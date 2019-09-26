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"تعليم الرياض" يعلن بدء التسجيل في أولمبياد "إبداع 2020م"

لطلاب المتوسطة والثانوية بالمدارس الحكومية والأهلية.. والتقديم إلكترونيًّا

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بدء التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداعي العلمي "إبداع 2020م" للعام الحالي 1441هـ، لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية في جميع المدارس الحكومية والأهلية.
ودعا مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، المدارس إلى حث الطلاب على التسجيل والمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020م"، الذي يسعى لإيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية تُحفّز عقول الطلاب، وتنمّي روح الإبداع لديهم.
وأكد "الوهيبي" سعي الإدارة العامة للتعليم -ممثلة في إدارة الموهوبين- لإتاحة الفرصة أمام جميع أبنائنا الطلاب للمشاركة الفاعلة بمشاريع علمية وإبداعية في المجالات المناسبة لرغباتهم وميولهم، وتشجيعهم على تمثيل الوطن من خلال إثراء المشاركات المحلية والدولية.
من جانبه، حث مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، المدارسَ على إيلاء المشروع العناية والاهتمام؛ لضمان المشاركة الفاعلة من قِبَل الطلاب؛ داعيًا إلى تكليف منسق الموهوبين أو أحد المعلمين للإشراف على المسابقة، وشرح تعليماتها وأدلتها للطلاب، وتشجيعهم على المشاركة والدخول على المسابقة عبر الموقع الإلكتروني للأولمبياد www.ibda.org.sa؛ لافتًا إلى أن التسجيل متاح لجميع الطلاب حتى تاريخ 30/ 1/ 1441هـ؛ متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح، وتحقيق مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020م".

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"تعليم الرياض" يعلن بدء التسجيل في أولمبياد "إبداع 2020م"
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بدء التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداعي العلمي "إبداع 2020م" للعام الحالي 1441هـ، لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية في جميع المدارس الحكومية والأهلية.
ودعا مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، المدارس إلى حث الطلاب على التسجيل والمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020م"، الذي يسعى لإيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية تُحفّز عقول الطلاب، وتنمّي روح الإبداع لديهم.
وأكد "الوهيبي" سعي الإدارة العامة للتعليم -ممثلة في إدارة الموهوبين- لإتاحة الفرصة أمام جميع أبنائنا الطلاب للمشاركة الفاعلة بمشاريع علمية وإبداعية في المجالات المناسبة لرغباتهم وميولهم، وتشجيعهم على تمثيل الوطن من خلال إثراء المشاركات المحلية والدولية.
من جانبه، حث مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، المدارسَ على إيلاء المشروع العناية والاهتمام؛ لضمان المشاركة الفاعلة من قِبَل الطلاب؛ داعيًا إلى تكليف منسق الموهوبين أو أحد المعلمين للإشراف على المسابقة، وشرح تعليماتها وأدلتها للطلاب، وتشجيعهم على المشاركة والدخول على المسابقة عبر الموقع الإلكتروني للأولمبياد www.ibda.org.sa؛ لافتًا إلى أن التسجيل متاح لجميع الطلاب حتى تاريخ 30/ 1/ 1441هـ؛ متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح، وتحقيق مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020م".

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
12:06 PM

"تعليم الرياض" يعلن بدء التسجيل في أولمبياد "إبداع 2020م"

لطلاب المتوسطة والثانوية بالمدارس الحكومية والأهلية.. والتقديم إلكترونيًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بدء التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداعي العلمي "إبداع 2020م" للعام الحالي 1441هـ، لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية في جميع المدارس الحكومية والأهلية.
ودعا مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، المدارس إلى حث الطلاب على التسجيل والمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020م"، الذي يسعى لإيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية تُحفّز عقول الطلاب، وتنمّي روح الإبداع لديهم.
وأكد "الوهيبي" سعي الإدارة العامة للتعليم -ممثلة في إدارة الموهوبين- لإتاحة الفرصة أمام جميع أبنائنا الطلاب للمشاركة الفاعلة بمشاريع علمية وإبداعية في المجالات المناسبة لرغباتهم وميولهم، وتشجيعهم على تمثيل الوطن من خلال إثراء المشاركات المحلية والدولية.
من جانبه، حث مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، المدارسَ على إيلاء المشروع العناية والاهتمام؛ لضمان المشاركة الفاعلة من قِبَل الطلاب؛ داعيًا إلى تكليف منسق الموهوبين أو أحد المعلمين للإشراف على المسابقة، وشرح تعليماتها وأدلتها للطلاب، وتشجيعهم على المشاركة والدخول على المسابقة عبر الموقع الإلكتروني للأولمبياد www.ibda.org.sa؛ لافتًا إلى أن التسجيل متاح لجميع الطلاب حتى تاريخ 30/ 1/ 1441هـ؛ متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح، وتحقيق مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020م".

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