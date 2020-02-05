النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بافقيه" إلى المرتبة الـ14 بوزارة الإعلام

صدر قرار مجلس الوزراء بترقية وليد بن غازي بافقيه إلى وظيفة "مدير عام مكتب الوزير" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإعلام.

وأعرب "بافقيه" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، من قبل القيادة الحكيمة، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد في خدمة هذا الوطن الغالي.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"بافقيه" إلى المرتبة الـ14 بوزارة الإعلام
سبق

صدر قرار مجلس الوزراء بترقية وليد بن غازي بافقيه إلى وظيفة "مدير عام مكتب الوزير" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإعلام.

وأعرب "بافقيه" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، من قبل القيادة الحكيمة، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد في خدمة هذا الوطن الغالي.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
04:10 PM

"بافقيه" إلى المرتبة الـ14 بوزارة الإعلام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
266

صدر قرار مجلس الوزراء بترقية وليد بن غازي بافقيه إلى وظيفة "مدير عام مكتب الوزير" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإعلام.

وأعرب "بافقيه" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، من قبل القيادة الحكيمة، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد في خدمة هذا الوطن الغالي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,353
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,888
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,923
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,482

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة