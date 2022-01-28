غرق حي المطر في سكاكا مجدداً.. ومصدر في الأمانة: ستنتهي الأزمة قريباً
سيتم إنشاء مصرف ينهي تجمع المياه بنسبة 80%
تسبب هطول الأمطار على مدينة سكاكا في غرق حي المطر، وشارعه الرئيسي، الذي يعد شرياناً مهماً بالمدينة.
وقال مصدر مسؤول في أمانة الجوف لـ"سبق": الحي يعد مجمعاً للسيول؛ لكونه أخفض موقع في سكاكا، ويجمع سيول الأمطار التي تأتي من 6 أحياء تقريباً، وعلى الرغم من وجود تصريف للسيول بالموقع، إلا أنه لا يكفي، ونحن بصدد إنشاء مصرف ينهي تجمع المياه بنسبة 80%.
وكانت عدسة المصور عبدالعزيز الفالح قد رصدت تجمّع مياه الأمطار في حي المطر وغرق الشارع الرئيسي فيه.
غرق حي المطر في سكاكا مجدداً.. ومصدر في الأمانة: ستنتهي الأزمة قريباً
مهنا التميميسبق2019-01-28
تسبب هطول الأمطار على مدينة سكاكا في غرق حي المطر، وشارعه الرئيسي، الذي يعد شرياناً مهماً بالمدينة.
وقال مصدر مسؤول في أمانة الجوف لـ"سبق": الحي يعد مجمعاً للسيول؛ لكونه أخفض موقع في سكاكا، ويجمع سيول الأمطار التي تأتي من 6 أحياء تقريباً، وعلى الرغم من وجود تصريف للسيول بالموقع، إلا أنه لا يكفي، ونحن بصدد إنشاء مصرف ينهي تجمع المياه بنسبة 80%.
وكانت عدسة المصور عبدالعزيز الفالح قد رصدت تجمّع مياه الأمطار في حي المطر وغرق الشارع الرئيسي فيه.
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
04:46 PM
غرق حي المطر في سكاكا مجدداً.. ومصدر في الأمانة: ستنتهي الأزمة قريباً
تسبب هطول الأمطار على مدينة سكاكا في غرق حي المطر، وشارعه الرئيسي، الذي يعد شرياناً مهماً بالمدينة.
وقال مصدر مسؤول في أمانة الجوف لـ"سبق": الحي يعد مجمعاً للسيول؛ لكونه أخفض موقع في سكاكا، ويجمع سيول الأمطار التي تأتي من 6 أحياء تقريباً، وعلى الرغم من وجود تصريف للسيول بالموقع، إلا أنه لا يكفي، ونحن بصدد إنشاء مصرف ينهي تجمع المياه بنسبة 80%.
وكانت عدسة المصور عبدالعزيز الفالح قد رصدت تجمّع مياه الأمطار في حي المطر وغرق الشارع الرئيسي فيه.