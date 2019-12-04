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هذه الدولة الخليجية تحتل المركز الأول من حيث تعدد الزوجات

وفق تقرير حالة الزواج بالعالم العربي خلال 2010- 2015

أفاد تقرير "حالة الزواج في العالم العربي" بأن الكويت احتلت المرتبة الأولى من حيث تعدد الزوجات في دول الخليج العربية؛ فيما حلّت قطر في المرتبة الثانية، تليها البحرين.

وبحسب التقرير الذي تم تدشينه أمس الثلاثاء خلال منتدى بعنوان "الأسرة العربية حول الزواج.. اقترابات البحوث والسياسات" المقام حاليًا في الدوحة؛ فإن متوسط الأزواج ممن لديهم في العصمة زوجة واحدة فأكثر خلال السنوات 2010- 2015، بلغ 8.13% في الكويت، و7.88% في قطر، و5.16% في البحرين.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، ووفقًا للدراسة، لم تتوافر البيانات اللازمة فيما يتعلق بالتعدد في السعودية وعمان والإمارات. وكشفت البيانات أن نسبة زواج الأقارب في الكويت بلغت 34% خلال السنوات 1979- 2010.

تعدد الزوجات دولة خليجية

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هذه الدولة الخليجية تحتل المركز الأول من حيث تعدد الزوجات
سبق

أفاد تقرير "حالة الزواج في العالم العربي" بأن الكويت احتلت المرتبة الأولى من حيث تعدد الزوجات في دول الخليج العربية؛ فيما حلّت قطر في المرتبة الثانية، تليها البحرين.

وبحسب التقرير الذي تم تدشينه أمس الثلاثاء خلال منتدى بعنوان "الأسرة العربية حول الزواج.. اقترابات البحوث والسياسات" المقام حاليًا في الدوحة؛ فإن متوسط الأزواج ممن لديهم في العصمة زوجة واحدة فأكثر خلال السنوات 2010- 2015، بلغ 8.13% في الكويت، و7.88% في قطر، و5.16% في البحرين.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، ووفقًا للدراسة، لم تتوافر البيانات اللازمة فيما يتعلق بالتعدد في السعودية وعمان والإمارات. وكشفت البيانات أن نسبة زواج الأقارب في الكويت بلغت 34% خلال السنوات 1979- 2010.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
09:43 AM

هذه الدولة الخليجية تحتل المركز الأول من حيث تعدد الزوجات

وفق تقرير حالة الزواج بالعالم العربي خلال 2010- 2015

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد تقرير "حالة الزواج في العالم العربي" بأن الكويت احتلت المرتبة الأولى من حيث تعدد الزوجات في دول الخليج العربية؛ فيما حلّت قطر في المرتبة الثانية، تليها البحرين.

وبحسب التقرير الذي تم تدشينه أمس الثلاثاء خلال منتدى بعنوان "الأسرة العربية حول الزواج.. اقترابات البحوث والسياسات" المقام حاليًا في الدوحة؛ فإن متوسط الأزواج ممن لديهم في العصمة زوجة واحدة فأكثر خلال السنوات 2010- 2015، بلغ 8.13% في الكويت، و7.88% في قطر، و5.16% في البحرين.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، ووفقًا للدراسة، لم تتوافر البيانات اللازمة فيما يتعلق بالتعدد في السعودية وعمان والإمارات. وكشفت البيانات أن نسبة زواج الأقارب في الكويت بلغت 34% خلال السنوات 1979- 2010.

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