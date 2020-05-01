النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلجيكا: 130 حالة وفاة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 49032

سجّلت بلجيكا 130 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان لها، أنه بذلك يرتفع عدد الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس، إلى 7703 حالات.

وكشفت أنها سجلت 513 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 49032 حالة، في حين تماثلت 316 حالة للشفاء.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بلجيكا: 130 حالة وفاة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت بلجيكا 130 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان لها، أنه بذلك يرتفع عدد الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس، إلى 7703 حالات.

وكشفت أنها سجلت 513 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 49032 حالة، في حين تماثلت 316 حالة للشفاء.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
02:00 PM

بلجيكا: 130 حالة وفاة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 49032

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
135

سجّلت بلجيكا 130 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان لها، أنه بذلك يرتفع عدد الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس، إلى 7703 حالات.

وكشفت أنها سجلت 513 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 49032 حالة، في حين تماثلت 316 حالة للشفاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,751
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,467
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,844
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,834

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة