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الهلال "حامل اللقب الآسيوي" يخشى السقوط في محطة أبها "دوريًّا"

في ختام الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تُختتم اليوم الأحد منافسات الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء وحيد، يجمع الهلال (حامل اللقب الآسيوي الثامن - الرابع باسمه الجديد) ونظيره أبها.

ويحل الهلال (الرابع - 19 نقطة) ضيفًا ثقيلاً على نظيره أبها (الثالث عشر - 13 نقطة)، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، وتحديدًا عند الساعة الـ3:30 عصرًا.

ويأمل الهلال بالعودة بالنقاط الثلاث من أجل البقاء في دائرة المنافسة على اللقب (مع 3 مباريات مؤجلة للفريق بسبب مشاركته في دوري أبطال آسيا).

وفي المقابل يسعى أبها لتجاوز منطقة الخطر، والاقتراب أكثر من مناطق الدفء، وخطف نقاط اللقاء على حساب بطل آسيا.

أبها الهلال الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال "حامل اللقب الآسيوي" يخشى السقوط في محطة أبها "دوريًّا"
سبق

تُختتم اليوم الأحد منافسات الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء وحيد، يجمع الهلال (حامل اللقب الآسيوي الثامن - الرابع باسمه الجديد) ونظيره أبها.

ويحل الهلال (الرابع - 19 نقطة) ضيفًا ثقيلاً على نظيره أبها (الثالث عشر - 13 نقطة)، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، وتحديدًا عند الساعة الـ3:30 عصرًا.

ويأمل الهلال بالعودة بالنقاط الثلاث من أجل البقاء في دائرة المنافسة على اللقب (مع 3 مباريات مؤجلة للفريق بسبب مشاركته في دوري أبطال آسيا).

وفي المقابل يسعى أبها لتجاوز منطقة الخطر، والاقتراب أكثر من مناطق الدفء، وخطف نقاط اللقاء على حساب بطل آسيا.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
12:47 AM

الهلال "حامل اللقب الآسيوي" يخشى السقوط في محطة أبها "دوريًّا"

في ختام الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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أحمد سرور - الرياض
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تُختتم اليوم الأحد منافسات الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء وحيد، يجمع الهلال (حامل اللقب الآسيوي الثامن - الرابع باسمه الجديد) ونظيره أبها.

ويحل الهلال (الرابع - 19 نقطة) ضيفًا ثقيلاً على نظيره أبها (الثالث عشر - 13 نقطة)، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، وتحديدًا عند الساعة الـ3:30 عصرًا.

ويأمل الهلال بالعودة بالنقاط الثلاث من أجل البقاء في دائرة المنافسة على اللقب (مع 3 مباريات مؤجلة للفريق بسبب مشاركته في دوري أبطال آسيا).

وفي المقابل يسعى أبها لتجاوز منطقة الخطر، والاقتراب أكثر من مناطق الدفء، وخطف نقاط اللقاء على حساب بطل آسيا.

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