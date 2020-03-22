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عمدة نيويورك: تفشي كورونا سيؤدي لأكبر أزمة داخلية في الولايات المتحدة

دعا لاستنفار كامل النطاق في جيش البلاد.. وقال: الأسوأ لم يأت بعد

قال عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، إن تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة سيؤدي إلى أكبر أزمة داخلية منذ الكساد الكبير، داعيًا إلى إعلان استنفار كامل النطاق في جيش البلاد.
وقال دي بلاسيو، اليوم الأحد، إن "ما يحدث الآن سيكون أكبر أزمة داخلية في الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير"، الذي شهدته البلاد في الثلاثينيات من القرن الماضي، مضيفًا: "لهذا السبب نحن بحاحة إلى استنفار كامل النطاق للقوات الأمريكية"، طبقًا لقناة "CNN".
وحذر دي بلاسيو من أن الأسوأ لم يأت بعد، مشددًا على أن نيويورك لا تحصل على الإمدادات الطبية الضرورية لردع الانتشار السريع للفيروس، وقال إن المدينة على بعد 10 أيام فقط من مواجهة نقص واسع في المعدات والأدوية الحيوية الضرورية لمكافحة التفشي.

فيروس كورونا الجديد

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عمدة نيويورك: تفشي كورونا سيؤدي لأكبر أزمة داخلية في الولايات المتحدة
سبق

قال عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، إن تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة سيؤدي إلى أكبر أزمة داخلية منذ الكساد الكبير، داعيًا إلى إعلان استنفار كامل النطاق في جيش البلاد.
وقال دي بلاسيو، اليوم الأحد، إن "ما يحدث الآن سيكون أكبر أزمة داخلية في الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير"، الذي شهدته البلاد في الثلاثينيات من القرن الماضي، مضيفًا: "لهذا السبب نحن بحاحة إلى استنفار كامل النطاق للقوات الأمريكية"، طبقًا لقناة "CNN".
وحذر دي بلاسيو من أن الأسوأ لم يأت بعد، مشددًا على أن نيويورك لا تحصل على الإمدادات الطبية الضرورية لردع الانتشار السريع للفيروس، وقال إن المدينة على بعد 10 أيام فقط من مواجهة نقص واسع في المعدات والأدوية الحيوية الضرورية لمكافحة التفشي.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
06:54 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
10:03 PM

عمدة نيويورك: تفشي كورونا سيؤدي لأكبر أزمة داخلية في الولايات المتحدة

دعا لاستنفار كامل النطاق في جيش البلاد.. وقال: الأسوأ لم يأت بعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، إن تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة سيؤدي إلى أكبر أزمة داخلية منذ الكساد الكبير، داعيًا إلى إعلان استنفار كامل النطاق في جيش البلاد.
وقال دي بلاسيو، اليوم الأحد، إن "ما يحدث الآن سيكون أكبر أزمة داخلية في الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير"، الذي شهدته البلاد في الثلاثينيات من القرن الماضي، مضيفًا: "لهذا السبب نحن بحاحة إلى استنفار كامل النطاق للقوات الأمريكية"، طبقًا لقناة "CNN".
وحذر دي بلاسيو من أن الأسوأ لم يأت بعد، مشددًا على أن نيويورك لا تحصل على الإمدادات الطبية الضرورية لردع الانتشار السريع للفيروس، وقال إن المدينة على بعد 10 أيام فقط من مواجهة نقص واسع في المعدات والأدوية الحيوية الضرورية لمكافحة التفشي.

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