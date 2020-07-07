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"الشايع" يباشر أول أيام عمله رئيسًا لجامعة الجوف

باشر رئيس جامعة الجوف، ‏الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، اليوم بالمدينة الجامعية، أول يوم عمل له بعد الموافقة السامية الكريمة بتعيينه رئيسًا للجامعة.

واطلع "الشايع" فور وصوله للمدينة الجامعية على نهضة الجامعة الإنشائية، ‏كما الْتقى قيادات جامعة الجوف، وعددًا من منسوبيها أثناء استقباله في المبنى الإداري بالمدينة، موجهًا كلمةً تَطَلع فيها إلى استمرار نهضة الجامعة في ظل دعم القيادة الحكيمة أيدها الله.

رئيس جامعة الجوف ‏الدكتور محمد بن عبدالله الشايع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الشايع" يباشر أول أيام عمله رئيسًا لجامعة الجوف
سبق

باشر رئيس جامعة الجوف، ‏الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، اليوم بالمدينة الجامعية، أول يوم عمل له بعد الموافقة السامية الكريمة بتعيينه رئيسًا للجامعة.

واطلع "الشايع" فور وصوله للمدينة الجامعية على نهضة الجامعة الإنشائية، ‏كما الْتقى قيادات جامعة الجوف، وعددًا من منسوبيها أثناء استقباله في المبنى الإداري بالمدينة، موجهًا كلمةً تَطَلع فيها إلى استمرار نهضة الجامعة في ظل دعم القيادة الحكيمة أيدها الله.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
02:16 PM

"الشايع" يباشر أول أيام عمله رئيسًا لجامعة الجوف

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مهنا التميمي - الجوف
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باشر رئيس جامعة الجوف، ‏الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، اليوم بالمدينة الجامعية، أول يوم عمل له بعد الموافقة السامية الكريمة بتعيينه رئيسًا للجامعة.

واطلع "الشايع" فور وصوله للمدينة الجامعية على نهضة الجامعة الإنشائية، ‏كما الْتقى قيادات جامعة الجوف، وعددًا من منسوبيها أثناء استقباله في المبنى الإداري بالمدينة، موجهًا كلمةً تَطَلع فيها إلى استمرار نهضة الجامعة في ظل دعم القيادة الحكيمة أيدها الله.

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