن هذا العمل سيعزز من قدرات الطلبة وتنمية مهاراتهم، داعيًا المعلمين للقيام بمثل هذه الأنشطة.

وعبّر الطلاب عن سعادتهم بتعلم تقنية جديدة وهي "إنتاج فيديوهات تعليمية" وتلخيص الدروس، الأمر الذي زاد من المعرفة والاطلاع لديهم وكسر حاجز الخوف في فهم الدروس.

من ناحيته، قال المعلم مكي: المبادرة جاءت لأجل إشراك الطلاب في العملية التعليمية واكسابهم تقنية جديدة وهي "إنتاج الفيديوهات التعليمية"، بالإضافة إلى التدريب على إعادة صياغة الدروس وتلخيصها، وترتيب المعلومات حسب أهميتها، والاطلاع والبحث عن وسائط يستعين بها الطالب في الدرس المراد إنتاج الفيديو له.

وأضاف: توفير الأنماط التعليمية المتنوعة تنمي المهارات الأساسية للمناهج التعليمية، وقد لوحظ خلال البرنامج المنفذ لمدة أسبوعين تعزيز القدرات اللغوية لدى الطلاب المشاركين بالإضافة إلى تنمية مهارة التحدث "الإلقاء" واتسعت لديهم دائرة البحث عن المعلومات.

وأردف: البرنامج عزز استخدام الطلاب لبرامج الحاسوب والأجهزة الذكية في تصميم الصور وانتاج الفيديوهات التعليمية، واكتسابهم المنهجية العلمية في التفكير والعمل وتنمية مهاراتهم العقلية والعملية بما يواكب مبدأ رؤية المملكة 2030 "نتعلم لنعمل".

وتابع "مكي": الفيديوهات التي تم إنتاجها من قبل الطلاب سيتم إرسالها لطلاب المدرسة الذين لديهم مشاكل صحية تمنعهم من الحضور للمدرسة بسبب كوفيد19 والاستعانة بها أثناء الشرح وذلك تحفيزاً للطلاب المشاركين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو.. "معلم" يستثمر مواهب طلابه لمساعدة  زملائهم المستثنين من الحضور
سبق

أشرَك محمد مكي المعلم في ابتدائية طارق بن زياد بمكتب تعليم غرب الرياض طلابه في الصف الخامس الابتدائي في إنتاج عدد من"الفيديوهات التعليمية" الخاصة بمادة العلوم، في مبادرة تربوية، هدفت إلى مواهبهم وقدراتهم لمساعدة الطلاب الذين لديهم مشاكل صحية تمنعهم من الحضور للمدرسة بسبب كوفيد 19، فضلاً عن الحرص على تحفيز الطلاب على القراءة واكتساب المعرفة وزيادة تفاعلهم وحماسهم.

وأشاد مدير ابتدائية طارق بن زياد مهدي الشهري، بما بذله المعلم مكي، مؤكدًا أن هذا العمل سيعزز من قدرات الطلبة وتنمية مهاراتهم، داعيًا المعلمين للقيام بمثل هذه الأنشطة.

وعبّر الطلاب عن سعادتهم بتعلم تقنية جديدة وهي "إنتاج فيديوهات تعليمية" وتلخيص الدروس، الأمر الذي زاد من المعرفة والاطلاع لديهم وكسر حاجز الخوف في فهم الدروس.

من ناحيته، قال المعلم مكي: المبادرة جاءت لأجل إشراك الطلاب في العملية التعليمية واكسابهم تقنية جديدة وهي "إنتاج الفيديوهات التعليمية"، بالإضافة إلى التدريب على إعادة صياغة الدروس وتلخيصها، وترتيب المعلومات حسب أهميتها، والاطلاع والبحث عن وسائط يستعين بها الطالب في الدرس المراد إنتاج الفيديو له.

وأضاف: توفير الأنماط التعليمية المتنوعة تنمي المهارات الأساسية للمناهج التعليمية، وقد لوحظ خلال البرنامج المنفذ لمدة أسبوعين تعزيز القدرات اللغوية لدى الطلاب المشاركين بالإضافة إلى تنمية مهارة التحدث "الإلقاء" واتسعت لديهم دائرة البحث عن المعلومات.

وأردف: البرنامج عزز استخدام الطلاب لبرامج الحاسوب والأجهزة الذكية في تصميم الصور وانتاج الفيديوهات التعليمية، واكتسابهم المنهجية العلمية في التفكير والعمل وتنمية مهاراتهم العقلية والعملية بما يواكب مبدأ رؤية المملكة 2030 "نتعلم لنعمل".

وتابع "مكي": الفيديوهات التي تم إنتاجها من قبل الطلاب سيتم إرسالها لطلاب المدرسة الذين لديهم مشاكل صحية تمنعهم من الحضور للمدرسة بسبب كوفيد19 والاستعانة بها أثناء الشرح وذلك تحفيزاً للطلاب المشاركين.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
04:54 PM

فيديو.. "معلم" يستثمر مواهب طلابه لمساعدة  زملائهم المستثنين من الحضور

المبادرة ساهمت في تحفيز الطلاب على القراءة واكتساب المعرفة وزادت تفاعلهم

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
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أشرَك محمد مكي المعلم في ابتدائية طارق بن زياد بمكتب تعليم غرب الرياض طلابه في الصف الخامس الابتدائي في إنتاج عدد من"الفيديوهات التعليمية" الخاصة بمادة العلوم، في مبادرة تربوية، هدفت إلى مواهبهم وقدراتهم لمساعدة الطلاب الذين لديهم مشاكل صحية تمنعهم من الحضور للمدرسة بسبب كوفيد 19، فضلاً عن الحرص على تحفيز الطلاب على القراءة واكتساب المعرفة وزيادة تفاعلهم وحماسهم.

وأشاد مدير ابتدائية طارق بن زياد مهدي الشهري، بما بذله المعلم مكي، مؤكدًا أن هذا العمل سيعزز من قدرات الطلبة وتنمية مهاراتهم، داعيًا المعلمين للقيام بمثل هذه الأنشطة.

وعبّر الطلاب عن سعادتهم بتعلم تقنية جديدة وهي "إنتاج فيديوهات تعليمية" وتلخيص الدروس، الأمر الذي زاد من المعرفة والاطلاع لديهم وكسر حاجز الخوف في فهم الدروس.

من ناحيته، قال المعلم مكي: المبادرة جاءت لأجل إشراك الطلاب في العملية التعليمية واكسابهم تقنية جديدة وهي "إنتاج الفيديوهات التعليمية"، بالإضافة إلى التدريب على إعادة صياغة الدروس وتلخيصها، وترتيب المعلومات حسب أهميتها، والاطلاع والبحث عن وسائط يستعين بها الطالب في الدرس المراد إنتاج الفيديو له.

وأضاف: توفير الأنماط التعليمية المتنوعة تنمي المهارات الأساسية للمناهج التعليمية، وقد لوحظ خلال البرنامج المنفذ لمدة أسبوعين تعزيز القدرات اللغوية لدى الطلاب المشاركين بالإضافة إلى تنمية مهارة التحدث "الإلقاء" واتسعت لديهم دائرة البحث عن المعلومات.

وأردف: البرنامج عزز استخدام الطلاب لبرامج الحاسوب والأجهزة الذكية في تصميم الصور وانتاج الفيديوهات التعليمية، واكتسابهم المنهجية العلمية في التفكير والعمل وتنمية مهاراتهم العقلية والعملية بما يواكب مبدأ رؤية المملكة 2030 "نتعلم لنعمل".

وتابع "مكي": الفيديوهات التي تم إنتاجها من قبل الطلاب سيتم إرسالها لطلاب المدرسة الذين لديهم مشاكل صحية تمنعهم من الحضور للمدرسة بسبب كوفيد19 والاستعانة بها أثناء الشرح وذلك تحفيزاً للطلاب المشاركين.

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