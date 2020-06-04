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كورونا عالميًّا.. معدل الإصابات اليومية يعود للارتفاع والحصيلة تتجاوز 6.5 مليون

سجل أمس 130.4 ألفًا مقارنة بـ113.3 ألفًا بالحصيلة السابقة

عاود معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم ارتفاعه ليصل إلى 130.4 ألفًا خلال اليوم الماضي، مقارنة بـ113.3 ألفًا في الإحصائية السابقة؛ فيما بلغ إجمالي المصابين 6 ملايين و511696.

جاءت هذه الأرقام في موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، التي تتتبع انتشار الوباء في أنحاء العالم.

وحسب بيانات الجامعة التي نقلتها "روسيا اليوم"؛ فإن مجموع المتوفين بكورونا وصل إلى 386073؛ بينما تَمَاثل مليونان و807420 شخصًا للشفاء من المرض.

وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بالفيروس مع مليون و851.5 ألف حالة، تليها البرازيل (584 ألفًا) وروسيا (432.2 ألفًا).

وحسب موقع Worldometers؛ فإن عدد الإصابات بالعدوى في الولايات المتحدة قد تجاوز 1.9 مليون.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا عالميًّا.. معدل الإصابات اليومية يعود للارتفاع والحصيلة تتجاوز 6.5 مليون
سبق

عاود معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم ارتفاعه ليصل إلى 130.4 ألفًا خلال اليوم الماضي، مقارنة بـ113.3 ألفًا في الإحصائية السابقة؛ فيما بلغ إجمالي المصابين 6 ملايين و511696.

جاءت هذه الأرقام في موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، التي تتتبع انتشار الوباء في أنحاء العالم.

وحسب بيانات الجامعة التي نقلتها "روسيا اليوم"؛ فإن مجموع المتوفين بكورونا وصل إلى 386073؛ بينما تَمَاثل مليونان و807420 شخصًا للشفاء من المرض.

وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بالفيروس مع مليون و851.5 ألف حالة، تليها البرازيل (584 ألفًا) وروسيا (432.2 ألفًا).

وحسب موقع Worldometers؛ فإن عدد الإصابات بالعدوى في الولايات المتحدة قد تجاوز 1.9 مليون.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
09:49 AM

كورونا عالميًّا.. معدل الإصابات اليومية يعود للارتفاع والحصيلة تتجاوز 6.5 مليون

سجل أمس 130.4 ألفًا مقارنة بـ113.3 ألفًا بالحصيلة السابقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاود معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم ارتفاعه ليصل إلى 130.4 ألفًا خلال اليوم الماضي، مقارنة بـ113.3 ألفًا في الإحصائية السابقة؛ فيما بلغ إجمالي المصابين 6 ملايين و511696.

جاءت هذه الأرقام في موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، التي تتتبع انتشار الوباء في أنحاء العالم.

وحسب بيانات الجامعة التي نقلتها "روسيا اليوم"؛ فإن مجموع المتوفين بكورونا وصل إلى 386073؛ بينما تَمَاثل مليونان و807420 شخصًا للشفاء من المرض.

وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بالفيروس مع مليون و851.5 ألف حالة، تليها البرازيل (584 ألفًا) وروسيا (432.2 ألفًا).

وحسب موقع Worldometers؛ فإن عدد الإصابات بالعدوى في الولايات المتحدة قد تجاوز 1.9 مليون.

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