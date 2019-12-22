انقسمت الجماهير الهلالية في تعاطيها مع خسارة فريقها الفرصة التاريخية "المركز الثالث"، وحلوله المركز الرابع بعد مواجهة مونتيري المكسيكي مساء أمس بركلات الترجيح في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع، وذهبت بعض الجماهير للتفكير بعقلانية والمطالبة بعدم الضغط على الفريق بسبب خسارة هذه المواجهة طالما أن الفريق قدم المستوى المشرف، ولكن النتيجة لم تكتب له، وذهب البعض إلى التذكير بأن هذا الفريق الذي يواجه موجة النقد اللاذع بعد خسارته أمس لم يمض سوى شهر على إسعاد الجماهير الزرقاء، وهي ذات المجموعة والعناصر والمدرب، على النقيض أبدت بعض الجماهير الهلالية امتعاضها من التخاذل الذي أظهره بعض اللاعبين في مواجهة أمس وعدم أخذها بالجدية المطلوبة، كما ظهر عليه الفريق في مواجهتي الترجي التونسي وفيلامينغو البرازيلي، وركزت بعض الجماهير على أن مثل هذه الفرص لا تتكرر كثيرًا لاسيما بعد النقص الكبير الذي يعاني منه الفريق المكسيكي، وصبت الجماهير الزرقاء غضبها على المهاجم السوري عمر خريبين بعد تفننه في إهدار الفرص مما أضاع فرصة حسم المركز الثالث من الشوط الأول.

المركز الرابع يقسم مدرج الزعيم بين "عاتب" و"شاكر" عبدالله الشهري سبق 2019-12-22 انقسمت الجماهير الهلالية في تعاطيها مع خسارة فريقها الفرصة التاريخية "المركز الثالث"، وحلوله المركز الرابع بعد مواجهة مونتيري المكسيكي مساء أمس بركلات الترجيح في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع، وذهبت بعض الجماهير للتفكير بعقلانية والمطالبة بعدم الضغط على الفريق بسبب خسارة هذه المواجهة طالما أن الفريق قدم المستوى المشرف، ولكن النتيجة لم تكتب له، وذهب البعض إلى التذكير بأن هذا الفريق الذي يواجه موجة النقد اللاذع بعد خسارته أمس لم يمض سوى شهر على إسعاد الجماهير الزرقاء، وهي ذات المجموعة والعناصر والمدرب، على النقيض أبدت بعض الجماهير الهلالية امتعاضها من التخاذل الذي أظهره بعض اللاعبين في مواجهة أمس وعدم أخذها بالجدية المطلوبة، كما ظهر عليه الفريق في مواجهتي الترجي التونسي وفيلامينغو البرازيلي، وركزت بعض الجماهير على أن مثل هذه الفرص لا تتكرر كثيرًا لاسيما بعد النقص الكبير الذي يعاني منه الفريق المكسيكي، وصبت الجماهير الزرقاء غضبها على المهاجم السوري عمر خريبين بعد تفننه في إهدار الفرص مما أضاع فرصة حسم المركز الثالث من الشوط الأول.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441 02:23 PM

المركز الرابع يقسم مدرج الزعيم بين "عاتب" و"شاكر" بعد ضياع الفرصة التاريخية بتحقيق "ثالث العالم"





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انقسمت الجماهير الهلالية في تعاطيها مع خسارة فريقها الفرصة التاريخية "المركز الثالث"، وحلوله المركز الرابع بعد مواجهة مونتيري المكسيكي مساء أمس بركلات الترجيح في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع، وذهبت بعض الجماهير للتفكير بعقلانية والمطالبة بعدم الضغط على الفريق بسبب خسارة هذه المواجهة طالما أن الفريق قدم المستوى المشرف، ولكن النتيجة لم تكتب له، وذهب البعض إلى التذكير بأن هذا الفريق الذي يواجه موجة النقد اللاذع بعد خسارته أمس لم يمض سوى شهر على إسعاد الجماهير الزرقاء، وهي ذات المجموعة والعناصر والمدرب، على النقيض أبدت بعض الجماهير الهلالية امتعاضها من التخاذل الذي أظهره بعض اللاعبين في مواجهة أمس وعدم أخذها بالجدية المطلوبة، كما ظهر عليه الفريق في مواجهتي الترجي التونسي وفيلامينغو البرازيلي، وركزت بعض الجماهير على أن مثل هذه الفرص لا تتكرر كثيرًا لاسيما بعد النقص الكبير الذي يعاني منه الفريق المكسيكي، وصبت الجماهير الزرقاء غضبها على المهاجم السوري عمر خريبين بعد تفننه في إهدار الفرص مما أضاع فرصة حسم المركز الثالث من الشوط الأول.