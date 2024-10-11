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القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للملك فيليب السادس.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للملك فيليب السادس.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
09:42 AM

القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للملك فيليب السادس.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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