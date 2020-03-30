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كورونا يقضي على أول طبيب بمصر.. كان يعمل بأحد مستشفيات العزل

القاهرة أعلنت حتى الآن 609 إصابات بينها 132 حالة تعافٍ و40 وفاة

كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الإثنين، نقلاً عن وزارة الصحة والسكان، وفاة أول طبيب في البلاد أُصيب بفيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع "اليوم السابع" أن الفقيد هو الدكتور أحمد اللواح؛ أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، وتُوفي متأثراً بكورونا في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية؛ أحد مستشفيات العزل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر حتى يوم الأحد، هو 609 حالات، من ضمنها 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد مصر

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كورونا يقضي على أول طبيب بمصر.. كان يعمل بأحد مستشفيات العزل
سبق

كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الإثنين، نقلاً عن وزارة الصحة والسكان، وفاة أول طبيب في البلاد أُصيب بفيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع "اليوم السابع" أن الفقيد هو الدكتور أحمد اللواح؛ أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، وتُوفي متأثراً بكورونا في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية؛ أحد مستشفيات العزل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر حتى يوم الأحد، هو 609 حالات، من ضمنها 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
09:26 AM

كورونا يقضي على أول طبيب بمصر.. كان يعمل بأحد مستشفيات العزل

القاهرة أعلنت حتى الآن 609 إصابات بينها 132 حالة تعافٍ و40 وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الإثنين، نقلاً عن وزارة الصحة والسكان، وفاة أول طبيب في البلاد أُصيب بفيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع "اليوم السابع" أن الفقيد هو الدكتور أحمد اللواح؛ أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، وتُوفي متأثراً بكورونا في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية؛ أحد مستشفيات العزل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر حتى يوم الأحد، هو 609 حالات، من ضمنها 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.

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