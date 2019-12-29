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"سبق" في أسبوع: إسدال الستار على قضية "خاشقجي".. وحقيقة أصوات الحيتان المرعبة

توقيع اتفاقية المنطقة المقسومة.. وكسوف حلقي نادر في السعودية

أحداث عديدة عاشتها السعودية والمنطقة والعالم في الأسبوع الأخير من عام 2019م، وكانت "سبق" سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.

وتمثلت أبرز أحداث الأسبوع في قطع السعودية الطريق على المزايدين والمتربصين بإعلان النيابة العامة الاثنين الماضي انتهاء تحقيقات مقتل المواطن جمال خاشقجي؛ إذ قضت "جزائية الرياض" بقتل 5 قصاصًا، وسجن 3 من المدَّعى عليهم. كما أعلنت النيابة تحقيقها مع كل مَن اشتُبه في علاقته بالقضية، كاشفة عن أنه لم توجَّه اتهامات لكل من (سعود القحطاني وأحمد عسيري).

ومن بين أبرز الأحداث أن السعودية شهدت صباح الخميس ظاهرة فلكية نادرة، تمثلت في كسوف حلقي للشمس، لن يحدث مثله مرة أخرى إلا في عام 2049.

كما وقَّعت السعودية والكويت اتفاقًا، يقضي بإعادة ضخ النفط من المنطقة النفطية المقسومة.

فيما أوقعت الجهات الأمنية في الطائف بوافد عربي؛ ادعى أنه متخصص في إجراء المساج للنساء والفتيات.

ومن الأخبار الإقليمية والعالمية: أنهت مصر الجدل المصاحب لانتشار مقاطع مصوَّرة لأصوات مرعبة لحيتان في ساحلها الشمالي؛ إذ أوضحت أنها مصطنعة.

فيما توصلت السلطات الإيرانية لحقيقة الرائحة النتنة للعاصمة طوال الشهور الماضية؛ إذ تبيَّن أن السبب يكمن في ارتفاع نسبة الكبريت في الهواء.

وفي السطور الآتية موجزٌ لأبرز أخبار الأسبوع الماضي:

الحكم بالقصاص من 5 في قضية "خاشقجي"
أنهت السعودية الأقاويل وقطعت الطريق على المزايدين والمسيسين بإعلان النيابة العامة، الأثنين الماضي، انتهاء تحقيقات مقتل المواطن جمال خاشقجي؛ كاشفة أنه تمّ توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصاً، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، و"جزائية الرياض" قضت بقتل 5 قصاصاً وهم المباشرون في قتل المجني عليه، وسجن 3 من المدعى عليهم؛ لتسترهم، بأحكام مجملها 24 عاماً.
https://sabq.org/wMQSg5

لا اتهامات للقحطاني وعسيري
أوضحت النيابة العامة أنه تم التحقيق مع كل مَن تم الاشتباه في علاقته بقضية مقتل خاشقجي، وبيّنت أنه تم التحقيق مع سعود القحطاني، ولم تُوَجه له تهم. وأكدت الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه؛ لعدم ثبوت تهم عليه.
https://sabq.org/WsCZYH
https://sabq.org/rDCVg7

ظاهرة فلكية نادرة
شهدت المملكة صباح الخميس الماضي ظاهرة فلكية نادرة تمثلت في كسوف حلقي للشمس، لن يحدث مثله إلا في عام 2049. والتقط البعض صوراً ومقاطع فيديو للظاهرة النادرة في سماء المملكة. فيما وجه وزير التعليم بتأخير الاختبارات حفاظاً على سلامة طلابها.
https://sabq.org/Df6Wms
https://sabq.org/TV79KD
https://sabq.org/RMwcv3
https://sabq.org/BXTbHW

اتفاقية المنطقة المقسومة
وقعت السعودية والكويت اتفاقاً يقضي بإعادة ضخ النفط من المنطقة المقسومة. وكان البلدان قد أوقفا إنتاج الحقول المشتركة في المنطقة المقسومة قبل ثلاث سنوات؛ ما خفّض الإنتاج 500 ألف برميل يومياً أو ما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية.
كما شهد وزيرا الطاقة للبلدين في محافظة الخفجي عملية إعادة إنتاج عمليات الخفجي المشتركة.
https://sabq.org/J358kP
https://sabq.org/xXnkfQ

صاحب "مساج" الحريم في قبضة الأمن
أطاح "البحث الجنائي" بمحافظة الطائف، بوافد عربي، ادعى أنه متخصص في إجراء المساج للنساء والفتيات، وأسّس له حساباً تحت ذلك المسمى على موقع "سناب شات"، وعثرت الجهات الأمنية بهاتف المتهم على عدة مقاطع مخلة يستخدمها في الترويج له.
https://sabq.org/YnpgCB

ضبط 9 مخالفات خادشة للحياء
أعلنت شرطة منطقة الرياض ضبط 9 مخالفات خادشة للحياء، وتطبيق العقوبات بحق مرتكباتها، وجميعهن من النساء.
https://sabq.org/JQ7xkn

مقتل مطلوبين في الدمام
قُتِل مطلوبان خلال عملية أمنية، بحي العنود بالدمام، بعد تبادل لإطلاق نار مع قوات الأمن. وأشارت المعلومات بأن المطلوبين تحصّنا في منزل أحد المواطنين، وتمكّنت الأجهزة من القضاء عليهما بعد عملية إطلاق نار، فيما لم يصب أحد المواطنين أو المارة بأذى.
https://sabq.org/ZxjtYH
https://sabq.org/NKRZBT

وزير الثقافة يبشر: "التعليم أولاً"
قال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، إنه ستكون هناك مفاجأة سارة خاصة بالتعليم الأسبوع القادم، دون أن يوضح تفاصيلها. وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: ‏"التعليم أولاً.. التعليم أخيرًا.. مفاجأة سارة الأسبوع القادم".
https://sabq.org/MqBWf3

حسابات "سعود القحطاني" مزورة
علمت "سبق" بأن جميع الحسابات الحالية التي تنتحل اسم معالي الأستاذ "سعود القحطاني" في مواقع التواصل الاجتماعي، مزوّرة. وأكدت مصادر مطلعة بأنه لا يوجد للقحطاني في الوقت الراهن أي حساب رسمي في مواقع التواصل الاجتماعي.
https://sabq.org/2WCYkP

إجراء من "العدل" حول زواج من هم أقل من 18 عاماً
شدد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في تعميم موجه للمحاكم ومأذوني عقود الأنكحة كافة، يقضي بمنع إجراء عقود الزواج من المأذونين لمن يقل عمره أو عمرها عن (18) عاماً، وإحالة مثل هذه الطلبات إلى المحكمة المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، تماشياً مع نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية.
https://sabq.org/ZJ9FNt

حسم الجدل حول أصوات الحيتان المرعبة
أثارت مقاطع فيديو لقت رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي لأصوات قيل إنها لحيتان في الساحل الشمالي المصري الرعب، ولكن أنهت السلطات المصرية الجدل بإعلان وزارة البيئة المصرية أن تلك المقاطع الصوتية "مصطنعة"، وتم تركيبها بشكل متعمَّد على مقاطع الفيديو.
https://sabq.org/gsbwnL
https://sabq.org/JwkcG6

الكشف عن سبب رائحة "طهران النتنة"
أخيراً وبعد عام من التكهنات، كشفت بلدية طهران عن سبب الرائحة النتنة التي شكا منها سكان العاصمة الإيرانية على مدار الشهور الماضية؛ بل وأزعجت المرشد علي خامنئي الذي طالَبَ بحل المشكلة؛ حيث تبين أن السبب الرئيسي للرائحة يكمن في ارتفاع نسبة الكبريت في الهواء.
https://sabq.org/CFDWwp

"لاتسيو" يتوج بالسوبر في السعودية
تُوِّج فريق لاتسيو بلقب كأس السوبر الإيطالي بنسخته الـ32 للمرة الخامسة في تاريخه؛ وذلك إثر تغلبه على يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية من البطولة التي احتضنها ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في النسخة الثانية على التوالي التي تقام في السعودية.
https://sabq.org/gh4jk6

موجز سبق حصاد سبق

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سبق" في أسبوع: إسدال الستار على قضية "خاشقجي".. وحقيقة أصوات الحيتان المرعبة
سبق

أحداث عديدة عاشتها السعودية والمنطقة والعالم في الأسبوع الأخير من عام 2019م، وكانت "سبق" سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.

وتمثلت أبرز أحداث الأسبوع في قطع السعودية الطريق على المزايدين والمتربصين بإعلان النيابة العامة الاثنين الماضي انتهاء تحقيقات مقتل المواطن جمال خاشقجي؛ إذ قضت "جزائية الرياض" بقتل 5 قصاصًا، وسجن 3 من المدَّعى عليهم. كما أعلنت النيابة تحقيقها مع كل مَن اشتُبه في علاقته بالقضية، كاشفة عن أنه لم توجَّه اتهامات لكل من (سعود القحطاني وأحمد عسيري).

ومن بين أبرز الأحداث أن السعودية شهدت صباح الخميس ظاهرة فلكية نادرة، تمثلت في كسوف حلقي للشمس، لن يحدث مثله مرة أخرى إلا في عام 2049.

كما وقَّعت السعودية والكويت اتفاقًا، يقضي بإعادة ضخ النفط من المنطقة النفطية المقسومة.

فيما أوقعت الجهات الأمنية في الطائف بوافد عربي؛ ادعى أنه متخصص في إجراء المساج للنساء والفتيات.

ومن الأخبار الإقليمية والعالمية: أنهت مصر الجدل المصاحب لانتشار مقاطع مصوَّرة لأصوات مرعبة لحيتان في ساحلها الشمالي؛ إذ أوضحت أنها مصطنعة.

فيما توصلت السلطات الإيرانية لحقيقة الرائحة النتنة للعاصمة طوال الشهور الماضية؛ إذ تبيَّن أن السبب يكمن في ارتفاع نسبة الكبريت في الهواء.

وفي السطور الآتية موجزٌ لأبرز أخبار الأسبوع الماضي:

الحكم بالقصاص من 5 في قضية "خاشقجي"
أنهت السعودية الأقاويل وقطعت الطريق على المزايدين والمسيسين بإعلان النيابة العامة، الأثنين الماضي، انتهاء تحقيقات مقتل المواطن جمال خاشقجي؛ كاشفة أنه تمّ توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصاً، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، و"جزائية الرياض" قضت بقتل 5 قصاصاً وهم المباشرون في قتل المجني عليه، وسجن 3 من المدعى عليهم؛ لتسترهم، بأحكام مجملها 24 عاماً.
https://sabq.org/wMQSg5

لا اتهامات للقحطاني وعسيري
أوضحت النيابة العامة أنه تم التحقيق مع كل مَن تم الاشتباه في علاقته بقضية مقتل خاشقجي، وبيّنت أنه تم التحقيق مع سعود القحطاني، ولم تُوَجه له تهم. وأكدت الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه؛ لعدم ثبوت تهم عليه.
https://sabq.org/WsCZYH
https://sabq.org/rDCVg7

ظاهرة فلكية نادرة
شهدت المملكة صباح الخميس الماضي ظاهرة فلكية نادرة تمثلت في كسوف حلقي للشمس، لن يحدث مثله إلا في عام 2049. والتقط البعض صوراً ومقاطع فيديو للظاهرة النادرة في سماء المملكة. فيما وجه وزير التعليم بتأخير الاختبارات حفاظاً على سلامة طلابها.
https://sabq.org/Df6Wms
https://sabq.org/TV79KD
https://sabq.org/RMwcv3
https://sabq.org/BXTbHW

اتفاقية المنطقة المقسومة
وقعت السعودية والكويت اتفاقاً يقضي بإعادة ضخ النفط من المنطقة المقسومة. وكان البلدان قد أوقفا إنتاج الحقول المشتركة في المنطقة المقسومة قبل ثلاث سنوات؛ ما خفّض الإنتاج 500 ألف برميل يومياً أو ما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية.
كما شهد وزيرا الطاقة للبلدين في محافظة الخفجي عملية إعادة إنتاج عمليات الخفجي المشتركة.
https://sabq.org/J358kP
https://sabq.org/xXnkfQ

صاحب "مساج" الحريم في قبضة الأمن
أطاح "البحث الجنائي" بمحافظة الطائف، بوافد عربي، ادعى أنه متخصص في إجراء المساج للنساء والفتيات، وأسّس له حساباً تحت ذلك المسمى على موقع "سناب شات"، وعثرت الجهات الأمنية بهاتف المتهم على عدة مقاطع مخلة يستخدمها في الترويج له.
https://sabq.org/YnpgCB

ضبط 9 مخالفات خادشة للحياء
أعلنت شرطة منطقة الرياض ضبط 9 مخالفات خادشة للحياء، وتطبيق العقوبات بحق مرتكباتها، وجميعهن من النساء.
https://sabq.org/JQ7xkn

مقتل مطلوبين في الدمام
قُتِل مطلوبان خلال عملية أمنية، بحي العنود بالدمام، بعد تبادل لإطلاق نار مع قوات الأمن. وأشارت المعلومات بأن المطلوبين تحصّنا في منزل أحد المواطنين، وتمكّنت الأجهزة من القضاء عليهما بعد عملية إطلاق نار، فيما لم يصب أحد المواطنين أو المارة بأذى.
https://sabq.org/ZxjtYH
https://sabq.org/NKRZBT

وزير الثقافة يبشر: "التعليم أولاً"
قال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، إنه ستكون هناك مفاجأة سارة خاصة بالتعليم الأسبوع القادم، دون أن يوضح تفاصيلها. وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: ‏"التعليم أولاً.. التعليم أخيرًا.. مفاجأة سارة الأسبوع القادم".
https://sabq.org/MqBWf3

حسابات "سعود القحطاني" مزورة
علمت "سبق" بأن جميع الحسابات الحالية التي تنتحل اسم معالي الأستاذ "سعود القحطاني" في مواقع التواصل الاجتماعي، مزوّرة. وأكدت مصادر مطلعة بأنه لا يوجد للقحطاني في الوقت الراهن أي حساب رسمي في مواقع التواصل الاجتماعي.
https://sabq.org/2WCYkP

إجراء من "العدل" حول زواج من هم أقل من 18 عاماً
شدد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في تعميم موجه للمحاكم ومأذوني عقود الأنكحة كافة، يقضي بمنع إجراء عقود الزواج من المأذونين لمن يقل عمره أو عمرها عن (18) عاماً، وإحالة مثل هذه الطلبات إلى المحكمة المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، تماشياً مع نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية.
https://sabq.org/ZJ9FNt

حسم الجدل حول أصوات الحيتان المرعبة
أثارت مقاطع فيديو لقت رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي لأصوات قيل إنها لحيتان في الساحل الشمالي المصري الرعب، ولكن أنهت السلطات المصرية الجدل بإعلان وزارة البيئة المصرية أن تلك المقاطع الصوتية "مصطنعة"، وتم تركيبها بشكل متعمَّد على مقاطع الفيديو.
https://sabq.org/gsbwnL
https://sabq.org/JwkcG6

الكشف عن سبب رائحة "طهران النتنة"
أخيراً وبعد عام من التكهنات، كشفت بلدية طهران عن سبب الرائحة النتنة التي شكا منها سكان العاصمة الإيرانية على مدار الشهور الماضية؛ بل وأزعجت المرشد علي خامنئي الذي طالَبَ بحل المشكلة؛ حيث تبين أن السبب الرئيسي للرائحة يكمن في ارتفاع نسبة الكبريت في الهواء.
https://sabq.org/CFDWwp

"لاتسيو" يتوج بالسوبر في السعودية
تُوِّج فريق لاتسيو بلقب كأس السوبر الإيطالي بنسخته الـ32 للمرة الخامسة في تاريخه؛ وذلك إثر تغلبه على يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية من البطولة التي احتضنها ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في النسخة الثانية على التوالي التي تقام في السعودية.
https://sabq.org/gh4jk6

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
02:00 AM

"سبق" في أسبوع: إسدال الستار على قضية "خاشقجي".. وحقيقة أصوات الحيتان المرعبة

توقيع اتفاقية المنطقة المقسومة.. وكسوف حلقي نادر في السعودية

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ياسر نجدي - الرياض
0
5,781

أحداث عديدة عاشتها السعودية والمنطقة والعالم في الأسبوع الأخير من عام 2019م، وكانت "سبق" سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.

وتمثلت أبرز أحداث الأسبوع في قطع السعودية الطريق على المزايدين والمتربصين بإعلان النيابة العامة الاثنين الماضي انتهاء تحقيقات مقتل المواطن جمال خاشقجي؛ إذ قضت "جزائية الرياض" بقتل 5 قصاصًا، وسجن 3 من المدَّعى عليهم. كما أعلنت النيابة تحقيقها مع كل مَن اشتُبه في علاقته بالقضية، كاشفة عن أنه لم توجَّه اتهامات لكل من (سعود القحطاني وأحمد عسيري).

ومن بين أبرز الأحداث أن السعودية شهدت صباح الخميس ظاهرة فلكية نادرة، تمثلت في كسوف حلقي للشمس، لن يحدث مثله مرة أخرى إلا في عام 2049.

كما وقَّعت السعودية والكويت اتفاقًا، يقضي بإعادة ضخ النفط من المنطقة النفطية المقسومة.

فيما أوقعت الجهات الأمنية في الطائف بوافد عربي؛ ادعى أنه متخصص في إجراء المساج للنساء والفتيات.

ومن الأخبار الإقليمية والعالمية: أنهت مصر الجدل المصاحب لانتشار مقاطع مصوَّرة لأصوات مرعبة لحيتان في ساحلها الشمالي؛ إذ أوضحت أنها مصطنعة.

فيما توصلت السلطات الإيرانية لحقيقة الرائحة النتنة للعاصمة طوال الشهور الماضية؛ إذ تبيَّن أن السبب يكمن في ارتفاع نسبة الكبريت في الهواء.

وفي السطور الآتية موجزٌ لأبرز أخبار الأسبوع الماضي:

الحكم بالقصاص من 5 في قضية "خاشقجي"
أنهت السعودية الأقاويل وقطعت الطريق على المزايدين والمسيسين بإعلان النيابة العامة، الأثنين الماضي، انتهاء تحقيقات مقتل المواطن جمال خاشقجي؛ كاشفة أنه تمّ توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصاً، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، و"جزائية الرياض" قضت بقتل 5 قصاصاً وهم المباشرون في قتل المجني عليه، وسجن 3 من المدعى عليهم؛ لتسترهم، بأحكام مجملها 24 عاماً.
https://sabq.org/wMQSg5

لا اتهامات للقحطاني وعسيري
أوضحت النيابة العامة أنه تم التحقيق مع كل مَن تم الاشتباه في علاقته بقضية مقتل خاشقجي، وبيّنت أنه تم التحقيق مع سعود القحطاني، ولم تُوَجه له تهم. وأكدت الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه؛ لعدم ثبوت تهم عليه.
https://sabq.org/WsCZYH
https://sabq.org/rDCVg7

ظاهرة فلكية نادرة
شهدت المملكة صباح الخميس الماضي ظاهرة فلكية نادرة تمثلت في كسوف حلقي للشمس، لن يحدث مثله إلا في عام 2049. والتقط البعض صوراً ومقاطع فيديو للظاهرة النادرة في سماء المملكة. فيما وجه وزير التعليم بتأخير الاختبارات حفاظاً على سلامة طلابها.
https://sabq.org/Df6Wms
https://sabq.org/TV79KD
https://sabq.org/RMwcv3
https://sabq.org/BXTbHW

اتفاقية المنطقة المقسومة
وقعت السعودية والكويت اتفاقاً يقضي بإعادة ضخ النفط من المنطقة المقسومة. وكان البلدان قد أوقفا إنتاج الحقول المشتركة في المنطقة المقسومة قبل ثلاث سنوات؛ ما خفّض الإنتاج 500 ألف برميل يومياً أو ما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية.
كما شهد وزيرا الطاقة للبلدين في محافظة الخفجي عملية إعادة إنتاج عمليات الخفجي المشتركة.
https://sabq.org/J358kP
https://sabq.org/xXnkfQ

صاحب "مساج" الحريم في قبضة الأمن
أطاح "البحث الجنائي" بمحافظة الطائف، بوافد عربي، ادعى أنه متخصص في إجراء المساج للنساء والفتيات، وأسّس له حساباً تحت ذلك المسمى على موقع "سناب شات"، وعثرت الجهات الأمنية بهاتف المتهم على عدة مقاطع مخلة يستخدمها في الترويج له.
https://sabq.org/YnpgCB

ضبط 9 مخالفات خادشة للحياء
أعلنت شرطة منطقة الرياض ضبط 9 مخالفات خادشة للحياء، وتطبيق العقوبات بحق مرتكباتها، وجميعهن من النساء.
https://sabq.org/JQ7xkn

مقتل مطلوبين في الدمام
قُتِل مطلوبان خلال عملية أمنية، بحي العنود بالدمام، بعد تبادل لإطلاق نار مع قوات الأمن. وأشارت المعلومات بأن المطلوبين تحصّنا في منزل أحد المواطنين، وتمكّنت الأجهزة من القضاء عليهما بعد عملية إطلاق نار، فيما لم يصب أحد المواطنين أو المارة بأذى.
https://sabq.org/ZxjtYH
https://sabq.org/NKRZBT

وزير الثقافة يبشر: "التعليم أولاً"
قال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، إنه ستكون هناك مفاجأة سارة خاصة بالتعليم الأسبوع القادم، دون أن يوضح تفاصيلها. وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: ‏"التعليم أولاً.. التعليم أخيرًا.. مفاجأة سارة الأسبوع القادم".
https://sabq.org/MqBWf3

حسابات "سعود القحطاني" مزورة
علمت "سبق" بأن جميع الحسابات الحالية التي تنتحل اسم معالي الأستاذ "سعود القحطاني" في مواقع التواصل الاجتماعي، مزوّرة. وأكدت مصادر مطلعة بأنه لا يوجد للقحطاني في الوقت الراهن أي حساب رسمي في مواقع التواصل الاجتماعي.
https://sabq.org/2WCYkP

إجراء من "العدل" حول زواج من هم أقل من 18 عاماً
شدد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في تعميم موجه للمحاكم ومأذوني عقود الأنكحة كافة، يقضي بمنع إجراء عقود الزواج من المأذونين لمن يقل عمره أو عمرها عن (18) عاماً، وإحالة مثل هذه الطلبات إلى المحكمة المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، تماشياً مع نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية.
https://sabq.org/ZJ9FNt

حسم الجدل حول أصوات الحيتان المرعبة
أثارت مقاطع فيديو لقت رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي لأصوات قيل إنها لحيتان في الساحل الشمالي المصري الرعب، ولكن أنهت السلطات المصرية الجدل بإعلان وزارة البيئة المصرية أن تلك المقاطع الصوتية "مصطنعة"، وتم تركيبها بشكل متعمَّد على مقاطع الفيديو.
https://sabq.org/gsbwnL
https://sabq.org/JwkcG6

الكشف عن سبب رائحة "طهران النتنة"
أخيراً وبعد عام من التكهنات، كشفت بلدية طهران عن سبب الرائحة النتنة التي شكا منها سكان العاصمة الإيرانية على مدار الشهور الماضية؛ بل وأزعجت المرشد علي خامنئي الذي طالَبَ بحل المشكلة؛ حيث تبين أن السبب الرئيسي للرائحة يكمن في ارتفاع نسبة الكبريت في الهواء.
https://sabq.org/CFDWwp

"لاتسيو" يتوج بالسوبر في السعودية
تُوِّج فريق لاتسيو بلقب كأس السوبر الإيطالي بنسخته الـ32 للمرة الخامسة في تاريخه؛ وذلك إثر تغلبه على يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية من البطولة التي احتضنها ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في النسخة الثانية على التوالي التي تقام في السعودية.
https://sabq.org/gh4jk6

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