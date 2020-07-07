"الشايع" يباشر أول أيام عمله رئيسًا لجامعة الجوف

باشر رئيس جامعة الجوف، ‏الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، اليوم بالمدينة الجامعية، أول يوم عمل له بعد الموافقة السامية الكريمة بتعيينه رئيسًا للجامعة.

واطلع "الشايع" فور وصوله للمدينة الجامعية على نهضة الجامعة الإنشائية، ‏كما الْتقى قيادات جامعة الجوف، وعددًا من منسوبيها أثناء استقباله في المبنى الإداري بالمدينة، موجهًا كلمةً تَطَلع فيها إلى استمرار نهضة الجامعة في ظل دعم القيادة الحكيمة أيدها الله.