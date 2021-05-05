5 دول أوروبية ضمن قائمة أكثر 10 دول تضرراً من كورونا

أمريكا تصدرت بوفيات بلغت 578407 حالة و32 مليون إصابة

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 153.9 مليون حالة إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 3.2 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 153.958.048، وإجمالي الوفيات 3.223.500.

ووفق رويترز تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ578407 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 32.510.922.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ411588 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 14.856.888.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 222408، وإجمالي إصابات 20.282.833.

وتأتي المكسيك في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ217740، وإجمالي إصابات 2.352.964.

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 127803، وإجمالي إصابات 4.439.489.

وسادساً إيطاليا بإجمالي وفيات 121738 وإجمالي إصابات 4.059.821.

وفي المرتبة السابعة تأتي روسيا بإجمالي وفيات 109670، وإجمالي إصابات 4.784.497.

وفي المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات 105548 وإجمالي إصابات 5.741.537.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 83711، وإجمالي إصابات 3.450.663.

تليها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 78399، وإجمالي إصابات 3.544.945.

