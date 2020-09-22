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هنا الأمانة وبرج المياه.. معالم "المدينة" تتوشح بالأخضر احتفاءً بيوم الوطن

فيما تزينت الشوارع والطرقات بالأعلام والإضاءة الخضراء تعبيراً عن البهجة

توشح مبنى إمارة المدينة المنوّرة بالأخضر؛ احتفاءً باليوم الوطني الـ 90؛ وذلك بإضاءة المبنى باللون ذاته.

ويعد مبنى إمارة المدينة المنوّرة من المعالم الحضارية المميزة على مستوى المملكة؛ حيث صُمم وفق طراز فني إسلامي فريد مع توفير أحدث الوسائل المتطورة؛ حيث يظهر مبنى الإمارة شامخاً في موقع مميز في المدينة المنوّرة جنوب غرب المسجد النبوي الشريف.

كما اكتسى أبرز المعالم في المدينة المنوّرة باللون الأخضر ابتهاجاً باليوم الوطني الـ 90، وتزيّن مبنى أمانة المدينة المنوّرة بالإضاءة الخضراء وبرج مياه المدينة، كما تزيّنت الشوارع والطرقات المختلفة بالأعلام والإضاءة الخضراء ابتهاجاً وفرحاً باليوم الوطني الـ 90.

إمارة المدينة المنوّرة اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هنا الأمانة وبرج المياه.. معالم "المدينة" تتوشح بالأخضر احتفاءً بيوم الوطن
سبق

توشح مبنى إمارة المدينة المنوّرة بالأخضر؛ احتفاءً باليوم الوطني الـ 90؛ وذلك بإضاءة المبنى باللون ذاته.

ويعد مبنى إمارة المدينة المنوّرة من المعالم الحضارية المميزة على مستوى المملكة؛ حيث صُمم وفق طراز فني إسلامي فريد مع توفير أحدث الوسائل المتطورة؛ حيث يظهر مبنى الإمارة شامخاً في موقع مميز في المدينة المنوّرة جنوب غرب المسجد النبوي الشريف.

كما اكتسى أبرز المعالم في المدينة المنوّرة باللون الأخضر ابتهاجاً باليوم الوطني الـ 90، وتزيّن مبنى أمانة المدينة المنوّرة بالإضاءة الخضراء وبرج مياه المدينة، كما تزيّنت الشوارع والطرقات المختلفة بالأعلام والإضاءة الخضراء ابتهاجاً وفرحاً باليوم الوطني الـ 90.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
10:41 AM

هنا الأمانة وبرج المياه.. معالم "المدينة" تتوشح بالأخضر احتفاءً بيوم الوطن

فيما تزينت الشوارع والطرقات بالأعلام والإضاءة الخضراء تعبيراً عن البهجة

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
0
137

توشح مبنى إمارة المدينة المنوّرة بالأخضر؛ احتفاءً باليوم الوطني الـ 90؛ وذلك بإضاءة المبنى باللون ذاته.

ويعد مبنى إمارة المدينة المنوّرة من المعالم الحضارية المميزة على مستوى المملكة؛ حيث صُمم وفق طراز فني إسلامي فريد مع توفير أحدث الوسائل المتطورة؛ حيث يظهر مبنى الإمارة شامخاً في موقع مميز في المدينة المنوّرة جنوب غرب المسجد النبوي الشريف.

كما اكتسى أبرز المعالم في المدينة المنوّرة باللون الأخضر ابتهاجاً باليوم الوطني الـ 90، وتزيّن مبنى أمانة المدينة المنوّرة بالإضاءة الخضراء وبرج مياه المدينة، كما تزيّنت الشوارع والطرقات المختلفة بالأعلام والإضاءة الخضراء ابتهاجاً وفرحاً باليوم الوطني الـ 90.

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