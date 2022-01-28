النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غرق حي المطر في سكاكا مجدداً.. ومصدر في الأمانة: ستنتهي الأزمة قريباً

سيتم إنشاء مصرف ينهي تجمع المياه بنسبة 80%

تسبب هطول الأمطار على مدينة سكاكا في غرق حي المطر، وشارعه الرئيسي، الذي يعد شرياناً مهماً بالمدينة.

وقال مصدر مسؤول في أمانة الجوف لـ"سبق": الحي يعد مجمعاً للسيول؛ لكونه أخفض موقع في سكاكا، ويجمع سيول الأمطار التي تأتي من 6 أحياء تقريباً، وعلى الرغم من وجود تصريف للسيول بالموقع، إلا أنه لا يكفي، ونحن بصدد إنشاء مصرف ينهي تجمع المياه بنسبة 80%.

وكانت عدسة المصور عبدالعزيز الفالح قد رصدت تجمّع مياه الأمطار في حي المطر وغرق الشارع الرئيسي فيه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غرق حي المطر في سكاكا مجدداً.. ومصدر في الأمانة: ستنتهي الأزمة قريباً
سبق

تسبب هطول الأمطار على مدينة سكاكا في غرق حي المطر، وشارعه الرئيسي، الذي يعد شرياناً مهماً بالمدينة.

وقال مصدر مسؤول في أمانة الجوف لـ"سبق": الحي يعد مجمعاً للسيول؛ لكونه أخفض موقع في سكاكا، ويجمع سيول الأمطار التي تأتي من 6 أحياء تقريباً، وعلى الرغم من وجود تصريف للسيول بالموقع، إلا أنه لا يكفي، ونحن بصدد إنشاء مصرف ينهي تجمع المياه بنسبة 80%.

وكانت عدسة المصور عبدالعزيز الفالح قد رصدت تجمّع مياه الأمطار في حي المطر وغرق الشارع الرئيسي فيه.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
04:46 PM

غرق حي المطر في سكاكا مجدداً.. ومصدر في الأمانة: ستنتهي الأزمة قريباً

سيتم إنشاء مصرف ينهي تجمع المياه بنسبة 80%

A A A
مهنا التميمي - سكاكا
2
4,056

تسبب هطول الأمطار على مدينة سكاكا في غرق حي المطر، وشارعه الرئيسي، الذي يعد شرياناً مهماً بالمدينة.

وقال مصدر مسؤول في أمانة الجوف لـ"سبق": الحي يعد مجمعاً للسيول؛ لكونه أخفض موقع في سكاكا، ويجمع سيول الأمطار التي تأتي من 6 أحياء تقريباً، وعلى الرغم من وجود تصريف للسيول بالموقع، إلا أنه لا يكفي، ونحن بصدد إنشاء مصرف ينهي تجمع المياه بنسبة 80%.

وكانت عدسة المصور عبدالعزيز الفالح قد رصدت تجمّع مياه الأمطار في حي المطر وغرق الشارع الرئيسي فيه.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,985
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,653
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,675
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,667

كاريكاتير

وزير السمك الكوري يستقبل تميم

المقالات

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة