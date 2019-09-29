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مدارس الباحة بلا صيانة تكييف.. والإدارة: تم تعميد شركة متخصصة

أولياء أمور يطالبون بحل المشكلة وضرورة سرعة إنهاء عمليات الصيانة

اشتكى عددٌ من أولياء أمور الطلاب بمكاتب "تعليم الباحة" من تباطؤ إدارة التعليم في صيانة أجهزة التكييف، وعدم مباشرتها حتى الآن صيانة تكييف المدارس، برغم التواصلات والبلاغات، وبقاء بعض الفصول الدراسية بلا تكييف حتى الآن.

يأتي هذا في حين تؤكد "تعليم الباحة" أنه لا يوجد أي بلاغ لم تتم مباشرته حتى الآن، فيما تؤكد مصادر "سبق" من إدارة تعليم الباحة أنه خلال الأسبوع المنصرم تم تعميد إحدى الشركات للصيانة، وأنها ستبدأ في العقيق قريباً.

وفي هذا الإطار، قال عددٌ من أولياء أمور الطلاب لـ"سبق": أبناؤنا في وسط الباحة والعقيق والقطاعات الأخرى بلا تكييف، وعذر المدارس أنهم أبلغوا الإدارة التي تتحجج بعدم وجود شركة للصيانة، مضيفين: "أنهينا 4 أسابيع منذ بدء العام الدراسي للطلاب، وحتى الآن لم تستطع الإدارة توفير تكييف مناسب"، مطالبين تعليم الباحة بسرعة إنهاء عمليات الصيانة الفعلية وليس على الورق فقط.

من جانبه، وفي سياق متصل، قال متحدث "تعليم الباحة" محمد سعيد هضبان لـ"سبق": إن قسم الصيانة بإدارة المباني بالإدارة يؤدي واجبه على الوجه المطلوب، وذلك من خلال مباشرة بلاغات الأعطال التي قد تتعرض لها أجهزة التكييف بمدارس المنطقة، وإلى الآن ولله الحمد لا يوجد بلاغ عن عطل لم تتم مباشرته.

وأضاف "هضبان": فيما يتعلق بالصيانة الدورية، فالإدارة وبمتابعة مساعد المدير العام للخدمات المساندة أنهت إجراءات تعميد إحدى الشركات المتخصصة في صيانة أجهزة التكييف، مبيناً أنه ستتم عملية الصيانة وفق خطة مجدولة على مدار العام، مع التأكيد على استمرارية مباشرة الأعطال فور حدوثها والعمل على إصلاحها.

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مدارس الباحة بلا صيانة تكييف.. والإدارة: تم تعميد شركة متخصصة
سبق

اشتكى عددٌ من أولياء أمور الطلاب بمكاتب "تعليم الباحة" من تباطؤ إدارة التعليم في صيانة أجهزة التكييف، وعدم مباشرتها حتى الآن صيانة تكييف المدارس، برغم التواصلات والبلاغات، وبقاء بعض الفصول الدراسية بلا تكييف حتى الآن.

يأتي هذا في حين تؤكد "تعليم الباحة" أنه لا يوجد أي بلاغ لم تتم مباشرته حتى الآن، فيما تؤكد مصادر "سبق" من إدارة تعليم الباحة أنه خلال الأسبوع المنصرم تم تعميد إحدى الشركات للصيانة، وأنها ستبدأ في العقيق قريباً.

وفي هذا الإطار، قال عددٌ من أولياء أمور الطلاب لـ"سبق": أبناؤنا في وسط الباحة والعقيق والقطاعات الأخرى بلا تكييف، وعذر المدارس أنهم أبلغوا الإدارة التي تتحجج بعدم وجود شركة للصيانة، مضيفين: "أنهينا 4 أسابيع منذ بدء العام الدراسي للطلاب، وحتى الآن لم تستطع الإدارة توفير تكييف مناسب"، مطالبين تعليم الباحة بسرعة إنهاء عمليات الصيانة الفعلية وليس على الورق فقط.

من جانبه، وفي سياق متصل، قال متحدث "تعليم الباحة" محمد سعيد هضبان لـ"سبق": إن قسم الصيانة بإدارة المباني بالإدارة يؤدي واجبه على الوجه المطلوب، وذلك من خلال مباشرة بلاغات الأعطال التي قد تتعرض لها أجهزة التكييف بمدارس المنطقة، وإلى الآن ولله الحمد لا يوجد بلاغ عن عطل لم تتم مباشرته.

وأضاف "هضبان": فيما يتعلق بالصيانة الدورية، فالإدارة وبمتابعة مساعد المدير العام للخدمات المساندة أنهت إجراءات تعميد إحدى الشركات المتخصصة في صيانة أجهزة التكييف، مبيناً أنه ستتم عملية الصيانة وفق خطة مجدولة على مدار العام، مع التأكيد على استمرارية مباشرة الأعطال فور حدوثها والعمل على إصلاحها.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
04:21 PM

مدارس الباحة بلا صيانة تكييف.. والإدارة: تم تعميد شركة متخصصة

أولياء أمور يطالبون بحل المشكلة وضرورة سرعة إنهاء عمليات الصيانة

تعبيرية
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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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اشتكى عددٌ من أولياء أمور الطلاب بمكاتب "تعليم الباحة" من تباطؤ إدارة التعليم في صيانة أجهزة التكييف، وعدم مباشرتها حتى الآن صيانة تكييف المدارس، برغم التواصلات والبلاغات، وبقاء بعض الفصول الدراسية بلا تكييف حتى الآن.

يأتي هذا في حين تؤكد "تعليم الباحة" أنه لا يوجد أي بلاغ لم تتم مباشرته حتى الآن، فيما تؤكد مصادر "سبق" من إدارة تعليم الباحة أنه خلال الأسبوع المنصرم تم تعميد إحدى الشركات للصيانة، وأنها ستبدأ في العقيق قريباً.

وفي هذا الإطار، قال عددٌ من أولياء أمور الطلاب لـ"سبق": أبناؤنا في وسط الباحة والعقيق والقطاعات الأخرى بلا تكييف، وعذر المدارس أنهم أبلغوا الإدارة التي تتحجج بعدم وجود شركة للصيانة، مضيفين: "أنهينا 4 أسابيع منذ بدء العام الدراسي للطلاب، وحتى الآن لم تستطع الإدارة توفير تكييف مناسب"، مطالبين تعليم الباحة بسرعة إنهاء عمليات الصيانة الفعلية وليس على الورق فقط.

من جانبه، وفي سياق متصل، قال متحدث "تعليم الباحة" محمد سعيد هضبان لـ"سبق": إن قسم الصيانة بإدارة المباني بالإدارة يؤدي واجبه على الوجه المطلوب، وذلك من خلال مباشرة بلاغات الأعطال التي قد تتعرض لها أجهزة التكييف بمدارس المنطقة، وإلى الآن ولله الحمد لا يوجد بلاغ عن عطل لم تتم مباشرته.

وأضاف "هضبان": فيما يتعلق بالصيانة الدورية، فالإدارة وبمتابعة مساعد المدير العام للخدمات المساندة أنهت إجراءات تعميد إحدى الشركات المتخصصة في صيانة أجهزة التكييف، مبيناً أنه ستتم عملية الصيانة وفق خطة مجدولة على مدار العام، مع التأكيد على استمرارية مباشرة الأعطال فور حدوثها والعمل على إصلاحها.

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