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"الجوازات": عدم تجديد "هوية مقيم" قبل انتهائها يعرّض صاحبها للعقوبات

قالت: قد تصل إلى الإبعاد .. يمكن التأكّد من سريانها عبر منصّة "أبشر"

أكّدت المديرية العامة للجوازات، أن عدم التقيد بالأنظمة والتعليمات، ومنها عدم الالتزام بتجديد "هوية مقيم" قبل انتهائها، يعرّض صاحبها للعقوبات المقررة نظامياً، وتصل إلى الإبعاد.

وأوضحت "الجوازات" أن عقوبة عدم تجديد "هوية مقيم" في المرة الأولى هي الغرامة المالية وقدرها 500 ريال، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة لتصل إلى غرامة مالية قدرها 1000 ريال، وفي حين تكرار المخالفة للمرة الثالثة فسيُبعد المخالف عن البلاد.

وأضافت "الجوازات"، أنه يمكن التأكّد من مدة سريان "هوية مقيم" وتجديدها عبر الدخول إلى منصّة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، أو عبر بوابة "مقيم" الإلكترونية، مشددةً على ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات، والمبادرة بتجديد "هوية مقيم" قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهائها، وذلك تفادياً لتطبيق العقوبات المقررة نظامياً بحق المخالفين.ض

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"الجوازات": عدم تجديد "هوية مقيم" قبل انتهائها يعرّض صاحبها للعقوبات
سبق

أكّدت المديرية العامة للجوازات، أن عدم التقيد بالأنظمة والتعليمات، ومنها عدم الالتزام بتجديد "هوية مقيم" قبل انتهائها، يعرّض صاحبها للعقوبات المقررة نظامياً، وتصل إلى الإبعاد.

وأوضحت "الجوازات" أن عقوبة عدم تجديد "هوية مقيم" في المرة الأولى هي الغرامة المالية وقدرها 500 ريال، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة لتصل إلى غرامة مالية قدرها 1000 ريال، وفي حين تكرار المخالفة للمرة الثالثة فسيُبعد المخالف عن البلاد.

وأضافت "الجوازات"، أنه يمكن التأكّد من مدة سريان "هوية مقيم" وتجديدها عبر الدخول إلى منصّة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، أو عبر بوابة "مقيم" الإلكترونية، مشددةً على ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات، والمبادرة بتجديد "هوية مقيم" قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهائها، وذلك تفادياً لتطبيق العقوبات المقررة نظامياً بحق المخالفين.ض

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
10:32 AM

"الجوازات": عدم تجديد "هوية مقيم" قبل انتهائها يعرّض صاحبها للعقوبات

قالت: قد تصل إلى الإبعاد .. يمكن التأكّد من سريانها عبر منصّة "أبشر"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
7,043

أكّدت المديرية العامة للجوازات، أن عدم التقيد بالأنظمة والتعليمات، ومنها عدم الالتزام بتجديد "هوية مقيم" قبل انتهائها، يعرّض صاحبها للعقوبات المقررة نظامياً، وتصل إلى الإبعاد.

وأوضحت "الجوازات" أن عقوبة عدم تجديد "هوية مقيم" في المرة الأولى هي الغرامة المالية وقدرها 500 ريال، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة لتصل إلى غرامة مالية قدرها 1000 ريال، وفي حين تكرار المخالفة للمرة الثالثة فسيُبعد المخالف عن البلاد.

وأضافت "الجوازات"، أنه يمكن التأكّد من مدة سريان "هوية مقيم" وتجديدها عبر الدخول إلى منصّة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، أو عبر بوابة "مقيم" الإلكترونية، مشددةً على ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات، والمبادرة بتجديد "هوية مقيم" قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهائها، وذلك تفادياً لتطبيق العقوبات المقررة نظامياً بحق المخالفين.ض

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