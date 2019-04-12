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"اليابان" ترحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار في اليمن

حثت جميع الأطراف على الاستجابة لدعوة الأمين العام

رحبت حكومة اليابان بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بوقف إطلاق نار شامل لمدة أسبوعين في اليمن، حاثة بشدة جميع الأطراف على الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار.

وأكد الناطق الصحفي بوزارة خارجية اليابان أوهتاكا ماساتو, دعم حكومة بلاده للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي للصراع في اليمن، مؤكدًا أن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بما في ذلك اليمن مهم لتحقيق السلام والاستقرار الدوليين.


وأشار ماساتو إلى أن حكومة بلاده شاركت في المساعدة الإنسانية في اليمن ولا تزال ملتزمة بمساهمتها المستمرة في المنطقة بالتعاون مع الدول المعنية من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار وتعزيزهما في منطقة الشرق الأوسط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"اليابان" ترحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار في اليمن
سبق

رحبت حكومة اليابان بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بوقف إطلاق نار شامل لمدة أسبوعين في اليمن، حاثة بشدة جميع الأطراف على الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار.

وأكد الناطق الصحفي بوزارة خارجية اليابان أوهتاكا ماساتو, دعم حكومة بلاده للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي للصراع في اليمن، مؤكدًا أن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بما في ذلك اليمن مهم لتحقيق السلام والاستقرار الدوليين.


وأشار ماساتو إلى أن حكومة بلاده شاركت في المساعدة الإنسانية في اليمن ولا تزال ملتزمة بمساهمتها المستمرة في المنطقة بالتعاون مع الدول المعنية من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار وتعزيزهما في منطقة الشرق الأوسط.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
04:08 PM

"اليابان" ترحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار في اليمن

حثت جميع الأطراف على الاستجابة لدعوة الأمين العام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رحبت حكومة اليابان بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بوقف إطلاق نار شامل لمدة أسبوعين في اليمن، حاثة بشدة جميع الأطراف على الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار.

وأكد الناطق الصحفي بوزارة خارجية اليابان أوهتاكا ماساتو, دعم حكومة بلاده للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي للصراع في اليمن، مؤكدًا أن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بما في ذلك اليمن مهم لتحقيق السلام والاستقرار الدوليين.


وأشار ماساتو إلى أن حكومة بلاده شاركت في المساعدة الإنسانية في اليمن ولا تزال ملتزمة بمساهمتها المستمرة في المنطقة بالتعاون مع الدول المعنية من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار وتعزيزهما في منطقة الشرق الأوسط.

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