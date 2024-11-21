صدر الأمر السامي الكريم بترقية العقيد مهندس عبدالله حسين عدلان مساعد مدير إدارة تنفيذ الأحكام العامة بشرطة منطقة الرياض إلى رتبة (عميد مهندس).
"عدلان" لرتبة عميد بشرطة الرياض
صدر الأمر السامي الكريم بترقية العقيد مهندس عبدالله حسين عدلان مساعد مدير إدارة تنفيذ الأحكام العامة بشرطة منطقة الرياض إلى رتبة (عميد مهندس).
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"عدلان" لرتبة عميد بشرطة الرياضصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-21
21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
10:45 PM
"عدلان" لرتبة عميد بشرطة الرياض
صدر الأمر السامي الكريم بترقية العقيد مهندس عبدالله حسين عدلان مساعد مدير إدارة تنفيذ الأحكام العامة بشرطة منطقة الرياض إلى رتبة (عميد مهندس).
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