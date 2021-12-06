الشربا السعودي لمجموعة العشرين يناقش مخرجات قمة روما مع السفير الدنماركي

بحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون والعمل الثنائي

التقى مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية الشربا السعودي لمجموعة العشرين عبدالعزيز الرشيد، الأحد، في مقر وزارة المالية بالرياض، بالسفير الدنماركي لدى المملكة أوله موسبي.

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء مناقشة مخرجات قمة مجموعة العشرين التي أُقيمت في روما بتاريخ 30-31 أكتوبر 2021م، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون والعمل المشترك.

وحضر اللقاء عددٌ من مسؤولي وزارة المالية، بالإضافة إلى الوفد المرافق للسفير الدنماركي.