بالأرقام.. كورونا يواصل الانتشار وحصد الأرواح

رغم الإجراءات الاحترازية

رغم الإجراءات الاحترازية التي تُطبّقها معظم دول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليونين و600 ألف مصاب حتى اللحظة، ووفاة ما يزيد على 184 ألفًا.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، تُعد الولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة نهاية فبراير، هي الدولة الأكثر تضررًا جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، وبلغت حصيلة الوفيات على أراضيها 45950 حالة من أصل 835316 إصابة؛ فيما أعلنت السلطات شفاء 76070 شخصًا على الأقل.

والدول الأكثر تضررًا بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 25085 وفاة من أصل 187327 إصابة، ثم إسبانيا مع 21717 وفاة من أصل 208389 إصابة، وفرنسا مع 21340 وفاة من أصل 155860 إصابة، والمملكة المتحدة مع 18100 وفاة من أصل 133495 إصابة.