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"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

"هذا جوال شخص مصاب"..  شاهد "تطبيقًا جديدًا" في إيطاليا لمعرفة مرضى كورونا

يتم تفعيله عبر "البلوتوث" بإشراف السلطات الصحية

"حصانة.. هذا جوال شخص مصاب"، تطبيق جديد يتم تفعيله عبر "البلوتوث" في إيطاليا، يتيح للأفراد معرفة المصابين بفيروس كورونا.

وحسب موقع "يورو نيوز" التطبيق واسمه "حصانة IMMUNI"، يبدأ عمله ما إن يتم تفعيل "البلوتوث"، مما يتيح للهاتف الجوال التواصل لنحو 15 دقيقة مع الهواتف الجوالة ضمن المنطقة، لكن هذا التواصل لن يتيح الحصول على البيانات الشخصية.

ومن خلال هذا التطبيق، سيصبح تتبع المصابين بفيروس كورونا أسهل، لكل من يستخدمه.

المريض يعلن ذلك في بياناته

وتبدأ مهمة هذا التطبيق بعد إجراء فحص كورونا، وفي حال كانت نتيجته موجبة، سيتم التواصل مع المريض من قبل وزارة الصحة، حيث ستطلب منه تحميل التطبيق على هاتفه المحمول، حيث سيضيف المصاب بياناته مع رمز تشفير خاص به، وما إن يتم إدخال كافة التفاصيل، حتى تصل رسالة لأصحاب الهواتف الجوالة الذين يتواصلون مع الحالة، حيث ستطلب منهم الوزارة أيضًا أخذ الحيطة، وإجراء فحص أيضًا.

يجعلني متوترًا

فابيو فارسيلي، أحد مستخدمي التطبيق قال: "تساءلت أثناء تحميلي لهذا التطبيق، ما إن كنت أريد أن أشاطر خبر إصابتي مع أشخاص آخرين، وإن كنت أود حمل هاتفي معي في كل مكان، لينذرني في حال اقتربت من شخص مصاب، الفكرة من أساسها جعلتني متوترًا".

التطبيق اختياري

وترى السلطات المحلية أن أحد أهم مشكلات هذا التطبيق، أن تحميله غير إلزامي، وأن المصابين غير مرغمين على الإعلان عن نتيجة فحصهم.

نيكوليتا فيري، المستشارة الصحية في منطقة أبروزوقالت إن التطبيق طرح في وقت يحتاج الناس للتواصل فيما بينهم، ولديهم الرغبة في أن يعودوا لحياتهم السابقة، دون القلق من فكرة إصابتهم، وهذا التطبيق يعتبر عقبة أمام هذه الخطوة، وهو ما جعل تحميله أمر غير مرغوب به.

ثمن العودة للحياة الطبيعية

ومن السابق لأوانه إخضاع هذا التطبيق للتقييم، نظرًا لانخفاض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، ويجب تحميل هذا التطبيق من قبل نحو 60% من السكان في إيطاليا، ليكون فعالًا، وبحسب الحكومة، فإنه الثمن الذي يتوجب على الناس دفعه ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية من جديد.

فيروس كورونا الجديد

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"هذا جوال شخص مصاب"..  شاهد "تطبيقًا جديدًا" في إيطاليا لمعرفة مرضى كورونا
سبق

"حصانة.. هذا جوال شخص مصاب"، تطبيق جديد يتم تفعيله عبر "البلوتوث" في إيطاليا، يتيح للأفراد معرفة المصابين بفيروس كورونا.

وحسب موقع "يورو نيوز" التطبيق واسمه "حصانة IMMUNI"، يبدأ عمله ما إن يتم تفعيل "البلوتوث"، مما يتيح للهاتف الجوال التواصل لنحو 15 دقيقة مع الهواتف الجوالة ضمن المنطقة، لكن هذا التواصل لن يتيح الحصول على البيانات الشخصية.

ومن خلال هذا التطبيق، سيصبح تتبع المصابين بفيروس كورونا أسهل، لكل من يستخدمه.

المريض يعلن ذلك في بياناته

وتبدأ مهمة هذا التطبيق بعد إجراء فحص كورونا، وفي حال كانت نتيجته موجبة، سيتم التواصل مع المريض من قبل وزارة الصحة، حيث ستطلب منه تحميل التطبيق على هاتفه المحمول، حيث سيضيف المصاب بياناته مع رمز تشفير خاص به، وما إن يتم إدخال كافة التفاصيل، حتى تصل رسالة لأصحاب الهواتف الجوالة الذين يتواصلون مع الحالة، حيث ستطلب منهم الوزارة أيضًا أخذ الحيطة، وإجراء فحص أيضًا.

يجعلني متوترًا

فابيو فارسيلي، أحد مستخدمي التطبيق قال: "تساءلت أثناء تحميلي لهذا التطبيق، ما إن كنت أريد أن أشاطر خبر إصابتي مع أشخاص آخرين، وإن كنت أود حمل هاتفي معي في كل مكان، لينذرني في حال اقتربت من شخص مصاب، الفكرة من أساسها جعلتني متوترًا".

التطبيق اختياري

وترى السلطات المحلية أن أحد أهم مشكلات هذا التطبيق، أن تحميله غير إلزامي، وأن المصابين غير مرغمين على الإعلان عن نتيجة فحصهم.

نيكوليتا فيري، المستشارة الصحية في منطقة أبروزوقالت إن التطبيق طرح في وقت يحتاج الناس للتواصل فيما بينهم، ولديهم الرغبة في أن يعودوا لحياتهم السابقة، دون القلق من فكرة إصابتهم، وهذا التطبيق يعتبر عقبة أمام هذه الخطوة، وهو ما جعل تحميله أمر غير مرغوب به.

ثمن العودة للحياة الطبيعية

ومن السابق لأوانه إخضاع هذا التطبيق للتقييم، نظرًا لانخفاض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، ويجب تحميل هذا التطبيق من قبل نحو 60% من السكان في إيطاليا، ليكون فعالًا، وبحسب الحكومة، فإنه الثمن الذي يتوجب على الناس دفعه ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية من جديد.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
04:19 PM

"هذا جوال شخص مصاب"..  شاهد "تطبيقًا جديدًا" في إيطاليا لمعرفة مرضى كورونا

يتم تفعيله عبر "البلوتوث" بإشراف السلطات الصحية

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
1,699

"حصانة.. هذا جوال شخص مصاب"، تطبيق جديد يتم تفعيله عبر "البلوتوث" في إيطاليا، يتيح للأفراد معرفة المصابين بفيروس كورونا.

وحسب موقع "يورو نيوز" التطبيق واسمه "حصانة IMMUNI"، يبدأ عمله ما إن يتم تفعيل "البلوتوث"، مما يتيح للهاتف الجوال التواصل لنحو 15 دقيقة مع الهواتف الجوالة ضمن المنطقة، لكن هذا التواصل لن يتيح الحصول على البيانات الشخصية.

ومن خلال هذا التطبيق، سيصبح تتبع المصابين بفيروس كورونا أسهل، لكل من يستخدمه.

المريض يعلن ذلك في بياناته

وتبدأ مهمة هذا التطبيق بعد إجراء فحص كورونا، وفي حال كانت نتيجته موجبة، سيتم التواصل مع المريض من قبل وزارة الصحة، حيث ستطلب منه تحميل التطبيق على هاتفه المحمول، حيث سيضيف المصاب بياناته مع رمز تشفير خاص به، وما إن يتم إدخال كافة التفاصيل، حتى تصل رسالة لأصحاب الهواتف الجوالة الذين يتواصلون مع الحالة، حيث ستطلب منهم الوزارة أيضًا أخذ الحيطة، وإجراء فحص أيضًا.

يجعلني متوترًا

فابيو فارسيلي، أحد مستخدمي التطبيق قال: "تساءلت أثناء تحميلي لهذا التطبيق، ما إن كنت أريد أن أشاطر خبر إصابتي مع أشخاص آخرين، وإن كنت أود حمل هاتفي معي في كل مكان، لينذرني في حال اقتربت من شخص مصاب، الفكرة من أساسها جعلتني متوترًا".

التطبيق اختياري

وترى السلطات المحلية أن أحد أهم مشكلات هذا التطبيق، أن تحميله غير إلزامي، وأن المصابين غير مرغمين على الإعلان عن نتيجة فحصهم.

نيكوليتا فيري، المستشارة الصحية في منطقة أبروزوقالت إن التطبيق طرح في وقت يحتاج الناس للتواصل فيما بينهم، ولديهم الرغبة في أن يعودوا لحياتهم السابقة، دون القلق من فكرة إصابتهم، وهذا التطبيق يعتبر عقبة أمام هذه الخطوة، وهو ما جعل تحميله أمر غير مرغوب به.

ثمن العودة للحياة الطبيعية

ومن السابق لأوانه إخضاع هذا التطبيق للتقييم، نظرًا لانخفاض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، ويجب تحميل هذا التطبيق من قبل نحو 60% من السكان في إيطاليا، ليكون فعالًا، وبحسب الحكومة، فإنه الثمن الذي يتوجب على الناس دفعه ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية من جديد.

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