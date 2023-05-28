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شرطة "العارضة" تحقّق في تعرُّض رئيس جهة حكومية سابق لإطلاق نار

الحادث وقع أثناء مغادرته مزرعته .. والرصاص اخترق زجاج مركبته

تحقّق شرطة محافظة "العارضة"- شرقي منطقة جازان، في حادثة تعرُّض رئيس جهة حكومية سابق لإطلاق نار اخترق زجاج مركبته، فيما لم يتعرّض هو لأيّ إصابة.

وبحسب التفاصيل، التي حصلت عليها "سبق"، فإن الجهات الأمنية بجازان تلقت بلاغاً من مواطن، مساء أمس الإثنين، يفيد فيه بتعرُّضه لإطلاق نارٍ من شخصٍ ما في أثناء مغادرته مزرعته، وباشرت الحادثة.

وبيّنت المصادر أن "المواطن" وهو رئيس جهة حكومية سابق، وأيضاً يرأس حالياً جهة تطوعية بالمحافظة، كان داخل السيارة في أثناء إطلاق النار، وكان يهم بمغادرة مزرعته الواقعة في إحدى القرى بأطراف المحافظة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف غموض القضية وحيثياتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة "العارضة" تحقّق في تعرُّض رئيس جهة حكومية سابق لإطلاق نار
سبق

تحقّق شرطة محافظة "العارضة"- شرقي منطقة جازان، في حادثة تعرُّض رئيس جهة حكومية سابق لإطلاق نار اخترق زجاج مركبته، فيما لم يتعرّض هو لأيّ إصابة.

وبحسب التفاصيل، التي حصلت عليها "سبق"، فإن الجهات الأمنية بجازان تلقت بلاغاً من مواطن، مساء أمس الإثنين، يفيد فيه بتعرُّضه لإطلاق نارٍ من شخصٍ ما في أثناء مغادرته مزرعته، وباشرت الحادثة.

وبيّنت المصادر أن "المواطن" وهو رئيس جهة حكومية سابق، وأيضاً يرأس حالياً جهة تطوعية بالمحافظة، كان داخل السيارة في أثناء إطلاق النار، وكان يهم بمغادرة مزرعته الواقعة في إحدى القرى بأطراف المحافظة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف غموض القضية وحيثياتها.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
10:45 AM

شرطة "العارضة" تحقّق في تعرُّض رئيس جهة حكومية سابق لإطلاق نار

الحادث وقع أثناء مغادرته مزرعته .. والرصاص اخترق زجاج مركبته

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قاسم الخبراني - جازان
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تحقّق شرطة محافظة "العارضة"- شرقي منطقة جازان، في حادثة تعرُّض رئيس جهة حكومية سابق لإطلاق نار اخترق زجاج مركبته، فيما لم يتعرّض هو لأيّ إصابة.

وبحسب التفاصيل، التي حصلت عليها "سبق"، فإن الجهات الأمنية بجازان تلقت بلاغاً من مواطن، مساء أمس الإثنين، يفيد فيه بتعرُّضه لإطلاق نارٍ من شخصٍ ما في أثناء مغادرته مزرعته، وباشرت الحادثة.

وبيّنت المصادر أن "المواطن" وهو رئيس جهة حكومية سابق، وأيضاً يرأس حالياً جهة تطوعية بالمحافظة، كان داخل السيارة في أثناء إطلاق النار، وكان يهم بمغادرة مزرعته الواقعة في إحدى القرى بأطراف المحافظة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف غموض القضية وحيثياتها.

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