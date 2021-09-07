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"إحسان" تُطلق برنامج "الحملات" لإتاحة جمع تبرعات الأفراد إلكترونيًّا

لاقى إقبالًا واسعًا من محبي الخير والعطاء نظرًا لسهولة استخدامه

في خطوة تطويرية تهدف إلى زيادة مستويات التكافل الاجتماعي وتحسين تجربة المانحين والمتبرعين وتعظيم أثر تبرعاتهم، أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، برنامج الحملات، الذي يُتيح للمتبرع إنشاء حملة خاصة في (3) مجالات رئيسية؛ تتمثل برعاية الأيتام والرعاية الصحية والسُّقيا، وجمع التبرعات عن طريقها من قبل أهل الخير بشكل إلكتروني من خلال نشر الرابط الخاص بالحملة؛ إذ يُعد هذا البرنامج الأول من نوعه على مستوى العمل الخيري في المملكة.

ويتميز برنامج الحملات بسهولة فكرته وسلاسة إجراءاته؛ إذ لا يتطلب سوى (3) خطوات بسيطة بعد زيارة الصفحة الرئيسية لمنصة إحسان؛ من خلال تعبئة الحقول التي تتضمن اختيار مجال التبرع واسم الحملة والمبلغ المستهدف حسب رغبة مطلق الحملة، ومن ثم نشر وتوزيع رابط الحملة على حسابات التواصل الاجتماعي وبين الأصدقاء أو الزملاء أو العائلة، ودعوة الآخرين للمشاركة بها، كما تتيح لمطلق الحملة متابعة إحصائيات وتفاصيل حملته في أي وقت عبر ملفه الشخصي؛ منها عدد المتبرعين للحملة والمبالغ التي تم جمعها وغير ذلك، كما يتم احتساب ما يتم جمعه عبر الحملة في برنامج غِراس وتسجيل منشئ الحملة ضمن (سفراء غِراس).

ولاقى برنامج الحملات بعد إطلاقه إقبالًا واسعًا من محبي الخير والعطاء نظرًا لسهولة استخدامه وعظيم أثره على المستفيدين من الفئات الأشد استحقاقًا؛ حيث يُعدّ البرنامج مبادرة نوعية تسهم في تحفيز ثقافة العطاء والتكاتف ما بين أفراد المجتمع، وتعزيز أواصر التراحم والقيم الإنسانية، كما يتيح للمتبرعين من جهات وأفراد جمع التبرعات عبر المنصة بطريقة مرنة وسريعة بإنشاء حملات مخصصة بأسماء ومبالغ مختارة؛ مما يجعل أثرها ممتدًا لمختلف فئات المستحقين وأسرهم بحسب اختيار منشئ الحملة.

يذكر أن منصة إحسان تقوم بتحديد مجالات التبرع في برنامج الحملات بناءً على الاحتياج المبني على البيانات الواردة من الجهات الرسمية ذات العلاقة بالقطاع الخيري.

ويأتي على رأس هذه الاحتياجات مجالات رعاية الأيتام، وسُقيا الماء، والرعاية الصحية؛ إذ تتضمن رعاية الأيتام الإعانات والكفالة والكسوة والغذاء والحقائب المدرسية وغيرها من الاحتياجات التي لا تتوفر له بغياب العائل، فيما تُعد سُقيا الماء من أهم مقومات الحياة التي يسعى البرنامج إلى تأمينها للفئات المحتاجة، بينما يهدف مجال الرعاية الصحية إلى التخفيف من أعباء توفير المتطلبات والمستلزمات الطبية للأسر المعسّرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إحسان" تُطلق برنامج "الحملات" لإتاحة جمع تبرعات الأفراد إلكترونيًّا
سبق

في خطوة تطويرية تهدف إلى زيادة مستويات التكافل الاجتماعي وتحسين تجربة المانحين والمتبرعين وتعظيم أثر تبرعاتهم، أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، برنامج الحملات، الذي يُتيح للمتبرع إنشاء حملة خاصة في (3) مجالات رئيسية؛ تتمثل برعاية الأيتام والرعاية الصحية والسُّقيا، وجمع التبرعات عن طريقها من قبل أهل الخير بشكل إلكتروني من خلال نشر الرابط الخاص بالحملة؛ إذ يُعد هذا البرنامج الأول من نوعه على مستوى العمل الخيري في المملكة.

ويتميز برنامج الحملات بسهولة فكرته وسلاسة إجراءاته؛ إذ لا يتطلب سوى (3) خطوات بسيطة بعد زيارة الصفحة الرئيسية لمنصة إحسان؛ من خلال تعبئة الحقول التي تتضمن اختيار مجال التبرع واسم الحملة والمبلغ المستهدف حسب رغبة مطلق الحملة، ومن ثم نشر وتوزيع رابط الحملة على حسابات التواصل الاجتماعي وبين الأصدقاء أو الزملاء أو العائلة، ودعوة الآخرين للمشاركة بها، كما تتيح لمطلق الحملة متابعة إحصائيات وتفاصيل حملته في أي وقت عبر ملفه الشخصي؛ منها عدد المتبرعين للحملة والمبالغ التي تم جمعها وغير ذلك، كما يتم احتساب ما يتم جمعه عبر الحملة في برنامج غِراس وتسجيل منشئ الحملة ضمن (سفراء غِراس).

ولاقى برنامج الحملات بعد إطلاقه إقبالًا واسعًا من محبي الخير والعطاء نظرًا لسهولة استخدامه وعظيم أثره على المستفيدين من الفئات الأشد استحقاقًا؛ حيث يُعدّ البرنامج مبادرة نوعية تسهم في تحفيز ثقافة العطاء والتكاتف ما بين أفراد المجتمع، وتعزيز أواصر التراحم والقيم الإنسانية، كما يتيح للمتبرعين من جهات وأفراد جمع التبرعات عبر المنصة بطريقة مرنة وسريعة بإنشاء حملات مخصصة بأسماء ومبالغ مختارة؛ مما يجعل أثرها ممتدًا لمختلف فئات المستحقين وأسرهم بحسب اختيار منشئ الحملة.

يذكر أن منصة إحسان تقوم بتحديد مجالات التبرع في برنامج الحملات بناءً على الاحتياج المبني على البيانات الواردة من الجهات الرسمية ذات العلاقة بالقطاع الخيري.

ويأتي على رأس هذه الاحتياجات مجالات رعاية الأيتام، وسُقيا الماء، والرعاية الصحية؛ إذ تتضمن رعاية الأيتام الإعانات والكفالة والكسوة والغذاء والحقائب المدرسية وغيرها من الاحتياجات التي لا تتوفر له بغياب العائل، فيما تُعد سُقيا الماء من أهم مقومات الحياة التي يسعى البرنامج إلى تأمينها للفئات المحتاجة، بينما يهدف مجال الرعاية الصحية إلى التخفيف من أعباء توفير المتطلبات والمستلزمات الطبية للأسر المعسّرة.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
04:19 PM

"إحسان" تُطلق برنامج "الحملات" لإتاحة جمع تبرعات الأفراد إلكترونيًّا

لاقى إقبالًا واسعًا من محبي الخير والعطاء نظرًا لسهولة استخدامه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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في خطوة تطويرية تهدف إلى زيادة مستويات التكافل الاجتماعي وتحسين تجربة المانحين والمتبرعين وتعظيم أثر تبرعاتهم، أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، برنامج الحملات، الذي يُتيح للمتبرع إنشاء حملة خاصة في (3) مجالات رئيسية؛ تتمثل برعاية الأيتام والرعاية الصحية والسُّقيا، وجمع التبرعات عن طريقها من قبل أهل الخير بشكل إلكتروني من خلال نشر الرابط الخاص بالحملة؛ إذ يُعد هذا البرنامج الأول من نوعه على مستوى العمل الخيري في المملكة.

ويتميز برنامج الحملات بسهولة فكرته وسلاسة إجراءاته؛ إذ لا يتطلب سوى (3) خطوات بسيطة بعد زيارة الصفحة الرئيسية لمنصة إحسان؛ من خلال تعبئة الحقول التي تتضمن اختيار مجال التبرع واسم الحملة والمبلغ المستهدف حسب رغبة مطلق الحملة، ومن ثم نشر وتوزيع رابط الحملة على حسابات التواصل الاجتماعي وبين الأصدقاء أو الزملاء أو العائلة، ودعوة الآخرين للمشاركة بها، كما تتيح لمطلق الحملة متابعة إحصائيات وتفاصيل حملته في أي وقت عبر ملفه الشخصي؛ منها عدد المتبرعين للحملة والمبالغ التي تم جمعها وغير ذلك، كما يتم احتساب ما يتم جمعه عبر الحملة في برنامج غِراس وتسجيل منشئ الحملة ضمن (سفراء غِراس).

ولاقى برنامج الحملات بعد إطلاقه إقبالًا واسعًا من محبي الخير والعطاء نظرًا لسهولة استخدامه وعظيم أثره على المستفيدين من الفئات الأشد استحقاقًا؛ حيث يُعدّ البرنامج مبادرة نوعية تسهم في تحفيز ثقافة العطاء والتكاتف ما بين أفراد المجتمع، وتعزيز أواصر التراحم والقيم الإنسانية، كما يتيح للمتبرعين من جهات وأفراد جمع التبرعات عبر المنصة بطريقة مرنة وسريعة بإنشاء حملات مخصصة بأسماء ومبالغ مختارة؛ مما يجعل أثرها ممتدًا لمختلف فئات المستحقين وأسرهم بحسب اختيار منشئ الحملة.

يذكر أن منصة إحسان تقوم بتحديد مجالات التبرع في برنامج الحملات بناءً على الاحتياج المبني على البيانات الواردة من الجهات الرسمية ذات العلاقة بالقطاع الخيري.

ويأتي على رأس هذه الاحتياجات مجالات رعاية الأيتام، وسُقيا الماء، والرعاية الصحية؛ إذ تتضمن رعاية الأيتام الإعانات والكفالة والكسوة والغذاء والحقائب المدرسية وغيرها من الاحتياجات التي لا تتوفر له بغياب العائل، فيما تُعد سُقيا الماء من أهم مقومات الحياة التي يسعى البرنامج إلى تأمينها للفئات المحتاجة، بينما يهدف مجال الرعاية الصحية إلى التخفيف من أعباء توفير المتطلبات والمستلزمات الطبية للأسر المعسّرة.

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