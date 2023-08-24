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أعمدة تتوسط الأودية والنتيجة انقطاع التيار عن "أتانة الليث" ليوم كامل

في درجة حرارة تناهز 45 دون أي تدخل من فرع الشركة

اشتكى عدد من سكان قرية أتانة شرقي محافظة الليث من انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 24 ساعة، وفي درجة حرارة تناهز 45 درجة مئوية، دون أن يتدخل فرع الشركة بالمحافظة.

وذكر سكان القرية أن أعمدة الكهرباء تقع في بطون الأودية، وقد طالبوا مراراً وتكراراً شركة الكهرباء بتأمينها حتى لا تتكرر الانقطاعات، خاصة عند هطول الأمطار وجريان السيول، لكن دون جدوى.

وأشار الأهالي إلى أن الكهرباء قد انقطعت عن القرية منذ أمس وحتى الآن لم تحل المشكلة.

وأكدوا أنه تم التواصل مع الشركة السعودية للكهرباء، ووعدت بالحل حينها، فيما باشرت فرقة فنية اليوم وغادرت القرية دون حلول.

ولفتوا إلى أن هذا الانقطاع تسبب في الكثير من الضرر على المواد الغذائية والمرضى والأطفال، متسائلين عن هذا التصرف من الشركة، والذي لم يشهد أدنى شعور بالمسؤولية أو الاعتذار أو تحديد موعد محدد لعودة الخدمة حتى يتمكنوا من إيجاد حلول مؤقتة.

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أعمدة تتوسط الأودية والنتيجة انقطاع التيار عن "أتانة الليث" ليوم كامل
سبق

اشتكى عدد من سكان قرية أتانة شرقي محافظة الليث من انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 24 ساعة، وفي درجة حرارة تناهز 45 درجة مئوية، دون أن يتدخل فرع الشركة بالمحافظة.

وذكر سكان القرية أن أعمدة الكهرباء تقع في بطون الأودية، وقد طالبوا مراراً وتكراراً شركة الكهرباء بتأمينها حتى لا تتكرر الانقطاعات، خاصة عند هطول الأمطار وجريان السيول، لكن دون جدوى.

وأشار الأهالي إلى أن الكهرباء قد انقطعت عن القرية منذ أمس وحتى الآن لم تحل المشكلة.

وأكدوا أنه تم التواصل مع الشركة السعودية للكهرباء، ووعدت بالحل حينها، فيما باشرت فرقة فنية اليوم وغادرت القرية دون حلول.

ولفتوا إلى أن هذا الانقطاع تسبب في الكثير من الضرر على المواد الغذائية والمرضى والأطفال، متسائلين عن هذا التصرف من الشركة، والذي لم يشهد أدنى شعور بالمسؤولية أو الاعتذار أو تحديد موعد محدد لعودة الخدمة حتى يتمكنوا من إيجاد حلول مؤقتة.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
03:49 PM

أعمدة تتوسط الأودية والنتيجة انقطاع التيار عن "أتانة الليث" ليوم كامل

في درجة حرارة تناهز 45 دون أي تدخل من فرع الشركة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,752

اشتكى عدد من سكان قرية أتانة شرقي محافظة الليث من انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 24 ساعة، وفي درجة حرارة تناهز 45 درجة مئوية، دون أن يتدخل فرع الشركة بالمحافظة.

وذكر سكان القرية أن أعمدة الكهرباء تقع في بطون الأودية، وقد طالبوا مراراً وتكراراً شركة الكهرباء بتأمينها حتى لا تتكرر الانقطاعات، خاصة عند هطول الأمطار وجريان السيول، لكن دون جدوى.

وأشار الأهالي إلى أن الكهرباء قد انقطعت عن القرية منذ أمس وحتى الآن لم تحل المشكلة.

وأكدوا أنه تم التواصل مع الشركة السعودية للكهرباء، ووعدت بالحل حينها، فيما باشرت فرقة فنية اليوم وغادرت القرية دون حلول.

ولفتوا إلى أن هذا الانقطاع تسبب في الكثير من الضرر على المواد الغذائية والمرضى والأطفال، متسائلين عن هذا التصرف من الشركة، والذي لم يشهد أدنى شعور بالمسؤولية أو الاعتذار أو تحديد موعد محدد لعودة الخدمة حتى يتمكنوا من إيجاد حلول مؤقتة.

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