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"بلدي القريات" يقف ميدانيًّا على مشروع سفلتة "حي الورود"

بعد أيام من بدء العمل به.. وطالب بالالتزام بالجدول الزمني

بعد أسابيع قليلة من إعلانه مشروع سفلتة حي الورود، قام المجلس البلدي بالقريات بجولة ميدانية، يرافقهم مساعد رئيس البلدية المهندس عبدالله سمران العازمي، ومدير المشاريع بالبلدية المهندس حمدان ثاني الشراري، والمقاول المنفذ للمشروع.. ووقفوا على سير المشروع الذي يعتبر في بدايته؛ حيث بدأ العمل به قبل أيام.

وذكر بيان صادر عن المجلس البلدي أن رئيس المجلس فالح زعل العنزي، أكد على الجهة المنفذة للمشروع، سرعة التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع.

من جهته، عقد المجلس اجتماعه الدوري برئاسة فالح العنزي وحضور نائب رئيس المجلس منور محمد الخيال وأعضاء المجلس؛ حيث دشن قناة تواصل مع المواطنين عن طريق "الواتساب" وخصص لها الرقم: (٠٥٣٧٥٥٤١٣٩) لاستقبال طلبات وملاحظات المواطنين، كما تمت مناقشة تأهيل المواقع الخدمية للأشخاص ذوي الإعاقة ومدى إمكانية مساعدة البلدية لهذه الفئة الغالية على المجتمع؛ لتمكينهم من ممارسة حقوقهم.

وأصدر المجلس البلدي قرارًا بتأهيل المواقع الخدمية والتجارية، كما ناقش مشروع سفلتة "حي الورود" وما تم عليه من مراحل التنفيذ.

المجلس البلدي بالقريات مشروع سفلتة حي الورود

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدي القريات" يقف ميدانيًّا على مشروع سفلتة "حي الورود"
سبق

بعد أسابيع قليلة من إعلانه مشروع سفلتة حي الورود، قام المجلس البلدي بالقريات بجولة ميدانية، يرافقهم مساعد رئيس البلدية المهندس عبدالله سمران العازمي، ومدير المشاريع بالبلدية المهندس حمدان ثاني الشراري، والمقاول المنفذ للمشروع.. ووقفوا على سير المشروع الذي يعتبر في بدايته؛ حيث بدأ العمل به قبل أيام.

وذكر بيان صادر عن المجلس البلدي أن رئيس المجلس فالح زعل العنزي، أكد على الجهة المنفذة للمشروع، سرعة التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع.

من جهته، عقد المجلس اجتماعه الدوري برئاسة فالح العنزي وحضور نائب رئيس المجلس منور محمد الخيال وأعضاء المجلس؛ حيث دشن قناة تواصل مع المواطنين عن طريق "الواتساب" وخصص لها الرقم: (٠٥٣٧٥٥٤١٣٩) لاستقبال طلبات وملاحظات المواطنين، كما تمت مناقشة تأهيل المواقع الخدمية للأشخاص ذوي الإعاقة ومدى إمكانية مساعدة البلدية لهذه الفئة الغالية على المجتمع؛ لتمكينهم من ممارسة حقوقهم.

وأصدر المجلس البلدي قرارًا بتأهيل المواقع الخدمية والتجارية، كما ناقش مشروع سفلتة "حي الورود" وما تم عليه من مراحل التنفيذ.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
10:58 AM

"بلدي القريات" يقف ميدانيًّا على مشروع سفلتة "حي الورود"

بعد أيام من بدء العمل به.. وطالب بالالتزام بالجدول الزمني

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عبدالرحمن العازمي - القريات
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بعد أسابيع قليلة من إعلانه مشروع سفلتة حي الورود، قام المجلس البلدي بالقريات بجولة ميدانية، يرافقهم مساعد رئيس البلدية المهندس عبدالله سمران العازمي، ومدير المشاريع بالبلدية المهندس حمدان ثاني الشراري، والمقاول المنفذ للمشروع.. ووقفوا على سير المشروع الذي يعتبر في بدايته؛ حيث بدأ العمل به قبل أيام.

وذكر بيان صادر عن المجلس البلدي أن رئيس المجلس فالح زعل العنزي، أكد على الجهة المنفذة للمشروع، سرعة التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع.

من جهته، عقد المجلس اجتماعه الدوري برئاسة فالح العنزي وحضور نائب رئيس المجلس منور محمد الخيال وأعضاء المجلس؛ حيث دشن قناة تواصل مع المواطنين عن طريق "الواتساب" وخصص لها الرقم: (٠٥٣٧٥٥٤١٣٩) لاستقبال طلبات وملاحظات المواطنين، كما تمت مناقشة تأهيل المواقع الخدمية للأشخاص ذوي الإعاقة ومدى إمكانية مساعدة البلدية لهذه الفئة الغالية على المجتمع؛ لتمكينهم من ممارسة حقوقهم.

وأصدر المجلس البلدي قرارًا بتأهيل المواقع الخدمية والتجارية، كما ناقش مشروع سفلتة "حي الورود" وما تم عليه من مراحل التنفيذ.

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