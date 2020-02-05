"بافقيه" إلى المرتبة الـ14 بوزارة الإعلام

صدر قرار مجلس الوزراء بترقية وليد بن غازي بافقيه إلى وظيفة "مدير عام مكتب الوزير" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإعلام.

وأعرب "بافقيه" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، من قبل القيادة الحكيمة، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد في خدمة هذا الوطن الغالي.