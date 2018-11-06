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"البيئة": "علقة" الزلفي الأعلى هطولاً في الأمطار اليوم.. بمعدل 35 ملم

قالت: تليها البكيرية في القصيم بـ 24 ملم ثم رفحاء في الحدود الشمالية

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن محطات الرصد الهيدرولوجي التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سجلت اليوم الثلاثاء معدلات أمطار مرتفعة في معظم مناطق المملكة.

وقال مدير عام الإدارة العامة لموارد المياه بالوزارة المهندس متعب القحطاني: إن قرية "علقة" التابعة لمحافظة الزلفي بمنطقة الرياض كانت الأكثر هطولاً في الأمطار بالمملكة بمعدل 35 ملم، تليها محافظة البكيرية في القصيم بـ 24 ملم، ثم رفحاء في منطقة الحدود الشمالية بمقدار 23.10 ملم.

وأضاف القحطاني: وحلت في المرتبة الرابعة كلٌّ من محافظة المهد في المدينة المنورة ومدينة الشقيق في جازان، حيث بلغت كمية هطول الأمطار فيهما 21 ملم، تليهما النماص بمنطقة عسير بمعدل 20 ملم، ثم مطار جدة بـ 18 ملم، والصداوي بالمنطقة الشرقية بـ 13 ملم، إضافة إلى المخواة في الباحة بمعدل 8 ملم، وأخيراً مطار الجوف بـ 7.20 ملم.

وأوضح المهندس القحطاني أن عملية قياس كمية الأمطار تكون على مدار الأربع والعشرين ساعة يومياً، حيث تبدأ عند الساعة 9 صباح اليوم السابق، وتستمر حتى الساعة 9 صباحاً من اليوم الحالي.

وبيَّن أن هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية أدى إلى نشوء سيول نتجت عنها كثافة في المياه الجارية في الوديان والمنحدرات، مشيراً إلى أن جريان هذه السيول يعتمد على عدد من العوامل، أهمها: كمية الأمطار وشدتها، والعلاقة بين الكمية وزمن الهطول، ونوع التربة والصخور، إضافة إلى وجود الأسطح المنحدرة وضعيفة الامتصاص، والغطاء الأرضي، والتسرب والترشيح.

يُذكر أن تصنيف مجموع كميات الأمطار الساقطة خلال 24 ساعة من حيث الغزارة على النحو التالي :أقل من 10 ملم يعد مطراً خفيفاً، ومن 10 إلى 25 ملم يعد مطراً متوسطاً، ومن 25 إلى 50 ملم يعد مطراً غزيراً، ومن 50 إلى 100 ملم عاصفة مطرية، وأخيراً من 100 إلى 250 ملم عاصفة مطرية كبيرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة": "علقة" الزلفي الأعلى هطولاً في الأمطار اليوم.. بمعدل 35 ملم
سبق

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن محطات الرصد الهيدرولوجي التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سجلت اليوم الثلاثاء معدلات أمطار مرتفعة في معظم مناطق المملكة.

وقال مدير عام الإدارة العامة لموارد المياه بالوزارة المهندس متعب القحطاني: إن قرية "علقة" التابعة لمحافظة الزلفي بمنطقة الرياض كانت الأكثر هطولاً في الأمطار بالمملكة بمعدل 35 ملم، تليها محافظة البكيرية في القصيم بـ 24 ملم، ثم رفحاء في منطقة الحدود الشمالية بمقدار 23.10 ملم.

وأضاف القحطاني: وحلت في المرتبة الرابعة كلٌّ من محافظة المهد في المدينة المنورة ومدينة الشقيق في جازان، حيث بلغت كمية هطول الأمطار فيهما 21 ملم، تليهما النماص بمنطقة عسير بمعدل 20 ملم، ثم مطار جدة بـ 18 ملم، والصداوي بالمنطقة الشرقية بـ 13 ملم، إضافة إلى المخواة في الباحة بمعدل 8 ملم، وأخيراً مطار الجوف بـ 7.20 ملم.

وأوضح المهندس القحطاني أن عملية قياس كمية الأمطار تكون على مدار الأربع والعشرين ساعة يومياً، حيث تبدأ عند الساعة 9 صباح اليوم السابق، وتستمر حتى الساعة 9 صباحاً من اليوم الحالي.

وبيَّن أن هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية أدى إلى نشوء سيول نتجت عنها كثافة في المياه الجارية في الوديان والمنحدرات، مشيراً إلى أن جريان هذه السيول يعتمد على عدد من العوامل، أهمها: كمية الأمطار وشدتها، والعلاقة بين الكمية وزمن الهطول، ونوع التربة والصخور، إضافة إلى وجود الأسطح المنحدرة وضعيفة الامتصاص، والغطاء الأرضي، والتسرب والترشيح.

يُذكر أن تصنيف مجموع كميات الأمطار الساقطة خلال 24 ساعة من حيث الغزارة على النحو التالي :أقل من 10 ملم يعد مطراً خفيفاً، ومن 10 إلى 25 ملم يعد مطراً متوسطاً، ومن 25 إلى 50 ملم يعد مطراً غزيراً، ومن 50 إلى 100 ملم عاصفة مطرية، وأخيراً من 100 إلى 250 ملم عاصفة مطرية كبيرة.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
03:35 PM

"البيئة": "علقة" الزلفي الأعلى هطولاً في الأمطار اليوم.. بمعدل 35 ملم

قالت: تليها البكيرية في القصيم بـ 24 ملم ثم رفحاء في الحدود الشمالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن محطات الرصد الهيدرولوجي التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سجلت اليوم الثلاثاء معدلات أمطار مرتفعة في معظم مناطق المملكة.

وقال مدير عام الإدارة العامة لموارد المياه بالوزارة المهندس متعب القحطاني: إن قرية "علقة" التابعة لمحافظة الزلفي بمنطقة الرياض كانت الأكثر هطولاً في الأمطار بالمملكة بمعدل 35 ملم، تليها محافظة البكيرية في القصيم بـ 24 ملم، ثم رفحاء في منطقة الحدود الشمالية بمقدار 23.10 ملم.

وأضاف القحطاني: وحلت في المرتبة الرابعة كلٌّ من محافظة المهد في المدينة المنورة ومدينة الشقيق في جازان، حيث بلغت كمية هطول الأمطار فيهما 21 ملم، تليهما النماص بمنطقة عسير بمعدل 20 ملم، ثم مطار جدة بـ 18 ملم، والصداوي بالمنطقة الشرقية بـ 13 ملم، إضافة إلى المخواة في الباحة بمعدل 8 ملم، وأخيراً مطار الجوف بـ 7.20 ملم.

وأوضح المهندس القحطاني أن عملية قياس كمية الأمطار تكون على مدار الأربع والعشرين ساعة يومياً، حيث تبدأ عند الساعة 9 صباح اليوم السابق، وتستمر حتى الساعة 9 صباحاً من اليوم الحالي.

وبيَّن أن هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية أدى إلى نشوء سيول نتجت عنها كثافة في المياه الجارية في الوديان والمنحدرات، مشيراً إلى أن جريان هذه السيول يعتمد على عدد من العوامل، أهمها: كمية الأمطار وشدتها، والعلاقة بين الكمية وزمن الهطول، ونوع التربة والصخور، إضافة إلى وجود الأسطح المنحدرة وضعيفة الامتصاص، والغطاء الأرضي، والتسرب والترشيح.

يُذكر أن تصنيف مجموع كميات الأمطار الساقطة خلال 24 ساعة من حيث الغزارة على النحو التالي :أقل من 10 ملم يعد مطراً خفيفاً، ومن 10 إلى 25 ملم يعد مطراً متوسطاً، ومن 25 إلى 50 ملم يعد مطراً غزيراً، ومن 50 إلى 100 ملم عاصفة مطرية، وأخيراً من 100 إلى 250 ملم عاصفة مطرية كبيرة.

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